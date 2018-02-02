«Гоголь-центру» 5 лет!

Окно

Письмо Серебренникову

Добрый день, Кирилл Семенович!

Надеюсь, что он для Вас хоть немножко добрый. Во всяком случае, мне кажется (нет, я уверена), что каждый новый день приближает Вас к освобождению.

Сегодня Вы смотрите на мир в основном через окно.

Окно как почтовый конверт.

Поэтому, наверное, и я пишу Вам письмо.

Вся сила тех, кто задумал процесс против Вас и Ваших коллег, — в том, чтобы запереть, «дать неволю».

Ничего больше у них нет.

А Вы и Ваши коллеги берете талантом, достоверностью, волей.

Один человек как-то в девяностые годы сказал мне: «Достоинство — это то, что нельзя отнять». И добавил: «Если кто-то отнимет у Булата Окуджавы дачу, он не перестанет от этого быть Булатом Окуджавой».

Вот и Вы из-за домашнего ареста не перестали быть Кириллом Серебренниковым.

Те, кто объявил Вам тайную войну (на открытую духа не хватило), — берут количеством.

Они живут в постоянном негодовании.

А те, кто переживает за Вас, заступается, искренне Вас уважает и любит, восхищается Вами, — берут качеством сильных позитивных чувств.

Надо ли говорить, что качество побеждает количество, и даже если на это уходит время — все равно побеждает.

С уважением,

Зоя Ерошок,

обозреватель «Новой»

Лия Ахеджакова народная артистка России

Это редкий случай, когда театр — вопреки обстоятельствам! — по-прежнему успешен, в него, как и прежде, до известных обстоятельств, не попасть, мест свободных нет. В зале интеллигенция, молодежь, я встречаю друзей: актеров, режиссеров, журналистов. Это возможность общения с людьми, по которым я скучаю, огромный город нас разбросал, а мы очень нуждаемся в поддержке друг друга. Толпа перед Басманным судом — это те же зрители, друзья, соратники Серебренникова, актеры, которых мы видим на сцене этого театра, ведущие актеры Москвы, драматурги, режиссеры, художники.

Театр выдержал испытание. Хотя Кирилл Серебренников — все еще в изоляции. По воле неведомого Демиурга, режиссера какого-то подлого сочинения «Страсти по Кириллу». Имя автора — неизвестно. Собирательный образ. Видимо, Шекспир по масштабу трагедии.

Актеры-молодежь, ученики Кирилла (курс Школы-студии МХТ), недавние слабенькие росточки, — закалились, выросли, стали мощными, умеющими нести смыслы, без которых нет спектакля, нет театра, нет режиссуры. Я рада, что подписывала дипломы этим студентам (спасибо Кате Семенович за доверие).

Конечно, ошеломляет «Кафка»! Сложное, многофигурное, пронзительное осмысление судьбы человека, не вписавшегося ни в свое время, ни в свою среду, не понятого, загубленного системой. И как театр, актеры, художники, осветители, все-все-все хранят режиссерский рисунок, замысел, накал чувств… Спасибо им! Браво! Ни одной накладки!!!

Незаконченные Кириллом «Маленькие трагедии»… Еще немножечко, еще чуть-чуть бы… Рука мастера пройдется (я верю). Но с какой любовью Пушкин звучит, и Пушкин «работает» — и овации в зале, и зал встает, и Пушкин с нами: «Свободу Кириллу Серебренникову!»

Театр как живое, трепетное создание живет, молодые режиссеры продолжают выпускать спектакли, продолжают репертуарную политику Серебренникова, звучат имена Ахматовой, Мандельштама, Маяковского, Шекспира…

Не могу не вспомнить «Похороны Сталина» (и Прокофьева!!!). Этот спектакль был один раз, но память на всю жизнь!

Спасибо тебе, театр! С пятилетием, «Гоголь-центр»! Спасибо, Анечка Шалашова — это твой праздник, твоя победа! И Даша Аленина, и Гриша Сазанков, и заместитель худрука Алексей Кабешев, он сейчас за всех в ответе, и режиссеры Женя Кулагин, Максим Диденко, Антон Адасинский (и это еще не все!!!).

Это ваш первый театральный юбилей, ваш праздник!

Вы — верные хранители нашей культуры, нашего права на свободу творчества и свободу художника!

С днем рождения!

Алла Покровская народная артистка России

Я преклоняюсь перед труппой этого театра, восхищаюсь ею и очень благодарна ей.

Актеры хорошо и глубоко понимают замыслы и задачи, которые ставит перед ними их главный режиссер Кирилл Серебренников. И непременно вносят еще что-то свое, очень важное.

Они показывают нам наши боли — душевные, социальные, политические. И делают это самым современным способом. Умно, взыскательно, целеустремленно, бескомпромиссно.

Я надеюсь, все это продолжится, не оборвется, не пропадет.

Продолжение непременно будет.

Надежда уходит последней.

Или не уходит никогда.

Поздравляю с пятилетием!

Люблю.