Угарный труд

В судах Чувашии то и дело банные дни. Судьи разных инстанций вникают в материалы многолетней скандальной истории о бане в здешнем Доме правительства. Сейчас этим занят Верховный суд республики.

Петр Саруханов / «Новая газета». Перейти на сайт художника

Казалось бы, где баня, а где Дом правительства? Одно учреждение полезно для оздоровления организма, второе — для оздоровления экономики. И вроде бы надо как-то их разделять, не то в бане начнут подписывать исходящие документы, а в правительственных кабинетах появятся веники, мочалки и даже шайки. Так нет же, в Чебоксарах Дом правительства и баня — единое целое. Здесь, в подвале 15-этажного административного здания, оборудовали сауну с комнатой отдыха и маломерным бассейном, назвав эту горячую точку планеты оздоровительным комплексом.

Кресла рядом с лавками

Мало кто в Чебоксарах удивляется соседству руководящих кресел с банными лавками. Более того, когда об этом заходит разговор, начинают приводить примеры, доказывающие, что такое соседство давно в порядке вещей.

Сауны для чиновников не то чтобы строятся секретно — они открыто закладываются в проект административных зданий. Причем не только в столице республики, но и в райцентрах.

Вот в поселке Кугеси районное руководство взялось за благоустройство и решило начать с себя. В этом райцентре, где никак не могли достроить детский сад, где старые очистные сооружения не справлялись с канализационными стоками, задумали построить не что-нибудь, а новое здание за 113 миллионов рублей для здешней администрации. Однако когда электронное издание «Правда ПФО» обнародовало эту затею и опубликовало эскиз будущего дворца, возникло народное негодование, и стройку развернуть не решились. Она осталась только на бумаге, развернуть которую нам никто не мешает.

Мы увидим список из 61 помещения, где под номерами 20, 21 и 22 значатся комната отдыха, душевые с санузлом и парная.

Заметим, что столь необходимые в руководящей работе помещения примыкали в списке к номеру 19, под которым числилась приемная. По замыслу, видимо, важно было, кого будет принимать районный глава. Кого-то из приемной следовало бы пригласить в кабинет, а кого-то — сразу в парную.

Да, все увереннее входит в жизнь раздельное мытье. Не в смысле мужчины отдельно от женщин, а в смысле начальство отдельно от народа. Конечно, никто и не просит знатных чиновников мыться с народом. Только тут еще и оплата раздельная. Народ обычно моется за свой счет, а начальство норовит — за бюджетный.

Бюджет по-черному

Новый Дом правительства Чувашии, в котором обнаружили баню. Фото: Чебоксар.нет

Та же «Правда ПФО» фактически лишила удовольствия чиновников из республиканского Дома правительства, с которого мы и начали банное повествование. Ее публикация 2014 года пристала к репутации руководства республики как банный лист.

«Объект специального назначения возводится в Доме правительства, — сообщило издание. — Речь идет о банно-развлекательном комплексе, предназначенном для отдыха и релаксации представителей высшей власти… Эта суперсауна строится в обход всех существующих норм и правил… От данного храма чистоты и гигиены на версту веет коррупцией».

Понятно, возник скандал. Прокуратура Чувашии провела проверку, и ее вывод был суров: «Размещение встроенных саун в подвалах, а также под помещениями и смежно с ними, в которых находится более 100 человек, не допускается».

Вот! Сколько раз говорилось, что надо сокращать чиновничий аппарат!

Сократили бы вовремя число функционеров в Доме правительства до 99, сауна оказалась бы вполне законной.

А что же с многомиллионными затратами на нее? Как выясняется из той же проверки, правительственную баню оборудовали в долг. Одно из подразделений минстроя Чувашии — Управление капитального строительства — соорудило этот объект особого назначения «за счет кредитных средств, привлеченных в чувашском отделении Сбербанка России».

А как рассчитаться за банный кредит? С этим, как сейчас принято говорить, можно не париться. Кабинет министров Чувашии и не парился: тогда же, в 2014 году, орган власти подготовил проект постановления о возмещении затрат из бюджета республики.

