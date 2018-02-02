Мирный диалог под вой снарядов

Состоявшийся в последние дни января конгресс национального диалога в Сирии на удивление оказался событием весьма бурным. Демонстрация различных позиций, жаркие споры, выкрики с мест и даже потасовки заполонили видеотчеты в основном иностранных журналистов.

И это притом что в самом мероприятии отказались принимать участие представители настоящих оппозиционных группировок, ведущих боевые действия против режима Башара Асада. Не было и курдов из «Демократического союза», ведущих сегодня оборонительные бои против наступающей турецкой армии.

Казалось бы, тишь да гладь наряду с «полным пониманием и конструктивным подходом» должны были царить на столь многочисленном (порядка полутора тысяч гостей-сирийцев) мероприятии. Так ведь нет: крики в зале «Да здравствует Россия!» перемежались репликами типа «Позор России, убивающей мирных сирийцев!».

Последние утверждения (понятное дело, клеветников) опровергаются российскими МИД и Минобороны, которым, как мы знаем, надлежит доверять беспрекословно. Упомянутые ведомства говорят, что режим прекращения огня в «зонах деэскалации» в целом сохраняется, наносятся «точечные удары» по террористам, а сирийцы — опять же «в целом» — готовы к национальному примирению. Как бы то ни было, большой сирийский сбор в Сочи, перенесенный с осени прошлого года на последние дни января, проходил на фоне активизации боевых действий армии Асада и российских ВКС в тех самых «зонах деэскалации».

Представители ведущих политических группировок оппозиции (в частности, так называемая «Эр-риядская группа», составляющая основу Сирийского комитета по переговорам) утверждают, что, собрав сирийцев в Сочи, Россия пытается вывести переговорный процесс из-под эгиды ООН, с тем чтобы обеспечить собственный контроль над ним. Москва же уверяет, что таких мыслей на Смоленской площади отродясь не было — Россия разве что стремится внести посильный вклад в налаживание переговорного процесса.

Другой же причиной отсутствия СКП в Сочи стало, на мой взгляд, появление в последние недели альтернативной «сочинской» международной инициативы — так называемый документ «группы пяти». США, Франция, Саудовская Аравия, Иордания и Великобритания разработали и представили 12 января в Вашингтоне документ, призванный стать «дорожной картой» выполнения резолюции Совбеза ООН 2254 по Сирии. Среди его главных пунктов — изменение формы правления в Сирии на парламентско-президентскую республику, децентрализация власти и проведение реформ под внешним контролем. Официальный представитель СКП Яхья аль-Ариди поддержал документ, а Дамаск назвал его полностью неприемлемым. Для Дамаска путь к спасению Сирии по-прежнему лежит через Москву и Сочи.

Понять позицию Дамаска нетрудно, ибо только переговорные инициативы России дают Асаду шанс выжить. Другие сценарии, по сути, не оставляют шанса сохранить семью Асада у власти.

Вместе с тем следует признать, что конгресс в Сочи продемонстрировал как минимум стремление и готовность России на данном этапе к налаживанию максимально представительного и, следовательно, конструктивного диалога между сирийцами. Без такого диалога и выработанных на его основе решений Россия обречена еще долго оставаться вовлеченной во внутрисирийскую бойню. Правда, реализуется это в противоречивом формате: МИД РФ ответственен за сбор в Сочи, а Минобороны РФ продолжает «бомбить террористов». Вырваться из этого формата Москве пока не удается.

И все же позитивные признаки появились даже в Сочи. Например, в Заявлении конгресса не упоминается имя нынешнего сирийского президента. А это значит, что и в Москве все отчетливее понимают, что главным препятствием на пути сирийцев к примирению остается Башар Асад.