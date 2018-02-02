Звенья одной «Сети»

Пенза, Москва, Омск, Санкт-Петербург, Беларусь. География очередного «террористического заговора» впечатляет. Так же как и планы, которые, по мнению ФСБ, вынашивала группа молодых людей: организовать серию взрывов во время президентских выборов и чемпионата мира по футболу 2018 года и поднять вооруженный мятеж.

Пенза — ​Петербург

Осенью 2017 года, накануне «революции», якобы запланированной сторонниками оппозиционера Вячеслава Мальцева, силовики проводят масштабные рейды по всей стране. Будет арестовано несколько сот человек. В их числе — ​и «пензенские террористы».

17 октября 2017. В Пензе задержан студент педагогического института им. В.Г. Белинского Егор Зорин (21 год). Уже на следующий день он даст показания на своего одногруппника Илью Шакурского — ​активиста местного левого движения. К слову, перед Новым годом Зорина, единственного из всех участников пензенской «группировки», отпускают под домашний арест.

19 октября. Задержан Илья Шакурский. В этот же день оперативники приходят домой к музыканту одной из пензенских рок-групп Василию Куксову — ​другу Шакурского. При обыске в автомобиле Куксова находят пистолет. В числе обвинений, предъявленных Куксову, — ​занятие «незаконным овладением навыками выживания в лесу и оказания первой медицинской помощи». Куксов — ​единственный, кто до сих пор не признает свою вину и заявляет, что оружие ему подбросили.

27 октября. Задержан еще один знакомый Шакурского — ​инструктор по стрельбе Дмитрий Пчелинцев. В его квартире находят зарегистрированное оружие — ​два охотничьих карабина, а также ружье и амуницию для игры в страйкбол. В машине Пчелинцева силовики обнаруживают две гранаты. Позже на свидании с женой в СИЗО Пчелинцев рассказал о применении к нему насилия: его подвешивали вниз головой и пытали током. «Я в аду», — ​пишет он жене Ангелине. Пчелинцев признал вину.

Арман Сагынбаев. Фото из соцсетей

Ноябрь 2017. В Пензе задержан активист Андрей Чернов, а в Санкт-Петербурге — ​Арман Сагынбаев. При обыске у последнего находят ведро с алюминиевой пудрой. Сагынбаев признается, что купил ее и другие детали для изготовления взрывчатки на сайте «Авито.ру». Позже Сагынбаева доставляют в Пензу, а оперативная деятельность по делу возобновляется в Северной столице.

24 января 2018. В аэропорту Пулково задержан гражданин Казахстана 23-летний Виктор Филинков, работавший программистом в одной из петербургских фирм. Из общения задержанного с членами ОНК стали известны подробности задержания: неизвестные посадили Филинкова в автомобиль и отвезли в лес. Здесь люди в масках требовали от него признательных показаний, а добившись согласия — ​точных формулировок, которые нужно было выучить. Избиение и пытка электрошокером продолжались 5 часов.

Виктор Филинков. Фото из соцсетей

«Члены ОНК СПб зафиксировали телесные повреждения, полученные в последние 2–3 дня (следы свежие), — ​пишут в отчете правозащитники. — ​Многочисленные следы ожогов от электрошокера на всей внешней поверхности правого бедра, гематома на правой щиколотке, ожоги от электрошокера в области грудной клетки. Кровь с лица Филинкова отмывали его же шапкой и снегом. Кровь осталась на шапке».

25 января. Пропавшего накануне петербургского активиста и оппозиционера Игоря Шишкина тоже находят в СИЗО. На суд по избранию меры пресечения Шишкину не пускают журналистов «Медиазоны» (затем их оштрафовали якобы за мат в суде), а сам процесс объявляют закрытым.

25 января. В деле появляется промышленный альпинист Илья Капустин, знакомый с Филинковым. После допроса, на котором, по словам Капустина, ему угрожали отвезти в лес и переломать ноги, он оставлен в статусе свидетеля.

Без «Артподготовки»

Задержанных в Пензе и Петербурге СМИ называют левыми активистами, антифашистами и анархистами. По словам знакомых фигурантов, с которыми удалось пообщаться «Новой», активность задержанных в основном приходилась на тематические группы в соцсетях — ​«Автономное действие», «Вегетарианская сила» и других.