Еще раз отвлечемся от бани в Доме правительства и посмотрим, легко ли в Чувашии находят деньги для обычных коммунальных бань. В архиве «Новой газеты» скопился обширный материал, касающийся истории бани в поселке Большой Сундырь Моргаушского района. В ту пору, когда в Чебоксарах разворачивалась стройка в подвале правительственного здания, этот большой поселок остался без коммунальной бани. Сначала нуждающуюся в ремонте баню закрыли на несколько месяцев, а в мае 2012 года — насовсем. Здание передавали с баланса района на баланс сельского поселения и обратно. Денег на ремонт не было ни у кого. Пытались сдать баню в аренду частнику — запутались в документах. Попробовали выставить на продажу, оказалось, что это незаконно, поскольку баня — социально значимый объект.

Шли годы. О поселковой бане было несколько публикаций в районной газете и в республиканской «Советской Чувашии». На встречах с начальством разного уровня люди задавали вопросы. Глава Чувашии Михаил Игнатьев, и тот не избежал вопроса и продемонстрировал осведомленность в проблемах поселка. «Производство капитального ремонта всего здания и замена оборудования являлись нецелесообразными, — пояснил он ситуацию на встрече с активом КПРФ. — Это повлекло бы существенные для местного бюджета затраты».

При этом Михаил Васильевич добавил, что баней в Большом Сундыре пользуется незначительное количество граждан, так что нечего, мол, и тратиться на нее. Может, и впрямь у кого-то там есть собственные бани и немытых жителей в поселке не так уж много. Но неужели в Доме правительства немытых чиновников больше и необходимость бани тут гораздо острее?

Эпопея с той поселковой баней все же закончилась благополучно. Муниципальная власть передала в собственность некоему частнику земельный участок с целевым назначением: постройка и обслуживание бани. Баня недавно построена, обслуживается, и жалоб нет. И сколько же лет на все это ушло? Пять с лишним. Такой вот сюжет для небольшого бюджета.

Что же касается сауны в Доме правительства, то тут, напомним, затруднений с бюджетом не возникло, и республиканские резервы решили использовать, говоря языком любителей бани, по-черному.

Но прокуратура заметила, что взятый на «оздоровительный комплекс» кредит намереваются возместить из бюджета следующего года, и мягко предложила главе республики «принять меры по недопущению».

На принятии каких-либо других мер прокуратура в письме на имя Михаила Игнатьева не настаивала.

Прораб на галерах

Обойтись безо всяких мер все же было нельзя. Пошли депутатские запросы, возмущенный интернет вскипел. Оздоровляться в комплексе так и не начали. Глава республики вынужден был оправдываться и заявил, что никакую сауну он не заказывал и знать про нее не знал.

И в самом деле, Дом правительства проектировался и строился еще до Игнатьева, когда республикой руководил видный российский деятель Николай Федоров (до того работавший министром юстиции РФ, после того — министром сельского хозяйства РФ, а теперь являющийся первым заместителем председателя Совета Федерации). Однако сауна с бассейном, заложенные в проект при Федорове, оборудовались в принятом и уже заселенном чиновниками здании как раз при Игнатьеве. И как же он этого не заметил?

Возникли два уголовных дела. Одно — в отношении бывшего замдиректора Управления капитального строительства минстроя республики Бориса Портнова, который на объекте был кем-то вроде прораба. И второе — в отношении «неустановленного лица», которое отдавало ему распоряжения: что тут строить и с каким размахом.

Что же это за лицо, которое может вести себя по-хозяйски в Доме правительства? Похоже, оно было в маске, поскольку так и осталось неустановленным.

Борис Портнов — единственый ответчик за строительство сауны за бюджетный счет в новом Доме правительства Чувашии — намерен защищать свое честное имя. Фото: Борис Бронштейн / «Новая газета»

В суде Портнов прямо говорил, что строительство заказывалось правительством Чувашии и контролировалось администрацией главы республики. И называл три конкретные фамилии. Одного из названных чиновников, тогдашнего заместителя главы администрации Сергея Вязовского, попытались привлечь к уголовной ответственности, но Ленинский районный суд Чебоксар недавно его оправдал. И получается, что Борис Портнов действовал в одиночку.

...С неким преступным умыслом загипнотизировал охрану, завез в Дом правительства стройматериалы, а также мебель, холодильники и прочий инвентарь для насыщенного отдыха и соорудил «оздоровительный комплекс» на свой вкус, который случайно совпал со вкусом хозяев дома.

