Услышим движение, увидим звук

«В кабуки мы действительно «слышим движение» и «видим звук» — сказал Сергей Эйзенштейн после первых в 400-летней истории жанра зарубежных гастролей (прошли они в 1928 году в Москве и Ленинграде). Режиссер отчасти даже увидел звук своего будущего фильма: в гримах его Ивана Грозного есть отзвук белых масок и резких черт кабуки. Театр «Сетику Гранд Кабуки» будет играть в Москве 9-15 сентября, а в Петербурге — 19-22 сентября. Гастроли — часть перекрестного Года России в Японии и Японии в России. Организатор гастролей — Чеховский фестиваль.

Традиция жанра сложна и синтетична: пластика, музыка, танец, величественная декоративность костюмов и масок дополняют драматическое действо. В истоках театра кабуки — ритуальные танцы служительницы святилища Идзумо-но Окуни, вынесенные ею в 1603 году из храма в мир, на торг, на рынок, в высохшее русло реки близ города Киото, где Окуни выступала.

Однако, жанр прошел огромный путь развития. Театральная компания «Сетику» (это ее спектакли приедут в Москву) основана в 1902 году и со временем стала крупнейшей в Японии.

В пьесе Тикамацу Мондзаэмона, «японского Шекспира» — история бедного художника Матахэя и его преданной жены Отоку раскрывается на фоне кипения города XVIII века (и весь он — как карнавальное шествие, размеченное строгим ритуалом). В главной роли — знаменитый японский актер Накамура Гандзиро IV, наследник трех актерских династий. В целом его театральная родословная почти так же длительна, как история жанра кабуки: триста лет против четырехсот.

В Москве Гандзиро IV уже играл: в 2003 году, на V Чеховском фестивале, в пьесе «Самоубийство влюбленных в Сонэдзаки». Yа сцену вместе с сыном еще выходил отец — Накамура Гандзиро III. Оба «первых сюжета» старинного жанра имеют непривычный и трогательный титул «национального достояния Японии» (кажется, только там и есть такая традиция!).

Танцевальная интерлюдия «Есинояма», также вошедшая в программу гастролей театра кабуки в России, — поэтическая аллегория путешествия персонажей по горам Японии.

Цветение вишни и война самурайских кланов XII века — единый фон действа: все как в жизни.

Гастроли — в сентябре. Но продажа билетов на спектакли кабуки в Москве начнется 1 февраля.