Дым без огня

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун осваивает новые технологии пиара. К традиционным визитам в детсады, больницы и на агрофермы добавили новую форму: посещение кальянной. Именно там Ковтун решила дать интервью админу популярной в Мурманске группы сети «Вконтакте» Роману Глеку.

Реклама заведения обещает «забить вкусно и дымно» для «своих людей». Впрочем, в кадре никакого кальяна не было. Вместо него в качестве реквизита в руках губернатора появился фен. Его приготовили для ответа на волнующий вопрос. Правда, вопрос этот волновал ровно 4 года назад, когда мурманский блогер Александр Серебряников опубликовал историю покупки для загородного «гостевого домика» правительства области фена за 9 300 рублей. История уже подзабылась, но губернаторские политехнологи решили освежить память почтеннейшей публики. В кадре был продемонстрирован самый обыкновенный фен, которым, а не тем, купленным за бюджетные деньги, якобы и сушится государственная голова г-жи Ковтун.

— Перед нашей встречей я узнала о судьбе этого фена, — заявила губернатор. — Он приобретен в 2011 году при предыдущем губернаторе Дмитрии Дмитриенко и предназначался для приема официальных делегаций.

Насладиться благолепием мешает только одно — злополучный фен покупался в 2012 году, когда о Дмитриенко уже и думать забыли. И подтверждается это официальным документом — отчетом счетной палаты, которую изумила эта и другие траты губернатора. Например, увеличение обслуги того самого домика, его дорогостоящий ремонт, покупка новой мебели, увеличение штатной численности областного Управления по эксплуатации и обслуживанию государственного имущества вдвое, бардак в отчетности за кормежку по заказам «желтого дома», как в народе зовется правительство области.

На что рассчитывали технологи, не ясно, подзабытая было история теперь вновь обсуждается в сетях. Как и другая — еще более давняя, 2013 года, когда губернатор назначила самой себе ежеквартальную премию в размере 5,5 ежемесячного денежного вознаграждения. Об этом тоже решили поговорить.

— Это яркий пример искажения информации, — ничтоже сумняшеся заявляет Ковтун. — Оплата труда высшего должностного лица субъекта федерации, как и любого другого бюджетника, состоит из нескольких составляющих. Это месячное денежное вознаграждение, месячное денежное поощрение и надбавка за работу с секретными документами. Есть ещё и квартальное денежное поощрение, оно состоит из 5,5 месячных вознаграждений и эта сумма составляет 45 тысяч рублей, полярные надбавки, коэффициент…

— Значит, все это фейк? — с готовностью уточняет интервьюер.

— Да, — милостиво улыбается гостья.

С этой математикой тоже непросто. Согласно декларации о доходах, за 2016 год Марина Ковтун заработала 4 175 522,16 рубля. Ее зарплата, названная в том самом интервью, — 283 тысячи рублей в месяц. То есть 3 396 000 в год. Плюс пенсия, по словам Ковтун, «как у всех». Если предположить, что губернатор получает максимальную северную пенсию, за год она составит около 220 — 250 тысяч. Остается 750 — 770 тысяч. Разделив их на 4 квартальные премии, получим примерно 190 тысяч. А никак не 103 500, до которых с прибавкой «полярок» и северного коэффициента вырастают названные губернатором 45 тысяч.

Кто запутался в математике, уж не знаю. Но откровения губернатора о покупке бизнес-ланчей на работу и визитов на рынок за свежими овощами тоже как-то не убеждают. Тем более, что тендеры на ресторанное обслуживание правительства области как игрались, так и играются. Да и на базаре давненько Ковтун не встречали. А в документах, опубликованных женой задержанного чиновника, отвечавшего за закупки и работу с «внебюджетными фондами», вдоволь оплаченных из средств этих самых «фондов» чеков из продуктовых.

До реальных проблем жителей области разговор так и не дошел.

Ковтун кратко сообщила, что средняя зарплата в области 50 000, расселение аварийных домов и ужасное качество водопроводной воды — дело муниципалитетов, больницы в регионе не закрывают, а оптимизация — это улучшение.

Что до пиар-выхлопа визита в кальянную, то пользователи группы Романа Глека откомментировали событие нелицеприятно. Например, так: «Из интервью можно сделать вывод, что губернатор нам ни к чему. Раз она ни при чем и ни за что не отвечает, только зарплату получает. Надо оптимизировать должность вместе со всей шоблой заместителей. Пусть проспект чистят от снега и льда».