И еще выходит, что он же самовольно распорядился бюджетными средствами и нанес доверчивой республике точно подсчитанный ущерб в 7 миллионов 624 тысячи 597 рублей 86 копеек.

Следствие вел следственный отдел Управления ФСБ по Чувашии. Приговор Московского районного суда Чебоксар оказался не слишком жестким: Борису Портнову назначили штраф в размере 150 тысяч рублей, но тут же его амнистировали и сняли судимость. Однако никакой благодарности правосудию Борис Петрович при этом не высказал. Наоборот, он заявил, что ни в чем не провинился, а лишь исполнял техническое задание, и что будет дальше бороться за свои права.

Но после завершения уголовного дела побороться с Портновым неожиданно решило министерство юстиции и имущественных отношений Чувашии. Там подумали-подумали и выкатили ему иск в 7,6 миллиона рублей. Кто-то же должен возместить ущерб, нанесенный бюджету при строительстве банного комплекса. А кто, кроме Портнова? Судили же его одного, пусть и платит. И вот в конце ноября минувшего года состоялся новый процесс, теперь гражданский, и Московский районный суд Чебоксар этот иск удовлетворил.

— В чем моя вина? Для меня это был обычный объект, — рассказал Портнов «Новой газете». — Есть подрядчик, и мое дело — сопровождение работ. Я знал, что бани есть в разных учреждениях. В Новочебоксарском городском суде, например. Ничего удивительного. А здесь у меня были чертежи и смета — все утверждено, все подсчитано. Все участники проекта — это республиканские службы.

Портнов подчеркивает внимание этих служб к объекту. Проект дважды корректировался — ведь появились новые отделочные материалы, и не завозить же в Дом правительства что-то устаревшее.

— Разве можно привлечь руководителя администрации главы республики? — комментирует ситуацию адвокат Портнова Галина Вронская. — А как привлечь руководителей ведомств, которые подписывали документы и направляли бюджетные потоки? Проще найти стрелочника. И его нашли. Не приняли во внимание даже то обстоятельство, что в 2014 году Борис Петрович из УКСа уволился, а бюджетные деньги на баню уже в его отсутствие продолжали поступать.

Деньги действительно поступали до декабря 2015 года. И ясно, что Портнов к ним никакого отношения не имел.

Адвокат Вронская поясняет, почему на роль виновного выбрали Портнова:

— Когда средства массовой информации стали предавать огласке строительство этого безумного шикарного комплекса, Борис Петрович предоставил им всю информацию, включая эскизный план и фотографии. Выходит, он предал интересы правящей верхушки, и теперь, какие бы изъяны мы ни находили в материалах уголовного и гражданского дел, он заведомо остается крайним и виноватым.

Платить семь с половиной миллионов Борис Портнов не собирается. Его апелляцию в ближайшие дни рассмотрит Верховный суд Чувашской Республики. В красивом не так давно построенном здании располагается это уважаемое учреждение. А как, интересно, тут обстоят дела с сауной и бассейном? Неужели хуже, чем в Доме правительства? Заглянем-ка в технический паспорт этого объекта недвижимости. Все как у людей: в списке помещений под номером 16 — бассейн (47,1 кв. м), а под номером 17 — сауна (11,4 кв. м). Тут же раздевалки, душевые и «тренаж. зал».

Бумага бумагой, но на всякий случай надо спросить в пресс-службе, существуют ли все эти служебные помещения в реальности?

Есть ли где сбросить мантии и расслабиться после изнурительных процессов? — Да, у нас имеется оздоровительный комплекс, — подтверждает техническую информацию пресс-секретарь суда Елена Даниленко.

Как говорится, чего и вам желаем. Пусть и вам такой же комплекс когда-нибудь перепадет за бюджетный счет.

А чиновникам скромной поволжской республики хотелось бы посоветовать, чтобы при посещении ведомственных саун они придерживались чувашских народных обычаев. Один из них таков: последний покидающий баню ударяет веником по полку — во избежание неприятностей. Суеверие, конечно, но мало ли что. Нечистая сила наведается или пресса нагрянет…

Чувашия