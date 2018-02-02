Сошлись доверенные лица

На царское крыльцо —

Традиционно помолиться

На первое лицо.

Уйти Верховный не желает

От царственных забот.

Он им сказал: «Собака лает,

А караван идет».

Уж столько лет, подобно раку,

Мы пятимся в туман,

Про эту слушая собаку

И этот караван.

И непонятно мне, халдею,

Влачащему житье,

Кого я более жалею —

Его или ее.

Она одна надрывно лает

О принципах былых

Всегда — ментят ли «Пусси Райот»,

Сажают ли Белых;

А то задумают соседи

Рвануться из оков —

И к ним, под ревы трубной меди,

Введут отпускников;

Собака лает аж до рвоты,

Как пел один пиит.

Ей говорят: «Чево, чево ты?!» —

Она не говорит.

Собака лает, ветер носит,

А караван идет,

И караванщик глазом косит —

И на нее кладет.

Идет, бредет среди барханов

Бескрайний караван

Терпил, чиновников, паханов,

Петров и Марь-Иванн.

Бредут верблюды и верблюдки,

Убийцы и певцы,

Бредут бесславные ублюдки

И хладные скопцы,

Бредут без выбора, без цели

Кружным путем своим.

Они собаке надоели,

А уж собака им!

Но семь столетий неизменен

Пустыни скучный вид,

И будь ты Грозный, будь ты Ленин,

И будь ты царь Давид —

Ты не изменишь, задавака,

Пейзажа этих стран:

Пустыня, караван, собака,

Собака, караван.

Пес голосит, а ветер носит,

А караван идет…

А почему он их не бросит?

Наверно, идиот.

Они бредут, обезобразясь,

Смуглы и нечисты.

Порой им видится оазис —

Какие-то кусты…

Им ни к чему пути Европы.

Восьмую сотню лет

Ведут их путаные тропы

Не мимо жопы, нет.

Всего печальней, что собака,

Кляня судьбу свою,

Бредет неправильно, инако, —

Но в этом же строю,

И канет с ними в ту же бездну,

С другими наряду.

Я тоже, может быть, исчезну,

Но с ними не пойду.