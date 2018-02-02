Схватка «бульдогов на ковре»

Петр Саруханов / «Новая газета». Перейти на сайт художника

В прямом эфире радиостанции «Комсомольская правда» случилось невероятное — ​в рукопашной сошлись два участника программы «Радиорубка». Вы спросите: что же тут невероятного? Драки между участниками разного рода шоу происходят с досадной регулярностью и даже считаются на ТВ знаком качества, необходимым фактором для повышения рейтинга и популярности программы. Некоторые гости шоу на бытовые темы часто для того только и заходят в студию, чтобы геройски вмазать обидчику в челюсть, и продолжают размахивать руками и материться (звук по закону запикивается), пока дюжие охранники растаскивают драчунов по разным гостевым диванам.

Происшествие в студии радио «КП» невероятно тем, что в драку перерос спор между Николаем Сванидзе и Максимом Шевченко — ​двумя журналистами, телеведущими и общественными деятелями, обсуждавшими актуальную и вечнозеленую тему «считать ли сталинизм болезнью». А поскольку всякая уважающая себя радиостанция сегодня — ​не только слышимость, но и видимость, схватку «бульдогов на ковре» смогли на YouTube-канале радиостанции увидеть тысячи пользователей интернета. И не только увидеть, но и распространить «лакомый» фрагмент в социальных сетях.

Не осталось в стороне и настоящее эфирное телевидение. В новостном выпуске программы «Сегодня» на НТВ продемонстрировали кадры потасовки, правда, поместив их ближе к финалу, там, где по обычаю показывают всякие видеоприколы и курьезы.

Хотя прикольного, откровенно говоря, в этом сюжете мало. Максим Шевченко в свойственной ему агрессивной манере весь эфир мешал Сванидзе высказаться. Цеплялся к словам и фактам, говорил одновременно с ним, наскакивал, злобно рычал — ​словом использовал ровно тот арсенал средств, какими с некоторых пор пользуются ведущие и эксперты политических ток-шоу на федеральных каналах в полемике с либералами.

Либералы — ​неизменные участники тех же шоу. Без них никак нельзя. Без них дискуссия — ​не дискуссия, а приятный обмен мнениями в широком кругу единомышленников. Нет азарта. Нет интриги. «Путин — ​великий человек. Без него России никак нельзя. Сталин, конечно, много дров наломал, но вспомните, какие времена были. Страна в кольце врагов — ​внешних и внутренних…» С чем тут спорить единомышленникам? А либералы (да еще, как правило, с какими-то сомнительными фамилиями) — ​самые подходящие персонажи на роль мальчиков для битья. На них наваливаются всем патриотическим миром: закрикивают, высмеивают, издеваются, передергивают их слова. Кто-то, как Леонид Гозман, который упорно ходит на эти эфиры, считая своей миссией демократическое просвещение масс, непреклонно ведет свою линию и, не обращая внимания на глумление и поношение, продолжает мысль ровно с того момента, на котором его прервали. Кто-то, подобно Борису Надеждину, тушуется и старается быть аккуратным в высказываниях, так что уже и не разберешь, какую цель он преследует, да и есть ли у него иная цель, кроме явного желания быть на виду и светиться на телеэкране. Кто-то, подобно Григорию Амнуэлю, который ходит на эти шоу как на работу, мгновенно впадает в истерику и тонким голосом что-то кричит в ажиотаже — ​к восторгу ведущих и «правильных» гостей, ибо нет ничего слаще, чем довести до нервного срыва хилого либерала, не вызывающего особой симпатии ни у своих, ни у чужих.

Николай Сванидзе в роли дежурного либерала не выступал никогда и на пропагандистских шоу не отсвечивал. У него, слава богу, есть свои программы, где он может говорить все, что считает нужным. Человек он спокойный, выдержанный, интеллигентный — ​тем поразительнее, что формально зачинщиком потасовки в радиоэфире стал именно он. Точнее, так: он нанес первый удар, а спровоцировал взрыв его ярости, конечно же, Максим Шевченко. И последней каплей стала его фраза о том, что, отказываясь признавать решающую роль Сталина в Великой Победе, Сванидзе-де «плюет на могилы» советских солдат. Сын фронтовика и родственник репрессированных Сталиным, Сванидзе, в общем-то, совершенно справедливо назвал Шевченко мерзавцем и выразил сожаление, что не может прямо сейчас дать ему в морду. «Дай. Встань и дай, ссыкло такое», — ​подначил оппонента Шевченко, определенно полагая, что интеллигентик в очочках только на овец молодец, а на молодца — ​сам овца. И против злобной силы попереть не решится. Но Сванидзе решился, и таки отвесил оскорбившему его Шевченко, может, и не слишком увесистую, но крайне унизительную пощечину. И тогда здоровый, как бык, Шевченко, набросился на Сванидзе с кулаками, повалив его на пол, сбив с головы наушники и сломав тому очки.

Потом оба участника студийного ристалища извинились перед аудиторией программы, но Шевченко этим не ограничился и принялся раздавать интервью. Так, в одном из них на портале Nakanune.ru его спросили: «Судя по реакции в Сети, вы исполнили желание многих тысяч, если не миллионов людей?» «Дело в том, — ​ответил Шевченко, — ​что либералы настолько уже опротивели стране, что, наверное, была бы воля миллионов, их перебили бы всех. Но мы не можем идти по этому пути. Мы готовы к дискуссии. Это они не готовы».

Вот как. Страшнее и зловреднее либерала зверя нет. И реакция значительной части пользователей Сети действительно была такой: «Наконец-то нашелся тот, кто дал отпор либералу». И иной быть не могла, поскольку ежедневно единомышленники Шевченко, ведущие политических ток-шоу, вливают в уши сограждан сию нехитрую мысль — ​либералы враги народа, предатели Родины и приспешники Запада.

Наткнулась намедни на интервью другого пламенного патриота Артема Шейнина на YouTube-канале Mediametrics.ru. Выяснилось интересное. Он сам считает себя не профессиональным ведущим («Кто определяет эти рамки профессии? Кто сказал, что профессионально, а что нет?»), а бойцом информационного фронта. «Ваше ведение и поведение гопника из подворотни программирует людей на агрессию», — ​заметила ведущая Надана Фридрихсон, на что Шейнин без всякого смущения сообщил, что в его лице многие зрители наконец-то получили человека, который думает и ведет себя, как они. К примеру, после постыдного инцидента с американцем Майклом Бомом, которого ведущий грубо схватил за голову, продемонстрировав право сильного, многие «представители интеллигенции» упрекали любимого ведущего: но «не за то, что я его за шею схватил, а за то, что я ему голову не отломил».

То есть народ к насилию готов. А на «объекты» насилия ему постоянно пальцем показывают из телевизора. И если тихий интеллигент Сванидзе просто не сдержался и сам себя за это осуждает по самому строгому счету, то его оппоненты из того же «ящика» гордятся своей «пацанской» лихостью как величайшей доблестью и при случае готовы любому несогласному «отломить башку». И отломят еще, не сомневайтесь, — ​все к этому идет.