Судите сами

31 января в редакцию «Новой» на имя главного редактора пришло письмо от посла Польши в России г-на Влодзимежа Марчиняка. Поводом к письму стала статья Леонида Млечина «Волки за дверью», опубликованная в № 10 газеты и рассказывающая об опасном росте в странах Европы праворадикальных настроений. Следуя одному из базовых профессионально-этических принципов нашей газеты — ​предоставлять право на ответ тем, кто считает, что какие-то факты, касающиеся их, их организаций или даже их страны, газета исказила или, с их точки зрения, как-то не так интерпретировала, мы публикуем — ​без купюр — ​письмо уважаемого г-на посла Республики Польша:

«Уважаемый господин Редактор, В связи с публикацией 31 января с.г. в Вашей газете статьи под заглавием «Волки за дверью», Посольство РП в Москве сообщает, что формулировки: «Шестьдесят тысяч молодых поляков триумфально шли по Варшаве, скандируя: «Зиг хайль! Смерть врагам отечества!» и «Чего требовали участники марша? Сохранить чистоту крови и белую Европу — ​идеи, которые безумно симпатичны множеству людей, которые уверены в том, что они от природы лучше других» являются исключительно выдуманными автором статьи и не соответствуют действительности. Посольство РП в Москве выражает свое глубокое разочарование и озабоченность в связи с применением в вышеуказанной статье лживых, несоответствующих действительности вышеупомянутых формулировок. В связи с вышесказанным, Посольство РП в Москве убедительно требует срочно опровергнуть вышеупомянутые высказывания, оскорбляющие память миллионов поляков, ставших жертвами фашистской оккупации и всех, кто боролся за освобождение Польши от немецкого нацистского тоталитаризма. Вместе с тем обращаемся к господину Редактору с просьбой принять меры для того, чтобы в очередных публикациях на тему общественной обстановки в Польше применять формулировки, соответствующие фактам, и не оставлять места для неправильной интерпретации событий. Влодзимеж Марчиняк,

Чрезвычайный и Полномочный Посол РП в Российской Федерации»

Трудно предъявлять претензии автору за интерпретацию событий и оценочные суждения по поводу тех или иных общественно-политических явлений — ​будь они сугубо российского или зарубежного происхождения. Даже если кому-то — ​внутри России или за ее рубежами — ​эти оценки и суждения не нравятся. Это — ​его, автора, неотъемлемое право.

Другое дело — ​факты. Здесь пространство авторской вольности естественным образом ограничено. Понятно, что факты искажать нельзя — ​это тоже один из базовых принципов качественной журналистики. Которого наша газета старается строго придерживаться.

Следует признать, что в тексте Леонида Млечина есть досадная неточность. В свидетельствах очевидцев марша нет подтверждения массового скандирования его участниками нацистского приветствия. Об этой неточности мы искренне сожалеем. Но это не меняет того факта, что в марше участвовали представители праворадикальных, националистических сил, и что многие их лозунги, баннеры и растяжки, в том числе и отраженные в статье нашего автора, носили экстремистский, ксенофобский и временами откровенно расистский характер.

Напомним лишь несколько лозунгов и растяжек марша, приведенных в репортажах и фотоматериалах, опубликованных нашими коллегами из «Нью-Йорк Таймс», «Уолл-Стрит Джорнэл», «Немецкой волны», Би-би-си и других уважаемых европейских и американских медиаресурсов, включая и польские: «Белая Европа братских народов», «Европа будет белой или безлюдной», «Смерть врагам отечества!», «Чистая кровь — ​трезвый разум», «Помним о Львове и Вильно», «Наш путь — ​национализм». Эти лозунги зафиксированы в большом количестве фотодокументов в медиа и соцсетях, они существуют, любая экспертиза это подтвердит.

Можно вспомнить также, что в марше участвовали представители таких националистических и радикальных движений и организаций, как «Национально-радикальный лагерь», «Национальное движение», «Всепольская молодежь» и другие. Были на марше и праворадикальные гости из Европы — ​представители венгерского «Йоббика», лидер «Форца Нуове» Роберто Фиоре, националисты из Словакии и Швеции. Видимо, все это, а также антисемитские высказывания некоторых участников марша, произнесенные в день марша в эфире государственной польской телекомпании TVP, дали основание британской «Индепендент» назвать этот марш «крупнейшим фашистским мероприятием в Европе».

Как провести границу между правым радикализмом, националистической ксенофобией и откровенным фашизмом — ​это предмет серьезного и обстоятельного обсуждения. Нашу редакцию эта тема волнует, учитывая, что и в нашей стране проявлений крайне опасной националистической и неонацистской идеологии, к сожалению, тоже хватает. Мы готовы к дискуссии на эту тему, в том числе и с нашими польскими коллегами.