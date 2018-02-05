«Якорные дети», русские скрепы и американские паспорта

Времена, когда этот термин применяли в отношении женщин из Латинской Америки, стремящихся всеми правдами и неправдами родить ребенка в США, давно прошли. Будущие мамы из Китая облюбовали Калифорнию, а гражданки России и Украины летят рожать в не менее солнечную Флориду — ​окрестности курорта Майами-Бич.

Петр Саруханов / «Новая газета». Перейти на сайт художника

Агентство — ​с офисами в Москве и Майами, предоставляющее комплекс услуг: от получения американской визы, аренды жилья и медицинских услуг, до получения младенцами американского свидетельства о рождении и паспорта США, — называет себя «Майами-мама». Возможно, по аналогии с песней Boney M Bahama Mama. С 2000 года количество беременных иностранок, приезжающих во Флориду с целью родить здесь ребенка, увеличилось на 200 процентов, сообщают американские СМИ.

«Подари ребенку мир без границ»

14-я поправка к Конституции США гарантирует гражданство любому ребенку, родившемуся на американской территории. Он может здесь расти и учиться, получать социальную помощь государства, имеет право на работу, а по истечении 21 года может выступить спонсором — гарантом предоставления вида на жительство в США для своих родителей, братьев-сестер, других ближайших родственников.

Таких младенцев называют «якорные дети» (anchor babies). Они, образно говоря, при рождении бросают якорь на американской почве: для себя, для старшего и будущих поколений семьи. По данным бюджетного управления конгресса, каждые два иностранца, получившие американское гражданство, помогают перебраться в Америку еще семи родственникам. Явление назвали «цепной миграцией». По данным консервативного издания Breitbart, с 2005 г. бывшие «якорные дети» «импортировали» в Соединенные Штаты 9,3 миллиона иностранцев.

Несколько поколений республиканских политиков, выступая под лозунгом «Америка превыше всего», ставит вопрос об отмене «гражданства по праву рождения», то есть фактически отмены 14-й поправки. На это их политические оппоненты-демократы напоминают расхожий образ: Америка — ​огромный «плавильный котел», в котором гражданами и «настоящими американцами» становятся выходцы из других стран, представители разных рас и религий.

Поправку к конституции, дающую автоматическое гражданство всем рожденным в США, нынешний президент (чьи дедушка и бабушка приехали в Америку из Германии) называет «магнитом для нелегальных мигрантов». Еще будучи кандидатом в президенты, Дональд Трамп высказался категорично: «Мы — ​единственная страна, настолько глупая, чтобы делать это».

По иронии судьбы «Майами-мама» и другие фирмы, представляющие родильный бизнес, предлагают российским клиентам арендованное жилье (с видом и без вида на Атлантический океан) в высотных домах, носящих имя Трампа. Впрочем, отмечает телеканал NBC, нет никаких доказательств, что сам Трамп или организация, носящая его имя, получают прямые доходы от «родильного туризма». А вот либеральное издание the Daily Beast, наоборот, убеждено, что Trump Organization «получает дивиденды от русского патронажа» как минимум в одном из высотных комплексов Майами-Бич (войдя в должность главы государства, Дональд Трамп передал управление своей компанией старшим сыновьям — ​Дональду-мл. и Эрику, а также финансовому директору Аллену Вессельбергу). Квартиры в жилищном кондоминиуме могут сдаваться русскоязычным клиентам в субаренду и без ведома управляющих недвижимостью, предполагает издание. Trump Organization и Белый дом отказались от комментариев в связи с материалами прессы о «русском родильном буме» — просили их об этом многие издания.

