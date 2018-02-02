Объединились просто понаблюдать

В Москве в четверг открылся независимый штаб наблюдателей на президентских выборах. Хедлайнером проекта выступил экс-депутат Дмитрий Гудков, которому удалось объединить других представителей демократических сил. За два месяца команда штаба планирует найти и обучить более 7000 наблюдателей. Для Гудкова это не только тренинг для наблюдателей, но и подготовка инфраструктуры для участия в выборах мэра Москвы в сентябре.

Анонсируя мероприятие, Гудков пообещал «много сюрпризов». «Намекну, что «Объединенные демократы» не зря называются объединенными», — ​сообщил политик в своем фейсбуке накануне пресс-конференции. По всей видимости, Гудков подразумевал объединение сил с командой оппозиционера Алексея Навального, «Открытой Россией» и партией «Гражданская инициатива», от которой в президенты выдвигается Ксения Собчак. Правда, речь пока идет лишь о тактическом объединении для реализации конкретного проекта. На встречу также были приглашены представители КПРФ и «Яблока», но на открытии штаба они так и не появились.

«Наши планы очень простые — ​наблюдать в Москве. Выставить по два наблюдателя на 3500 участках столицы. На сегодняшний день наблюдателями к нам записались 1200 человек. Мы надеемся к 18 марта не просто мобилизовать наблюдателей и обучить их, но и защитить Москву от возможностей фальсификаций», — ​сказал Дмитрий Гудков на пресс-конференции.

Как отметили в штабе, наблюдение станет лишь первым этапом мэрской кампании политика.

«Я бы очень хотел, чтобы Дмитрий был выдвинут в мэры от широкой коалиции демократических сил», — ​в этой связи заявил представитель «Гражданской инициативы» Дмитрий Некрасов. Он отметил, что наблюдение — ​одна из немногих вещей, способных объединить демократов.

Гудков поспешил напомнить ему, что о поддержке его кандидатуры со стороны всех демократических сил пока речи не идет: «Сегодня мы объединились для того, чтобы наблюдать».

Выступая на мероприятии, Николай Левшиц, представитель незарегистрированного в качестве кандидата в президенты Алексея Навального, отметил, что штабы оппозиционера с мая занимаются подготовкой наблюдателей.

По мнению Левшица, объявленный Навальным бойкот президентским выборам не противоречит наблюдению на них. «Забастовка — ​это активный процесс, а не сидение на диване, — ​пояснил руководитель проекта по наблюдению штаба Навального «Новой газете». — ​Активное наблюдение — ​часть нашей кампании».

На открытии наблюдательного штаба также присутствовал представитель Центризбиркома Александр Кинев.

«Мы рады, что в Москве появляется наблюдательное сообщество, большое и авторитетное, — ​сказал он. — ​Наша цель заключается в том, чтобы выборы прошли прозрачно, и у избирателей было максимальное доверие к процедуре».

Обучением наблюдателей займутся не только представители ЦИК, «Голоса» и Алексея Навального, но и «Открытая Россия», которая заявила о своем активном участии в проекте.

«Наблюдение на выборах — ​это то, где нужно было объединяться абсолютно точно, невзирая на любые противоречия. Внутри этого объединения по наблюдению «Открытая Россия» будет заниматься всем, что связано с образовательной частью: обучение, лекции, тренинги», — ​рассказал руководитель движения Александр Соловьев.

Дмитрий Гудков предупредил, что найти 7500 человек для наблюдения в столице будет непростой задачей. «С учетом раскола в оппозиции, с учетом позиции Алексея Навального в Москве не так уж и много желающих наблюдать. Поэтому, если нам удастся мобилизовать запланированное количество человек, не думаю, что возникнут проблемы с аккредитацией», — ​считает он.

Политик также отметил, что предварительная договоренность о сотрудничестве с партией «Яблоко» все-таки есть, несмотря на то что их представитель не присутствует на открытии штаба.