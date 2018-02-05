«Импичмент вместо революции!»

Предыстория

Предыдущий, третий по счету киевский «Марш за импичмент» состоялся 17 декабря 2017 года. Тогда кульминацией стала попытка протестующих силой войти в Международный центр культуры и искусств (его по-прежнему называют для краткости Октябрьским дворцом.) О намерении создать там постоянно действующий штаб общественного контроля за властью объявил со сцены митинга на Майдане сам Михаил Саакашвили, хотя позже отвергал обвинения в призывах к захвату здания: «Коммунальная собственность, мы хотели взять помещение в аренду, люди имеют право!»

Полиция начала блокировать активистов, те лишь усилили натиск. Затрещали двери, полетели стекла. В ответ был применен слезоточивый газ, завязались рукопашные стычки — краткие, но жесткие. Позже, послушав лидера «Руха новых сил», активисты отступили. Правоохранители заявили о нескольких десятках пострадавших, открыли по факту три уголовных дела, но никого не задержали.

23 января Киевский апелляционный суд назначил Саакашвили меру пресечения — ночной, с 22.00 до 7.00, домашний арест.

Генеральная прокуратура просила круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного браслета. Сразу после оглашения суда Михаил объявил, что продолжит выступать организатором борьбы — в частности, массовых акций за отстранение президента Украины от власти.

Обещание политик сдержал уже 4 февраля. И хотя воскресный поход по центру столицы называли «Маршем за будущее», лейтмотив остался прежним: с дороги будущего надо вначале убрать тех, кто мешает.

Помехи на дорогах

Участники шествия собирались в полдень у памятника Тарасу Шевченко, в сквере напротив Красного корпуса Национального университета. Дальше путь, как обычно, должен был бы пролечь по бульвару Шевченко вниз, на Крещатик, и на Майдан. Но на сей раз Крещатик раньше «оккупировали» владельцы машин с литовскими номерами, так называемыми «евробляхами». Защищали свое право на доступную регистрацию автомобилей. Саакашвили обвинил протестных конкурентов в том, что они взяли деньги у Администрации президента, чтобы помешать людям, требующим импичмента. Майдан тоже оказался несвободен. Там заблаговременно установили инсталляцию в сине-желтых тонах — для акции «Держава будущего», что по случайности совпадало с названием Марша.

Чтобы избежать конфликта интересов, бульвар Шевченко и другие улицы, спускающиеся на Крещатик, перекрыли кордонами полиции, Нацгвардии и спецтехникой — автобусами, КРАЗами. По данным силовых ведомств, к охране правопорядка в центре Киева в воскресенье, 4 февраля, привлекли около 2 тысяч правоохранителей. Руководство столичного УМВД настаивало: Саакашвили был заранее уведомлен о накладках, ему предлагали поменять маршрут.

В итоге Марш направился, как предлагали, по улице Владимирской, скандируя полицейским «Банду геть!».

Колонна, во главе которой шагали члены «Руха новых сил», многие в камуфляжной форме, заполонила проезжую часть. Все время подтягивалось пополнение. Навскидку, пеших активистов с флагами и разнообразными лозунгами было не менее 8-9 тысяч. (Полиция называет цифру 3 — 3,5 тысячи.) За ними следовал автопоезд с клаксонами, тоже увешанный наглядной агитацией. Плакаты такие: «Импичмент вместо революции», «Чемодан –вокзал-Мальдивы!», «Пока украинцы воюют, президент гуляет на Мальдивах. Дезертира Порошенко — в тюрьму!», много карикатур на президента Порошенко и его портретов в одной «обойме» с Ахметовым, Фирташем и другими олигархами. Часть плакатов написана на английском — видимо, в расчете на правильное понимание текстов мировыми СМИ.

