Оправдание с опозданием

В четверг Спортивный арбитражный суд в Лозанне удовлетворил апелляции российских спортсменов, пожизненно дисквалифицированных комиссией Дениса Освальда. 28 спортсменов оправданы полностью, для 11 запрет распространяется только на предстоящую зимнюю Олимпиаду в Пхенчхане. Больше десяти отнятых сочинских медалей останутся у владельцев.

Тем не менее это никакой не триумф — это, скорее, проявление здравого смысла. Виноваты — да, несомненно. Но наказание ни в коем случае не должно быть коллективным, включающим индивидуальные «кары по подозрению». Тем более — пожизненные.

За положительным решением Спортивного арбитражного суда стоит многослойная и сложносочиненная история. Не исключено, что разъяснение в основном сведется к мотиву «за недостаточностью доказательств», как это уже случалось ранее и что не помешало развиваться «допинговому делу» по самому худшему сценарию. Поводов кидать вверх шапочки и кричать о том, что все плохое уже позади и теперь надо заняться наказанием всех врагов, подлинных и мнимых, как не было, так и нет.

Очевидно, на вердикт повлияла грамотная работа нанятых швейцарских юристов. Не исключено, что свою роль сыграл и очередной сенсационный сюжет тележурналиста немецкого канала ARD Хайо Зеппельта — в жестких формулировках главного фигуранта дела «МОК против России» Григория Родченкова о санкционированной с самого верха тотальной российской допинг-системе прослеживался явный перебор. Намек на то, что автор с Путиным был чуть ли не на короткой ноге, только добавил скепсиса по отношению к масштабным откровениям беглого специалиста.

Не высказывающийся до этого по поводу последних событий с отстранением российских спортсменов президент РФ прервал наконец молчание. На проводах олимпийской делегации из уст Владимира Путина прозвучало неожиданное «приношу извинения». Он, безусловно, повинился перед спортсменами за то, что их «не сумели защитить от беспрецедентного давления извне». Но при желании реплика могла трактоваться и шире. На поводу у своего основного электората, ратовавшего за бойкот Олимпиады, президент не пошел. Хотя решение, полагаю, далось ему нелегко.

Спортивный арбитражный суд резко двинул против МОК, реабилитировав почти всех сочинских триумфаторов — победителя лыжного марафона Александра Легкова, обладателя трех серебряных наград Максима Вылегжанина, «золотого» скелетониста Александра Третьякова, серебряного призера конькобежку Ольгу Фаткулину и других их коллег.

Это совсем не означает, что теперь МОК срочно вышлет всем приглашения, а урезанной делегации «олимпийских атлетов из России» вернут и флаг, и имя.

Глава организации Томас Бах еще в начале декабря, когда принимались судьбоносные решения, предупредил, что «случай Ефимовой» не повторится. Напомню, что отстраненную ранее пловчиху допустили к Играм-2016 после того, как она выиграла дело в арбитражном суде. Но окончательное решение тогда зависело от международных спортивных федераций, которым МОК передоверил полномочия. А сейчас МОК сам вершил судьбы, утвердив вариант с персональными приглашениями — с чем согласилась и российская сторона.

Теперь ситуация может развиваться разными путями. Закусит МОК удила — никто из получивших шанс в Пхенчхане не окажется. Примет во внимание вердикт, которому по форме обязан подчиниться, — может затянуть дело на недельку, а дальше поздно будет, 9 февраля уже открытие Игр. Возможен и вариант частичного допуска, но тут многое зависит от квот — кто-то из ранее отстраненных россиян не выполнил квалификационных нормативов, кто-то не имел возможности их выполнить, да и вообще все освободившиеся квоты уже передали другим делегациям. Решение будет зависеть и от реакции международной спортивной общественности, а также от конкретных участников Олимпиады, уже слетающихся в Пхенчхан. А среди них далеко не все одобрят столь резкий поворот — вначале ВАДА и МОК вроде как убедили в виновности россиян, а теперь вдруг простили.

Если реабилитированных пригласят, то возникнет фантасмагорическая ситуация — в Пхенчхане смогут выступить ранее дисквалифицированные пожизненно, а не приглашенные «по подозрению», а также за прошлые грехи, лидеры российской сборной так и останутся вне Олимпиады. К первой категории относятся Павел Кулижников, Денис Юсков и другие, ко второй — Виктор Ан, Антон Шипулин, Сергей Устюгов. В этих списках на порядок больше кандидатов на золото Пхенчхана, чем в «списке 28».

Так что при всей радости за спортсменов я бы повременил с эйфорией — слишком неясны перспективы, и слишком мало времени для осуществления совсем было угаснувших надежд. На федеральных телеканалах уже кричат о большой политической победе, которая представляется куда более важной, чем спортивная.

Но до той и до другой — еще как до Луны.

МОК сообщил, что оспорит решения по всем 28 спортсменам.