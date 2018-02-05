Терапия аполитичности

В стране развитой суверенной демократии, которой за 17 лет стала наша Россия, вера в реальное участие общества в управлении давно подорвана. И если в 2011 году мысль о том, что народ у нас ничего не решает, для многих стала открытием, то в 2018-м это знание стало привычным. Именно на этой привычке решил сыграть Алексей Навальный, объявив, что бойкот — это лучший способ доказать, что мы ничего не решаем — в знак протеста мы не будем даже пытаться.

Такой расклад вполне устраивает нынешние правящие круги, так как избавляет их от институциональных попыток смены власти. А против неинституциональных у них есть полиция и Росгвардия. Но, как всегда бывает, черный лебедь прилетел, откуда не ждали.

Власти старательно разносили по времени выборы в Госдуму и президентские, чтобы не повторить историю шестилетней давности. Однако про муниципальные выборы в Москве они, естественно, не подумали. Они вообще мало думают о таких мелочах, как местное самоуправление, потому что искренне не верят в свой народ — что он может решить что-то толковое.

В итоге в Москве в двух десятках районов большинство на местных выборах взяла оппозиция. И хотя по прошествии полугода можно сказать, что у нее не все идет гладко, новые, по-настоящему народные политики получают реальный опыт управления и, главное, начинают изнутри подрывать основы суверенной демократии, пытаясь превратить ее в прямую.

Речь идет о решениях о проведении местных референдумов, которые приняли сразу в нескольких районах Москвы. В паре из них провести решение не удалось сразу — ведь его должен подписать глава муниципального образования, а в Москве в районах, где оппозиция взяла большинство, но не 2/3, сложилась парадоксальная ситуация, что совет оппозиционный, а глава старый — единороссовский. Однако в двух районах решение о референдуме принято по полной процедуре, и, в теории, жители Якиманки и Академического района вместе с выборами президента должны решать вопросы, связанные с их жизнью в районе.

Казалось бы, власти должны всячески поддерживать такую идею. Ведь голосование по насущным, близким проблемам может увеличить явку в таких оппозиционных районах. И тем самым, по логике сторонников бойкота, утереть нос Навальному. Однако решения советов депутатов о референдуме вызвали яростное сопротивление со стороны региональных властей, а вовсе не поддержку. Против обоих решений выступила прокуратура. В ту же копилку и еще два района, где референдум не поддержали главы образований. Все это является косвенным доказательством того, что нынешней верхушке явка, конечно, нужна, но вовсе не явка оппозиционно настроенных граждан.

Впрочем, сюжет с президентскими выборами здесь явно побочный. Гораздо важнее, что муниципальная оппозиция демонстрирует своим гражданам гораздо более серьезное доверие, чем правящая партия. Оппозиция говорит людям: решайте сами. Вы взрослые дееспособные и ответственные люди. Ведь это и есть проявление свободы — иметь возможность брать на себя ответственность. И именно в этом смысле нас сейчас и лишают свободы: свободы отвечать за свое решение на выборах, свободы отвечать за свое решение о выборе учебников, строительстве домов и дорог, компании, которая будет убирать двор, медицинского учреждения, куда отнести свою страховку… Надо сказать, что мы как народ сами были не прочь отдать эту ответственность, что, в принципе, вполне естественно, ведь ответственность это не только чувство свободы, но еще и «лишние» заботы, которые никому не нужны. И в этом смысле прямая демократия, референдумы имеют еще и терапевтический, воспитательный смысл. Вернуть (или привить?) нашим людям утраченные навыки политического участия. И это крайне важно не просто на локальном уровне. Это и есть та самая ахиллесова пята суверенной демократии.

Нынешняя власть возникла как волшебная щука перед Емелей: не надо участвовать, мы сами сделаем тебе хорошо. А если будешь пытаться самостоятельно решать, что тебе хорошо, а что нет, а что еще хуже — доказывать это действием, а не только разглагольствуя на печи, получишь колотушкой (зачеркнуто — омоновской дубинкой) по голове.

Даже если в этот раз муниципальной оппозиции в Москве не дадут провести референдум, это не значит, что депутаты остановятся. Требовать и отбирать у кремлевского начальства по чуть-чуть свободы, ответственности и власти — это чрезвычайно важно. Так как это решает не только тактические задачи, но и стратегическую: привлекает граждан к участию в решении реальных, ощутимых и важных для ежедневного существования вопросов.

То, что этой осенью и этой весной апробируется в Москве, оппозиции надо применять по всей России. И мы знаем, что это возможно не только в столицах. Опыт Псковской области, где выбрали 40 независимых муниципальных депутатов, опыт многих незаметных сел и городков России, где время от времени побеждают оппозиционеры и где все еще проходят референдумы, тому доказательство.