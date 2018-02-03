Письмо октябренка из Туркестана дошло до омбудсмена

​​​​​​​Уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова обвинила современную детскую литературу в том, что она неприличная. Детские писатели, критики детской литературы, издатели и учителя в ответ обвинили омбудсмена в некомпетентности.

1 февраля в Российской государственной детской библиотеке проходила видеоконференция «Этика безопасного поведения в Интернете: роль и возможности библиотек». Приветствовать участников конференции должна была уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова.

Накануне пресс-служба омбудсмена предупредила организаторов конференции, что Анне Кузнецовой понадобятся дополнительные пять минут на сообщение. Поприветствовав библиотекарей, Кузнецова достала несколько листов бумаги с распечатанными картинками и сообщила собравшимся, что у нее есть список из 16 детских книг, которые страшно (стыдно, неприлично) показывать взрослым. В частности, это книга Светланы Лавровой «Куда скачет петушиная лошадь» и стихотворение Игоря Иртеньева про глаз, упавший в унитаз. Окончив выступление, Анна Кузнецова сразу ушла. Библиотекари поудивлялись и вернулись к проблемам безопасного интернета.

А вся страна тут же узнала из новостей, что современная детская литература опасна для психического здоровья детей. Вот несколько цитат из новостной ленты 1 февраля: «Комментируя выступление Анны Кузнецовой, психолог Анфиса Калистратова подчеркнула, что современная детская литература воспитывает детей с извращенной психикой». «Со слов Анны Кузнецовой, нынешняя детская литература иногда шокирует даже родителей, поскольку в книгах порой попадаются такие жуткие вещи».

И вот тут детские писатели возмутились. Вообще-то они — народ терпеливый и спокойный. Они давно уже привыкли к тому, что их нет: любой разговор о детской литературе начинается с «после Чуковского и Маршака, ну ладно, Алексина и Крапивина никакой детской литературы нет», что любой обыватель считает своим долгом зайти в книжный, перелистать три книжки и написать статью, что хороших детских книг нет, что пресса говорит о детской литературе только когда какой-нибудь родительский комитет бежит в прокуратуру жаловаться на вырванную из контекста цитату.

Но такое с современным детлитом случилось впервые. Самое поразительное в выступлении омбудсмена — как раз источник ее познаний о современной детской литературе. Весь прошлый год по мусорным развлекательным сайтам Рунета кочевала подборка «16 шедевров, которые даже взрослым показывать страшно». Состав этой подборки обнаруживает поразительное сходство со списком омбудсмена: в ней есть и «Петушиная лошадь», и стихотворение Иртеньева, публично упомянутые Анной Кузнецовой, и опубликованные РИА «Новости» в фотоотчете об ее выступлении (в фейсбук-аккаунте РИА «Общество») фотографии: четверостишие из стихотворения Сергея Михалкова «Грипп», обложка абсурдной сказки Савелия Низовского «Как царь ушел в девочки» и сказка Остера «Крышечка на горлышке» из сборника «Пузыри и лужи».

Кроме того, в анонимной подборке, вдохновившей Анну Кузнецову, есть несколько текстов, в которых слова сейчас имеют второе значение (порошок, петушиная, трава), так что текст в глазах искушенного взрослого приобретает двусмысленность, которой детские глаза не увидят. Есть в ней и несколько текстов игровых, абсурдных, перевертышей (в том числе стихотворение Юнны Мориц «Хохотальная путаница») — надо ли вспоминать, что еще Чуковский в главе «Лепые нелепицы» классического труда «От двух до пяти» доказывал право абсурда на существование в детских стихах и сказках? Еще там есть фрагмент из сборника записанных фольклористами сказок Псковской области, вырванный из контекста фрагмент «Письма октябренка из Туркестана», опубликованного журналом «Ёж» в № 1 за 1928 год, и несколько плохих иллюстраций, в том числе к Маяковскому и Чуковскому. По таким материалам омбудсмен, по-видимому, судит о состоянии детской литературы и делает выводы о ее вредности и непристойности.

Вполне естественно, что все, кто имеет отношение к детлиту — возмутились и обратились с омбудсмену с письмом, объясняющим, что так о детской литературе говорить нельзя. За сутки под ним поставили более 200 подписей — в том числе писатели Нина Дашевская, Мария Ботева, Николай Назаркин, Лариса Романовская, Дина Сабитова, Анастасия Строкина, Александр Архангельский, Дмитрий Быков, Шамиль Идиатуллин, Владимир Березин, Маша Рупасова, Валерий Воскобойников, Андрей Жвалевский, Евгения Пастернак; книжные обозреватели Галина Юзефович, Евгения Шафферт, Елизавета Биргер, Михаил Визель; литературоведы Лия Бушканец, Олег Лекманов, директор Института русской литературы (Пушкинский дом) РАН Валентин Головин; издатели Илья Бернштейн, Таня Беринг, Александра Литвина, редактор журнала «Кот Шредингера» Григорий Тарасевич; критики, переводчики, иллюстраторы детских книг, учителя, исследователи детской литературы и детского чтения. Профессиональное сообщество единодушно вступилось за современную детскую литературу.

Детской литературе и так не очень легко живется, и проблем у нее много. И омбудсмену, вроде бы, положено защищать интересы детей. Много хороших и разных детских книг — это как раз в интересах детей. И помощи нужно много разной — с книгоизданием, с распространением, с комплектацией библиотек, особенно на периферии. Но это сложно. А объявить что-нибудь вредным — легко. И запретить легко.

Так вот и живет детская литература. И еще шутить ухитряется.