Агентство «Майами-мама» также не ответило на запросы интервью для «Новой газеты». По данным здешних СМИ, ежегодно свыше сотни россиянок рожают во Флориде, пользуясь услугами фирмы, работающей с 2004 года. Перечень услуг, а также прейскурант вариативны: от $6900 «мини-сервиса» до $49 900 — ​«вип». Можно арендовать не только люкс-апартаменты, но и яхту, чтобы отметить знаменательное событие. На сайтах фирм, занимающихся подобным бизнесом, размещены как фотографии клиентов из числа звезд российского шоу-бизнеса, так и видеоролики обычных пар из разных регионов РФ, в том числе из районов нефте- и газодобычи. Если селиться не в высотках Трампа, а в скромном эконом-жилье на окраине Майами, то, с учетом оплаты медицинских расходов, можно уложиться в сумму 20 тысяч долларов за 3 месяца, такие цифры мамы сообщили изданию the Daily Beast.

На замечание американского канала NBC о том, что «родильный туризм» в Америке воспринимается, мягко говоря, неоднозначно, 31-летняя Олеся Решетова, приехавшая во Флориду для рождения первого ребенка, отвечает: «Мы ведь ничего не отнимаем у Америки. Я плачу за все деньги, что в этом неправильного?» Действительно, в США не существует законов, запрещающих въезд в страну беременным женщинам.

Уровень медицинского и бытового обслуживания, отличная погода плюс американский паспорт для ребенка — ​американские СМИ отмечают, что многие русскоязычные клиенты возвращаются во Флориду. Роман Бокерия, директор ассоциации риэлторов, отмечает, что особенной популярностью пользуются здания, построенные компанией Трампа в районе Санни Айлс, к северу от Майами, прозванном «маленькой Россией». Здесь русские магазины, рестораны, врачи и юристы. Как отмечает риэлтор, состоятельные клиенты арендуют жилье за полгода до родов. Еще одна фирма SVM–MED с офисами в Москве и Киеве, занимающаяся организацией родов в Майами, предлагает клиентам из России и Украины за $84 700 квартиру-люкс с позолоченной ванной и мозаикой в одной из башен Трампа и аренду лимузинов Cadillac Escalade или Mercedes Benz с личным шофером. Как утверждает владелица компании Status-Med Вера Музыка, жилье в зданиях, носящих имя Трампа, стоящее в среднем 5–7 тыс. долларов в месяц, пользуется у россиян устойчивым высоким спросом. Как пошутила одна из женщин: «В высотке Trump Palace (Дворец Трампа) можно встретить больше российских чиновников, чем в Москве». И еще — ​среди мам из бывшего СССР популярным стало имя Меланья: именем нынешней первой леди нарекают новорожденных дочерей.

Можно сколько угодно рассуждать о «национальных скрепах» и проклинать Америку в ежевечерних телеэфирах, но будущие мамы делают свой выбор.

Ничего, кроме правды

Владельцы «Майами-мамы» Ирина и Константин Любневские подчеркивают, что главный совет клиентам: быть абсолютно открытыми и правдивыми с миграционной службой США.Тем не менее деятельность их фирмы расследовалась правоохранительными органами. В июне прошлого года один из сотрудников был обвинен в даче ложных показаний при оформлении паспортных данных клиентов. Владельцы говорят, что они ничего не знали об этом и уволили этого сотрудника, а бизнес-лицензия фирмы была продлена. Федеральные прокуроры и ФБР заявили прессе, что не могут комментировать «продолжающееся расследование».

Заведомо ложная информация при заполнении бумаг, обращение за получением бесплатной медицинской помощи по программе Medicaid (которую обычно получают малоимущие американцы и политические беженцы) могут привести к попаданию в «черные миграционные списки» тех, кому пожизненно запрещен въезд в США. В этом случае не помогут даже собственные «якорные дети».

Парадокс, но «родильный туризм» в США особенно популярен в России и Китае — ​странах, названных в новой стратегии национальной безопасности, обнародованной в прошлом месяце Белым домом, «ревизионистскими державами», представляющими одну из главных угроз Америке.

