«Били пачкой бумаги»

Митинги и шествия в поддержку объявленной Навальным «Забастовки избирателей» 28 января прошли в 118 городах, в МВД заявляют о меньшей цифре — ​46 городах. Общее число задержанных, по данным «ОВД-Инфо», составило 371 человек.

Среди задержанных 66 человек — ​в Уфе, 65 — ​в Волгограде, 51 — ​в Чебоксарах, 16 — ​в Москве, 16 — ​в Туле, 19 — ​в Санкт-Петербурге, 31 — ​в Кемерове, 23 — ​в Мурманске. Большую часть отпускали из отделений без протокола, часть штрафовали в день задержания, часть на следующий день суды подвергали административным арестам. Сам Навальный — ​и это неслыханно — ​был отпущен в день задержания на Тверской улице в Москве. Ему вменяли нарушение порядка проведения митинга (ст. 20.2 КоАП). С него взяли обязательство о явке, однако в бумаге нет конкретной даты. Отпустили из ОВД до суда также координаторов штаба Навального Николая Ляскина и Сергея Бойко. На ночь в столице в ОВД оставались трое.

Что не изменилось — ​так это превентивные задержания. Так, в Хабаровске акция прошла в отсутствие координатора штаба Навального Алексея Ворсина. Он к тому моменту уже отбывал 15 суток ареста за «незаконную агитацию». В Кемерове полицейские задержали координатора штаба Ксению Пахомову перед началом акции, остановив такси, в котором она ехала. Девушку арестовали на двое суток по ч. 2 ст. 20.2 КоАП («проведение публичной акции без уведомления»). А в Южно-Сахалинске накануне акции, 27 января, на организатора — ​16-летнего Степана Лосева — ​составили два административных протокола: по ч. 1 ст. 20.2 КоАП («нарушение организатором порядка организации публичного мероприятия») и ст. 5.12 КоАП («незаконное изготовление, распространение или размещение агитационных материалов»). Лосев 27 января организовал агитационную прогулку. Полицейские задержали всех пятерых. Утром Лосева отпустили, но у подъезда его встретили полицейские и вручили повестки. Суд назначили на время проведения митинга. Вместо суда подросток отправился на акцию. О решении суда пока неизвестно.

На следующий день начались суды. По традиционной схеме 29 января Перовский суд Москвы судил Николая Ляскина. Его признали виновным по ч. 8 ст. 20.2 КоАП («повторное нарушение правил участия в массовой акции»). Суд постановил, что Ляскин опубликовал в своем твиттере видео, призывающее участвовать в несогласованной акции. В итоге — ​15 суток ареста.

Столько же, но от Симоновского суда Москвы, получил Сергей Бойко — ​также за «повторное нарушение правил участия в массовой акции». На 10 суток Симоновский суд арестовал и юриста ФБК Александра Помазуева, признав его «виновным в неповиновении полиции» (ст. 19.3 КоАП). Тот же суд рассматривал дело ведущих новостей на канале «Навальный LIVE». Сотрудники полиции выпилили дверь в студию в офисе ФБК. Журналистов обвинили в «неповиновении требованию сотрудника полиции». Елена Малаховская получила штраф в 1000 рублей, Дмитрий Низовцев — ​10 суток ареста.

Пока больше всего проблем у Константина Салтыкова. Тверской суд Москвы приговорил его к 30 суткам ареста (ч. 8 ст. 20.2 КоАП, «повторное нарушение правил участия в массовой акции»). Ранее в тот же день Тверской суд дал ему 15 суток за «неповиновение сотруднику полиции». В сумме активист проведет в изоляторе за два правонарушения 30 суток ареста.

Салтыкову еще грозит уголовная статья. По данным «ОВД-Инфо», активиста после задержания избили в автозаке. После чего с него пытались взять объяснения для передачи материалов на проверку по признакам преступления по ст. 318 УК («применение насилия в отношении представителя власти»).

В Саранске полицейские избили в отделе задержанного за расклейку листовок. Кирилла Матявина и его девушку Марию задержали еще за день до акции — ​27 января. Составили протоколы по ст. 20.2 КоАП («нарушение установленного порядка организации митинга»). Девушку отпустили, а Матявин провел в ОВД больше суток. Как рассказали в местном штабе Навального, в отделе «Матявина били пачкой бумаги».

В Волгограде всех 64 задержанных отпустили, оштрафовав от 10 до 20 тысяч рублей. В Якутске же, где митинг прошел при температуре –45 градусов, полицейские ограничились изъятием принтеров и листовок в штабе Навального. В Кемерове девять участников акции получили от 2 до 10 суток ареста, еще 17 человек — ​штрафы, дела шестерых суд вернул полиции, двоим назначили обязательные работы.