Бюджеты разной пышности

Мария Васильевна Розанова, жена писателя Андрея Синявского, рассказывала: осенью 1965 года, на следующий день после ареста мужа, она вышла утром из дома в смятении.

И замерла, глядя на ручку двери.

На ручке — ​болталась авоська. Там, в грубой, как кирза, оберточной бумаге, лежала когтистая советская суповая курица. Анонимная, естественно. Без записки.

Глядя на курицу, молчаливый знак гражданской поддержки, М.В. поняла: «дело Синявского и Даниэля» — ​не начало новых 1930-х гг. Людей 1960-х все же стало трудней сломать.

Журнал «Театр», № 32, целиком посвященный проекту «Платформа» и делу «Седьмой студии», — ​это уж не курица без записки. 200 страниц. Хроника проекта: сотня афиш, критика 2011–2014 гг. Цена «Платформы» — ​в сравнении с фестивалем «Роснефти», например. Речи Алексея Малобродского и адвоката Ксении Карпинской в суде.

И простейшие вопросы. Крайне неудобные: они выявляют несообразность дела.

Вот малая часть вопросов, поднятых «Театром». 27 мая 2017 года, при взятии под стражу бухгалтера Нины Масляевой, «сумма ущерба» от проекта определена в 1,3 млн руб. К 15 января 2018 года, к завершению следствия, — ​она выросла до 133 млн руб. В сто раз. Как это возможно?

133 млн руб. — ​это две трети денег, выделенных проекту в 2011–2014 гг. (по 70 млн руб. в год). В журнале 64 афиши дизайнера Наташи Шендрик: акции «Платформы» — ​от лекций до фестивалей. 100 страниц рецензий на них (а полный свод составил бы многотомник). Среди участников были и Юрий Любимов, и Владимир Мартынов, и Теодор Курентзис. Среди композиторов, которым «Платформа» заказывала новые партитуры, — ​Дмитрий Курляндский, Александр Маноцков, Сергей Невский, Владимир Раннев («Целое поколение композиторов и музыкантов обязано «Платформе» своим расцветом», — ​писал в феврале 2015-го журнал «Искусство кино»).

Как все это возможно, если две трети денег — ​по версии следствия — ​были украдены?

Дело «Седьмой студии» давно вышло из театральной повестки дня в общенациональную. А значит, цифры, выдернутые из бюджета проекта, сыплются на обалдевшего читателя новостных лент. Заставляют вспоминать хрестоматийное «Мне все, что больше ста рублей, уже мильон».

И, естественно, сопоставлять эти «мильоны» «Платформы» с собственным бюджетом.

Потому один из самых важных текстов в журнале — ​статья известного театрального экономиста Марины Андрейкиной. Сравнивает она подобное с подобным. 70 млн руб. в год, что выделялись в 2011–2014 гг. «Платформе», с бюджетами ряда театров и фестивалей в 2014 году.

Тут главное, что радует: у нас, похоже, цветут все цветы! Но — ​с разной пышностью.

Театр Гоголя в 2011-м, при главном режиссере Сергее Яшине, получил 96,3 млн руб. субсидий на год. Ответил одной новой постановкой. Фольклорному центру Л. Рюминой на 2014 год было выделено 92,9 млн руб. Еврейскому театру «Шалом» — ​118,2 млн руб. Театру А. Джигарханяна — ​85,9 млн руб. Русскому духовному театру «Глас» — ​75,1 млн руб.

Положа руку на сердце: давно ли вы были в этих театрах? Читали, слышали, спорили о них?

А вот гонорары и их разброс: от 300 тыс. до 8 млн руб. за постановку. Вот бюджеты фестивалей. Все собрано из открытых источников: отчеты по тендерам. В 2015 году только за проведение репетиций в Михайловском театре у Владимира Кехмана Минкульт заплатил 3 млн руб.

В 2017 году «Фестиваль болельщиков» в г. Сочи обошелся бюджету РФ в 264 млн руб.

По плотности событий и проектов — ​ни один из вышеназванных театров и фестивалей близко не стоял к «Платформе». Как она могла состояться, если две трети денег «ушли в ущерб»?

И как понять позицию Минкульта РФ во всей красе ее трансформаций?

8 февраля 2013 года в интервью «Комсомолке» министр Владимир Мединский говорит: «Мы с Кириллом, кстати, разговаривали на тему того, чтобы он из-за «Гоголь-центра» не бросал «Платформу», он обещал, что будет успевать и там и там».

15 января 2018 года министерство подает иск в Следственный комитет РФ — ​к взысканию 133 237 920 рублей с фигурантов дела «Седьмой студии». В пользу потерпевшего Минкульта.

Журнал «Театр» публикует речь Ксении Карпинской, адвоката Алексея Малобродского, в Мосгорсуде, на заседании 6 сентября. С жестким разбором несуразностей дела. Самая яркая: Малобродский просидел в СИЗО почти месяц без возбуждения против него уголовного дела.

17 июля 2017 года это выяснилось. На следующий день — ​дело открыли задним числом.

Гражданское общество все-таки, кажется, есть. Хорошее, но маленькое. Маленькое, но хорошее. И выявляет оно себя в спокойных, трудоемких действиях профессионалов.

В № 32 журнала «Театр» профессионалы — ​на самом деле! — ​выступают идеальными помощниками отечественной юстиции. Пионерам с коричневой пуговкой такие усердие и эффективность не снились. Театральное сообщество делает на 200 страницах именно то, что должно было бы сделать беспристрастное и профессиональное следствие: собирает свидетельства и цифры. Составляет полные хроники событий.

Ежели вновь вспомнить о 1930-х и 1960-х — ​время вроде как изменилось к лучшему. Правду можно издать и продавать в книжных магазинах Москвы. Можно выложить ее на сайт oteatre.info.

Но и в 2018-м, кажется, у нас не изменилось главное. Правда цифр и фактов, правда компетентных, правда очевидцев и участников — ​не нужна. Более того — ​неудобна.

И тем не менее — ​на днях она вышла в свет. На двухстах страницах.