Супруга Филинкова Александра утверждает, что Виктор был участником антифашистского движения, когда проживал в Омске. «В Санкт-Петербурге мы ничем публичным не занимались. Общались с людьми с похожими взглядами», — ​сказала она сайту «Настоящее время».

Другую картину рисуют материалы уголовного дела, с которыми удалось ознакомиться изданию Republic. Согласно этим документам, все задержанные якобы входили в таинственную организацию под названием «Сеть». Две ее петербургские ячейки (они назывались «Марсово поле» и «Иордан-СПб») насчитывали 13 человек, в пензенское «5.11» входили трое, а в московское «МСК» — ​от двух до четырех. Было также отделение в Беларуси. При этом у каждого члена организации была «должность» и кличка. Например, Арман Сагынбаев — ​он же Андрей-Безопасность — ​по версии следствия, отвечал за изготовление взрывчатки, а Егор Зорин (Гриша) должен был непосредственно руководить боестолкновениями с силовиками. Дмитрий Пчелинцев — ​Рыжий — ​якобы был создателем и лидером «Сети».

В 2016–2017 годах, по версии следствия, члены группировки провели несколько собраний в Московской и Ленинградской областях, где устраивали совместные тренировки, обсуждали варианты свержения действующего режима и установления анархического государства (! — ​тут хотелось бы рекомендовать оперативникам лучше изучать матчасть. — ​Ред.). Общее руководство осуществлялось им из Пензы.

В СМИ молодых людей называют сторонниками Вячеслава Мальцева, однако никакой связи с движением «Артподготовка» (запрещено в России. — ​С.Р.), кроме чисел «5.11», якобы использованных в названии одной из ячеек «Сети», больше не прослеживается. А с учетом того, что всех называют антифашистами и анархистами, то чисто идейно ничего общего с «мальцевскими» быть у них не могло. Но ФСБ, очевидно, получила добро на зачистку «Артподготовки» и назад это решение не отзывали. Поэтому задержания любых подозрительных активистов сейчас проходят в рамках борьбы с терроризмом «под соусом Мальцева». К тому же наверняка предотвращение деятельности разнообразных террористических группировок (даже высосанных из пальца) в регионах перед выборами и чемпионатом мира — ​хороший показатель отчетности.

Каждый — ​в зоне риска

Несмотря не некоторые, явно не случайные утечки в прессу, информация об уголовных делах остается крайне скудной: материалы и судебные заседания засекречены, фигуранты и их адвокаты связаны подпиской о неразглашении, задержанные жалуются на жестокое обращение и применение насилия.

При этом, следуя логике ФСБ, в антиправительственном заговоре сегодня можно обвинить кого угодно, и любая деятельность может трактоваться как «террористическая». В череде подобных — ​задержание петербуржца Евгения Ефимова, который, по версии ФСБ, в 18-летнем возрасте возглавил ни много ни мало петербургскую ячейку ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая организация. — ​Ред.) и собирался взорвать Исаакиевский собор. Множество вопросов вызывает и дело 19-летнего курсанта академии им. Можайского Вадима Осипова, нарисовавшего план подрыва казармы в своей ученической тетрадке.

Петербургский правозащитник Динар Идрисов высказал предположение, что накануне президентских выборов волна оперативных мероприятий может накрыть всех антифашистов и активистов, данные на которых содержатся в базе Центра «Э». Через несколько дней (28 января) сам Идрисов был жестоко избит в подъезде дома в Петербурге. «У оперативников ФСБ, — ​предположил он, — ​которые работают на ниве так называемой антитеррористической деятельности, после моих последних публикаций вполне могли быть мотивы».

30 января участники общественных движений РСД, Левый блок, «Соцальтернатива» провели серию одиночных пикетов в защиту «пензенских антифашистов» возле здания ФСБ в Москве. Уже на следующий день в квартире одного из участников акции — ​журналиста Павла Никулина — ​прошел обыск. Затем он был доставлен в ФСБ на допрос. Тем временем анархистский сайт «Автономное действие» предупредил своих читателей, имевших контакты с Арманом Сагынбаевым, о возможных задержаниях: «Каждый, кто поддерживал знакомство с этим человеком, сегодня может находиться в зоне риска».

Серафим Романов,

«Новая в Санкт-Петербурге»