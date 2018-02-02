Старикам там не место

Оба динозавры, но не ископаемые. Оба идолы и символы, но действующие. У обоих столько титулов и наград, что не хватит этой страницы. Оба родились зимой — одному 27 января исполнилось 44 года, другому 15 февраля будет все 46. Оба хотели поехать на Олимпиаду в Пхенчхане — соответственно свою седьмую и шестую по счету. Но ни Уле Эйнара Бьорндалена, ни Яромира Ягра среди участников Игр не будет. Один не выполнил критериев отбора, другой на момент заявки еще находился в процессе расставания с клубом НХЛ, а заокеанская лига нынче Олимпиаду игнорирует. При известии о том, что олимпийский биатлон впервые за много лет останется без великого норвежца, дружный вздох покатился по всей планете. На отсутствие великого чеха в составе своей олимпийской сборной реакция была спокойнее, но масштаб драмы — сопоставим.

Наверняка они даже знакомы — шесть последних Олимпиад без них не обходились. Оба, кстати, первое (а чех — единственное) свое золото взяли еще в прошлом веке в Нагано-1998. На первом олимпийском турнире с участием энхаэловцев Яромир Ягр и Доминик Гашек похоронили в финале звездную сборную России. А Уле Эйнару Бьорндалену ради золота пришлось выиграть спринт дважды — первую гонку, где норвежец лидировал, по ходу отменили из-за метели, а на второй день он свое все-таки взял.

Одну его золотую олимпийскую гонку — а всего их восемь — я видел живьем четыре года назад в Сочи. Это опять же был спринт. Лидерство 40-летнего Бьорндалена казалось невероятным и временным, но он и без этого оставался бы в центре внимания. Такого абсолютного погружения в процесс, как мне показалось, не ощущалось ни у кого. Поэтому он, наверное, и победил в очередной раз — вопреки всему. Он обошел и Фуркада, и Бе, и Шипулина — всю находящуюся в самой поре мужскую биатлонную элиту.

С Яромиром Ягром проще — он только в омском «Авангарде» провел четыре сезона, а еще были чемпионаты мира, где он всегда был на виду, если мог приехать. Кстати, вторую рану российской сборной после давней олимпийской Ярдо нанес, будучи игроком российского клуба, — в кельнском финале чемпионата мира восьмилетней давности. Все звезды оказались слабее одного чешского форварда с номером 68 — большого, рукастого, умного, врастающего в лед в гуще схватки и орудующего клюшкой как рапирой.

На вопрос «Как остаться победителем, когда тебе за 40?» исчерпывающе ответить невозможно. Конечно, вариант «просто выйти» ради пиара или ради того, чтобы заработать денег, остается у любой звезды преклонного для спорта возраста. Но не всем охота позориться и подвергать свою жизнь немалому риску.

Этим двоим дополнительный пиар давно не нужен. Деньги, конечно, нужны, но не настолько, чтобы, будучи глубокими «стариками», выходить и биться на равных, без всяких скидок и поблажек, с полными жизненных сил конкурентами. Они опровергают все неумолимые законы не для чего-то или для кого-то. А просто потому, что иначе не могут.

Бьорндален в 42 года в Холменколлене на чемпионате мира при жесточайшей конкуренции в мужском биатлоне взял два серебра и два золота — всей сборной России вместе взятой такое и не снилось. Ягр первую медаль на чемпионате мира завоевал, играя за сборную Чехословакии в 1990-м, — в доисторические времена, а звание самого ценного игрока получил 25 (!) лет спустя на чемпионате мира в Праге. Все его великие партнеры по «Питтсбургу» 90-х давно сошли с дистанции, а он все не сдается.

В Континентальную хоккейную лигу он отправился, будучи членом «Тройного золотого клуба» и почти «пенсионером». Но после трех подряд полноценных сезонов в «Авангарде», накануне 40-летия, перезагрузил карьеру в НХЛ. «Филадельфия», «Даллас», «Бостон», «Нью-Джерси», «Флорида» — все брали его с удовольствием, и никто не пожалел. Тем временем Ягр подбирался к вечным рекордам. Позади оставались великие — Стив Айзерман, Марио Лемье, Марк Мессье, Фил Эспозито, Марсель Дионн. По главным показателям — голы, очки, матчи — Ягр добрался до тройки лидеров. До суперрекордов Уэйна Гретцки еще далеко, но до вершины «Горди Хоу» по количеству проведенных матчей всего ничего — один полноценный сезон.

Некоторые рекорды Бьорндалена, наверное, можно побить — кроме возрастных. Перевалив сорокалетний рубеж, он продолжал исправно выигрывать медали, которым с учетом этапов Кубка мира давно потерял счет. Остановился на 95 индивидуальных победах. На 20 золотых наградах чемпионатов мира. Первую и последнюю на сегодня бронзовую медаль в Хохфильцине-2017 разделили ровно 20 лет.

Уникальный запас здоровья, доставшийся от родителей, плюс невероятный талант, плюс близкий к маниакальному фанатизм по отношению к тренировкам и вообще к образу жизни (хотя это больше относится к Уле Эйнару, Ягр-то по природе весельчак), казалось, обеспечивают им вечную жизнь в спорте.

Шлагбаум поставило время. Они, наверное, пропустили момент, когда надо было к нему прислушаться. Но кто осудит?

Король биатлона Уле Эйнар Безупречный давно сам себе тренер. Сам как тренер с формой и ошибся — пик рассчитал к Пхенчхану, упустив из виду квалификацию. Отбор никогда не был проблемой, даже после 40, а тут — стал. На этапах Кубка мира всего-то надо было дважды попасть в «цветочную» шестерку, но он и в десятку раз за разом не попадал.

До последнего никто не верил, что он не отберется, и он сам в том числе. Но 18-е место так и осталось лучшим в сезоне. Заслуги давали право на снисхождение. Он его не просил, но, возможно, втайне на него рассчитывал. Однако и тренеры сборной, и норвежское олимпийское начальство пошли на принцип. Мир воззвал к Международному олимпийскому комитету, там пытались что-то сделать, но не решились переступить через свои же правила — никаких специальных приглашений.

Железного Бьорндалена сбило с ног. Он еще хотел поехать на второразрядный старт — чемпионат Европы, что выглядело странным, но в последний момент пришлось отказаться. За супруга больше всего переживала Дарья Домрачева, но Беларусь родственника в беде не оставила, предложив поехать в Пхенчхан в составе биатлонной тренерской бригады. На этот раз МОК не возражал.

Фото: РИА Новости

Ягра «Калгари» подписал только в начале октября. И все почти сразу пошло не так, как надо. На площадке он выглядел как Дед Мороз, но это были не праздничные елки. 1 шайба, 6 передач, и травмы, травмы, травмы. В последний день года он вышел на лед за «Калгари», как оказалось, в последний раз.

Был ли шанс попасть в олимпийскую заявку сборной Чехии? Конечно же, был. Вплоть до минувшей среды. Никаких заявлений по поводу Пхенчхана возвращающийся в свой «Кладно» Ягр не делал, но, думаю, он бы не отказался выйти на лед в первом матче олимпийского турнира против Южной Кореи в свой 46-й день рождения.

Невероятно красивая могла получиться история. И с Ягром, и с Бьорндаленом. Совершенно невозможная, подобной которой больше может не быть вообще никогда. Да, спорт по сути своей жесток, особенно к ветеранам. Наступает момент, когда слезы излишни, а сантименты бесполезны.

И все-таки жаль. Бесконечно жаль.