Мать автора «Новой газеты» Али Феруза получает орден им. Сахарова «За мужество», присужденный ее сыну

Мать автора «Новой газеты» Али Феруза Зоя Васильевна получает орден, присужденный ее сыну. Фото: Влад Докшин/ «Новая газета»

В Москве состоялась церемония вручения премии имени А.Д. Сахарова «За журналистику как поступок», которой отмечают заслуги журналистов и правозащитников.

Жюри премии присвоило орден «За мужество» автору «Новой газеты» Али Ферузу, который сейчас находится в изоляторе временного содержания для мигрантов. За него премию получила его мать Зоя Васильевна.

Также орденами «За мужество» посмертно награждены погибшие журналисты — Анна Политковская, Юрий Щекочихин, Игорь Домников, Наталья Эстемирова и Анастасия Бабурова. «Новая газета» также удостоена ордена за годы работы.

В числе награжденных также правозащитники, авторы, осужденные к разным срокам лишения свободы и уже отбывшие наказание, и те, кто подвергся преследованиям со стороны властей за их гражданскую позицию.

Помимо этого, организаторы вручали премии победителям журналистского конкурса «За журналистику как поступок». Победителем конкурса стал публицист и политолог Андрей Пионтковский. В числе лауреатов премии— корреспонденты «Новой газеты» Елена Милашина и Павел Каныгин.