Фото: EPA

Триста спартанцев и другие свободные граждане

Ощущения от окружающих людей — как на Майдане. Нет агрессивных провокаторов или «наемных бабушек», настрой спокойный. Немало молодых семей с детьми. Много людей зрелого возраста. Есть агитаторы с листовками, внятно, толково объясняющие политику «Руха новых сил». Содержание листовок следующее:

«Мы начинаем демонтаж системы коррупции и олигархов. Требования нашего протестного движения: отставка Порошенко, диктатура которого мешает развитию Украины. Выборы нового парламента, большинство которого составят 300 спартанцев-депутатов (именно так, без кавычек! — О. М.), независимых ни от одной политической силы, олигархов, со сроком полномочий в один год, с обязательством принять законы, которые сменят систему и станут необратимыми. Новое правительство, реализующее программу действий «70 дней новой власти». Это путь перемен, справедливости, законности, свободы и благосостояния! Прочь с нашего пути! Мы будем бороться за свое будущее! Вместе и до победы!».

Миновали Михайловскую площадь, посмеялись — символично! Спустились на Европейскую площадь. Пока «хвост» колонны подтягивается, звучит «Червона калина», марш украинских сечевых стрельцов. Вече начинается с пения гимна. Дают слово диссиденту советской поры, народному депутату прошлых созывов Степану Хмаре. Хмара утверждает: Украина руками Порошенко вот-вот выполнит Минские соглашения — «план Путина». Настаивает на отставке действующего президента, отмене «предательского» закона об особом статусе Донбасса (закон принят Радой, но пока не подписан президентом, — О. М.) и снижении втрое цен на коммуналку. Выступают депутаты — в прошлом журналист Егор Соболев и экс-комбат «Донбасса» Семен Семенченко. Говорят о необходимости формирования неких «сил обороны Украины», чтобы не допустить бегства из Украины олигархов, включая Порошенко, контролировать аэропорты и вокзалы.

Порошенко называют «Януковичем сегодня».

«Выходи, подлый трус!»

Михаила Саакашвили у микрофона встречают, как народного героя. Он просить почтить память перечисленных поименно бойцов АТО, которые погибли в январе, «пока главнокомандующий отсиживался на Мальдивах». Вспоминает и о «панамских офшорах», и об истории: «В Украине есть древняя традиция. Когда гетман вороватый и трусливый, собирали Майдан и его снимали. И мы собираемся сделать это — мирно и красиво».

Саакашвили утверждает, что Порошенко создает частные армии (намек на «Национальные дружины»? — О. М.), но они ему не помогут. Обещает сделать на сайте «Руха новых сил» специальный раздел, базу персональных данных депутатов, отказывающихся голосовать за закон об импичменте президента, чтобы ездить к ним по домам, мирно убеждать. Уверяет сотрудников предприятий Порошенко и Ахметова не бояться потери таких хозяев: «Уберем олигархов, и зарплаты вырастут в разы!» Не забывает о пенсиях:

«Как только Порошенко уберется, пенсия удвоится в первые два месяца при сохранении курса национальной валюты. А до конца года вырастет втрое! А в целом за одну каденцию нормальной власти она может увеличиться в 7-8 раз. Я это делал, я не какой-то там популист или сказочник».

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Дает слово до 18 февраля представить народу список членов альтернативного правительства и «десяток новых кандидатов в президенты, из которых можно выбирать».

Почему такая спешка? Потому что Петру Порошенко осталось властвовать всего ничего, до 18 февраля, до следующего вече. «Если он придет на Майдан и сложит с себя полномочия, ему многое простят и оставят в покое. Но если будет продолжать репрессии, от народного гнева ему не спастись. В Россию бежать не сможет, на Западе не примут».

Впрочем, сам Михаил слабо верит в реализацию собственного призыва. Но, согласно традициям, отправляет в усадьбу к Порошенко, в элитный поселок Козин Обуховского района, что под Киевом, известный уже автопоезд, с флагами, факелами и клаксонами — с резолюцией митинга. Площадь, провожая гонцов, скандирует: «Выходи, подлый трус!» Сам Саакашвили вручать ноту не поехал.

По сообщению интернет-издания «Украинская правда», в Козине члены «Руха новых сил» сначала устроили импровизированный митинг, а потом пытались запустить над усадьбой президента, охраняемой двумя кордонами полиции, дрон. Но, как объяснили активисты, там стоит глушилка, не дающая подняться технике выше 5 метров — сбивает сигнал.

Так что судьба исторического послания Петру Порошенко пока остается неизвестной.