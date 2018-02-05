Блокчейн по-русски

Фонд Егора Гайдара при информационном партнерстве «Новой газеты» продолжает новый сезон проекта «Экономический факультет», в рамках которого ведущие российские эксперты простым языком рассказывают о главных сюжетах экономики и технологий.

Марина Гурьева

Четвертую лекцию цикла «Экономика будущего» под названием «Блокчейн: децентрализованная экономика» прочтет блокчейн-энтузиаст, один из основателей проектов GOLOS, cyberFund и Satishi Pie Марина Гурьева. Эксперт расскажет о возможностях, которые распределенные реестры открывают для исполнения контрактов, осуществления инвестиций, краудфандинга и шеринговых транзакций, а также оценит перспективы России в грядущем мире роботов и искусственного интеллекта.

Лекция пройдет во вторник, 6 февраля в 19:00 в Особняке на Волхонке (Большой Знаменский переулок, дом 2, строение 3).

Цикл публичных лекций Фонда Гайдара посвящен основным трендам экономики будущего: криптовалютам, блокчейну, искусственному интеллекту и большим данным. Главный вопрос, на которой пытаются ответить спикеры — как отличить структурные технологические трансформации экономики от кратковременных рыночных и маркетинговых «пузырей».

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