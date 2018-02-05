Вышегород, 2016. Фото: Дмитрий Марков

6 февраля в московском Центре документальной фотографии Fotodoc открывается выставка одного из самых интересных современных фотографов-документалистов Дмитрия Маркова.

Выставка представляет книгу Маркова «Россия. #Черновик». Это искренний авторский взгляд на жизнь героев — провинциальных, беспризорных, беспомощных, наивных…

Марков снимает с большим уважением и простым человеческим интересом, он показывает нам вещи, которые, как многим кажется, просто невозможно снять.

Идрица, 2016. Фото: Дмитрий Марков

Нижний Новгород, 2017. Фото: Дмитрий Марков

Дмитрий Марков

Документальный фотограф. Социальный работник. Волонтер в детских психоневрологических интернатах и группах трудных подростков.

Сотрудничает с Getty Images, Esquire, National Geographic, Burn Magazine, «Такими делами», «Афишой», делает совместные социальные проекты с Apple, «Мегафон».

Награжден «Серебряной камерой», PhotoPhilanthropy Activist Awards, Getty Images Instagram Grant и другими профессиональными премиями.

Снимает на iPhone и выкладывает в инстаграм.

35 лет, живет в Пскове.

Кунгур, 2017. Фото: Дмитрий Марков

«Некоторые мои сюжеты представляются зрителям тоскливыми, если не сказать откровенно мрачными. Я же, наоборот, чувствую покой: когда эту тоску удается сформулировать в тексте или фотографии, мне кажется, ее становится меньше внутри меня» (Из книги Дмитрия Маркова «#Черновик»).

Псков, 2017. Фото: Дмитрий Марков

«Люди часто думают, что для волонтерской работы нужна большая самоотверженность или особая архитектура личности. Бред. Никто не становится добровольцем силком, каждый получает что-то — уверенность в себе, навыки общения, личную реализацию, — ради чего готов тратить время и силы». (Из книги Дмитрия Маркова «#Черновик»).

Псков, 2015. Фото: Дмитрий Марков

«Многие считают, что фотографировать людей в провинции может быть опасным. Я же готов сказать больше — ни разу за все время я не сталкивался ни с конфликтными ситуациями, ни с проявлениями агрессии. Уверен: все дело в личном отношении. Простой человек вообще очень живо отзывается на интерес в собственный адрес: я думаю, это связано с тем, что подобное отношение он встречает нечасто». (Из книги Дмитрия Маркова «#Черновик»).

Ростов Великий, 2017. Фото: Дмитрий Марков

«Говорят, я снимаю «Россию без прикрас», но я нахожу эту оценку довольно поверхностной. Если уж пытаться описать мои сюжеты в подобном ключе, будет более точным сказать, что я снимаю «Россию среднестатистическую». Потому что именно так она выглядит за пределами крупных городов и мегаполисов». (Из книги Дмитрия Маркова «#Черновик»)

Остров, 2014. Фото: Дмитрий Марков

Бежаницы, 2016. Фото: Дмитрий Марков

Выставка Дмитрия Маркова «Россия. #Черновик» открыта с 6 по 25 февраля. Адрес: Центр документальной фотографии Fotodoc. Москва, ул. Земляной Вал, д. 57, стр.6.