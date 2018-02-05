Россия отпускает

Напомним, решением Басманного суда 1 августа 2017 года Феруз был приговорен к депортации из России в связи с нарушением миграционного законодательства. (Ранее Али неоднократно пытался получить в России статус беженца, однако получал отказы по той причине, что потерял паспорт. Для получения нового паспорта нужно было возвращаться в Узбекистан — ​откуда несколькими годами ранее Феруз бежал, отказавшись сотрудничать с СНБ.)

Решение Басманного суда о депортации было приостановлено Европейским судом по правам человека. ЕСПЧ запретил депортировать Али Феруза в страну, где ему угрожают пытки и смерть. С августа Али находится в Центре временного содержания иностранных граждан, это режимное учреждение для мигрантов, приговоренных к депортации. С августа же мы делаем все, чтобы он смог добровольно уехать из России — ​в третью страну, готовую принять его. Однако приставы читают решение суда по-своему: раз суд запретил депортацию из России, значит, Феруз и должен оставаться в России, за решеткой.

Нам потребовалось полгода, чтобы внести в первоначальное решение суда оговорку о том, что Али Ферузу не запрещен добровольный отъезд из России. К решению вопроса подключился офис уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой, а также управление по вопросам миграции МВД РФ. И вот, наконец, Мосгорсуд внес изменения в августовское решение Басманного суда: согласно ему, Али может свободно покинуть Россию.

Уже сегодня адвокат Феруза Даниил Хаймович отвезет новое решение судебным приставам.