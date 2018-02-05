Как и следовало ожидать, положительное решение Спортивного арбитражного суда по 28 российским спортсменам вызвало бурю радости с одной стороны и гнева — ​с другой. Россия сочла вердикт кардинальным поворотом в грандиозном «деле о допинге». Недруги в лице МОК, ВАДА и большой (если не большей) части спортивной общественности — ​издевательством над идеалами чистого спорта и даже торжеством «воров и обманщиков».

Из противоположной реакции ничего продуктивного извлечь невозможно. МОК попал в неловкую ситуацию, но сразу известил о намерении оспорить вердикт в Швейцарском федеральном суде. Исполком организации в субботу пообещал рассмотреть дополнительный список участников из полутора десятков реабилитированных россиян, но без ссылки на конкретные сроки. Понятно, что МОК хочет как минимизировать нынешние репутационные потери, так и избежать грядущих гражданских исков с российской стороны.

Вновь обострившуюся до предела ситуацию мог частично пригасить только большой торг с взаимными уступками. Признаков того, что он ведется, в субботу еще не было.

Как мы и предполагали, спортивный арбитраж разъяснил оправдательный вердикт недостаточной доказательной базой. У нас предпочли не обратить на это внимания — ​как и на то, что вину 11 спортсменов сочли полностью доказанной. В России решили, что возвратом 9 сочинских медалей, в том числе двух золотых, нам вернули общекомандное первое место, и этого хватит, чтобы снова объявить Сочи‑2014 триумфом российского спорта. И вновь посыпались заявления, что вся двухлетняя антироссийская эпопея была плодом фантазии и частью большого антироссийского заговора со стороны Запада.

Нас не надо загонять в тупик — ​мы сами в него стремимся, получая малейший повод. То, что сочинский «триумф» содержит оборотную сторону, спортивный арбитраж подтвердил и прямо, и косвенно. То, что сочинская афера была, пусть сквозь зубы, но признали даже на официальном уровне. Кричать о том, что мы снова чисты и непорочны — ​ложь и глупость. Даже большие, чем неправомерные по отношению к спортсменам действия обвинителей.

Сочинские махинации стали следствием имперской отрыжки — ​во что бы то ни стало доказать свое превосходство с помощью привычного инструмента. Это осталось и даже усугубилось в нынешнем российском государственном тренде. То, что спортивный ресурс далеко не тот, что раньше, дополнительно толкало на путь обмана.

Да, основную роль в его раскрытии сыграл человек, сам чистоплотностью не отличающийся. Но считать обвинения Григория Родченкова исключительно выдумкой означает засунуть голову в песок. Бывший руководитель Московской антидопинговой лаборатории негодяем, придурком и преступником стал только после того, как сбежал в США. Хотя его явно и сейчас заносит. Его показаний и проводившихся по ним проверок не хватило для подтверждения всех обвинений, что и признал Спортивный арбитражный суд. Но это совсем не означает, что «ничего не было» и России остается засудить обвинителей.

Репутацию контратакой в лоб не восстановить. Это долгий и трудный путь, осуществимый только при большом желании, прежде всего, разобраться в самих себе. Такого желания и раньше не наблюдалось, а сейчас стало еще меньше.

Я за чистых спортсменов. За восстановление прав отстраненных «по подозрению». За отмену несправедливости по отношению к отбывшим дисквалификации людям, которые пострадали исключительно «за компанию» — ​таким, как мировые рекордсмены Юсков и Кулижников. За то, чтобы наказание было адекватно степени доказанности нарушения, что и продемонстрировал вердикт Спортивного арбитражного суда.

Но, судя по развитию событий, реабилитированных в Пхенчхан не пригласят — ​МОК идет на принцип, несмотря на возможные юридические и имиджевые издержки. Апелляции пятерых спортсменов с допинговым прошлым отклонил Федеральный суд Швейцарии. Про тех, кого комиссии МОК ранее отфильтровали по 17 пунктам, в последние дни и не вспомнили.

«Победа» в Лозанне оказалась пирровой. «Олимпийских атлетов из России» в Пхенчхане не прибавилось. Репутация страны не улучшилась. Стороны только озлобились. Россия разразилась патриотическими митингами с риторикой, больше приличествующей военному времени. С готовностью защищать олимпийцев, как Сталинград. С призывом выйти из окопов и защитить священные рубежи.

У нас нынче все к этому и сводится.