Китайские семьи — ​посланцы «растущего и крепнущего среднего класса» — облюбовали для этой цели клиники Лос-Анджелеса и других городов тихоокеанского побережья. До недавней поры у родителей из КНР были свои расчеты: заплатить 20 или 30 тысяч долларов за роды в Америке или выплатить штраф на родине в 40 тысяч долларов за «подрыв национальной политики», разрешавшей иметь только одного ребенка в семье. Второго ребенка китайским родителям позволили совсем недавно — ​с 2016 года. Китайцы, используя связи в местной диаспоре, любыми путями стараются устроить маленьких граждан Америки в здешние детские сады, школы, колледжи и университеты. Синий паспорт заметно облегчает доступность и стоимость обучения. Ради американского образования детей китайцы готовы терпеть разлуку с ними начиная с самого малого возраста.

По данным бюджетного управления конгресса, в США проживают 4,5 миллиона «якорных детей» младше 18 лет. Это больше, чем число собственно американских детей, рождающихся в течение одного года — ​4 миллиона. В действительности «якорных детей» гораздо больше, если считать тех, кому уже исполнилось 18 или кто уехал из США вместе с родителями — ​добровольно или в процессе депортации. И благодаря паспорту может вернуться.

Трамп и «мечтатели»

Депортации и «разлученные семьи» — ​одна из реальностей Америки и предмет многолетних ожесточенных споров консерваторов и либералов, республиканцев и демократов. Иногда спор связан даже не с политикой, а с геоэкономикой. Сельскохозяйственные южные штаты с удовольствием используют труд незарегистрированных нелегальных мигрантов, число которых в годы президентства Обамы оценивалось в 11–15 миллионов человек.

Дети иностранцев, родившиеся в Америке, по закону не могут гарантировать здесь пребывание своих родителей, не имеющих легального статуса. Недавний случай, который обсуждала вся страна: Мария Санчес — ​медсестра из Калифорнии была выслана вместе с мужем в Мексику, несмотря на то, что прожила с мужем в Америке 20 лет, родила здесь троих детей — ​граждан США. Семья исправно платила налоги и не нарушала законы, кроме легального статуса. Младшего сына Санчесы взяли с собой, в Америке остались три дочери. Не помогло заступничество сенатора от штата Калифорния Дайаны Фейнстайн. По данным американских правозащитных организаций, 150 тысяч детей были разлучены с родителями, высланными из страны.

Дональд Трамп обещал, в случае победы на выборах, выслать из Америки, как минимум, три миллиона нелегалов: наркодилеров, гангстеров и прочий криминалитет. За первый год президентства число арестов нелегальных мигрантов действительно возросло — ​на 43 процента. Но вот количество депортированных даже снизилось по сравнению с последним годом президентства Обамы — ​у Трампа 211 068 в первые девять месяцев 2017 г., за аналогичный период в 2016 г. было выслано 240 255. Центры по депортации переполнены, суды загружены, у адвокатов и правозащитников непочатый край работы. Результат: система буксует.

Президент Трамп принял решение отменить программу, которая защищала от депортации детей нелегальных мигрантов, не имеющих гражданства, но попавших в США в возрасте до 16 лет. По мнению Трампа, программа «Мечтатели» (названная в честь Dream Act 2001 г.) позволяла обходить миграционные законы США, а ее отмена будет способствовать «повышению уровня жизни американцев». Решение может коснуться почти 800 тысяч человек, выросших в Америке и считающих эту страну родиной, учившихся в здешних колледжах и даже служащих в рядах вооруженных сил.

Эти молодые люди, в отличие от «якорных детей», не обладают всего одной вещью — ​американским паспортом. Сможет ли Трамп воплотить угрозы и отменить 14-ю поправку? В интервью американским СМИ, представители агентств, занимающихся «родильным туризмом» из России высказали надежду на что, что угрозы Трампа относятся к выходцам из Мексики и стран Ближнего Востока, но не к русским. К тому же, закон не должен иметь обратной силы. Будущие мамы продолжают заказывать билеты на рейсы в Майами и апартаменты в высотках Трампа.