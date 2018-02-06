«Национальные дружины» в Киеве: это законно?

В воскресенье, 28 января, по центру Киева маршировали шесть сотен мужчин. Начали с аллеи Небесной сотни, места, где зимой 2014-го пролилась кровь защитников Майдана. Потом — по Крещатику и дальше, до самой тюремной крепости-музея «Косой капонир», где во внутреннем дворе, уже в сумерках и огнях факелов на снегу, совершили «чин заприсяженья», то есть, приняли присягу. Откровенно говоря, Киев и не такое за последние годы видел. И да, свободные люди имеют право передвигаться строем. Однако были детали, которые заставляли прохожих останавливаться и провожать колонну взглядом.

Во-первых, униформа: серо-черная, «шплиттертарн», добротная даже на вид. А на куртках логотип «Национальные дружины». Кто такие? Лица многих прикрыты масками-балаклавами, хотя по выправке, по бородам понятно — не только пацаны-студенты необстрелянные шагают. Во-вторых, ни единого государственного флага над колонной. Только штандарты в тон камуфляжу, со стилизованным тризубом…

Наиболее сильное впечатление на обывателей произвело «заприсяженье». Мрачно-торжественный видеоролик о камерном мероприятии сняли и выпустили в свет — пусть народ встрепенется! — пиарщики партии «Национальный корпус». Дали понять, что «Национальные дружины» — серьезное детище полка «Азов», поскольку в состав новой организации записалось достаточное число ветеранов АТО. Дружинников «благословлял» экс-комбат «Азова», лидер партии «Национальный корпус», внефракционный депутат Рады Андрей Билецкий. И делал это так называемой печатью князя Святослава Храброго, исторической реликвией, которую летом военного 2016-го, не раскрывая деталей спецоперации, лично вернул в Украину из России.

— Нас много. Мы не боимся применить силу, чтобы установить на улицах украинский порядок! Порядок, который принесет добробут (благосостояние. — укр.) в каждую украинскую семью! — билось эхо в стены «Косого капонира».

Чистильщики

Главной целью «Национальные дружины» заявили охрану общественного порядка — без упоминания роли полиции. Цитирую страницу «Дружин» в фейсбуке:

«Мы те, кто берет на себя самую грязную работу в мире. Мы чистим украинские улицы от гнили типа наркоманов и алкашни».

Остальные цели выглядели не менее масштабно: оборона Украины (без упоминания армии), защита малого и среднего бизнеса, популяризация здорового образа жизни.

Попутно выяснилось, что новая ГОшка (громадська, то есть, общественная организация. — О. М.) не так уж и нова. Свидетельство о регистрации, о чем свидетельствует сайт Минюста, выдано чин по чину в мае минувшего года. Отцами-основателями выступили физические лица, бывшие бойцы «Азова». Юридический адрес — квартира одного из «отцов» в спальном районе столицы. В областях, отчитывалось руководство «Дружин», ставшее ньюсмейкерами, создано 18 подразделений, и число желающих утверждать «украинский порядок» растет в геометрической прогрессии. Достаточно заполнить анкету на странице в соцсетях, пройти собеседование, ну и указать, имеет ли соискатель личное, зарегистрированное огнестрельное оружие…

В случае полномасштабной войны, сказано на странице, именно Нацдружины станут основой территориальной обороны. Тут же комментарий спикера партии «Национальный корпус»: «Это не милитарное образование, оружия у них нет!»

О том, что в Украине легализованы отряды штурмовиков, оповестили не только кремлевские СМИ. Не только деятели Оппоблока (в девичестве — регионалы), но и аффилированные с ними политики из других партий и движений понесли в массы дурную весть: Украина повторяет путь Германии 30-х. И что за серыми теперь уж точно придут черные, чтобы устраивать погромы, жечь «не те» книги, уничтожать граждан «не тех» политических взглядов, национальности либо ориентации и т.п. Даже в дате проведения марша заподозрили подтекст. Противопоставление международного дня памяти жертв Холокоста столетию трагического события, вошедшего в новейшую украинскую историю как бой под Крутами — неравная схватка горстки защитников Центральной рады с большевистской армией Муравьева.

Но и те, кто не впадал в крайности, требовали разъяснений — от власти и от «чистильщиков».

Добро через силу

Присяга. Фото: Еврем Лукацкий / AP / ТАСС

Эфирного времени в телерадиопространстве Украины хватало, чтобы командир «Дружин» и экс-командир полка «Азов» Игорь «Черкас» Михайленко и его заместители, а также представители силовых структур, депутаты, эксперты — юристы и правозащитники со всех сторон оценили законнорожденную инициативу.

Именно так: «чистильщики» опирались на закон Украины «Об участии граждан в охране общественного порядка и государственной границы», принятый в 2000 году. Документ разрешал создавать добровольные народные дружины на собраниях граждан, спасать людей в чрезвычайных ситуациях, сообщать о преступлениях и задерживать преступников. Отдельная статья оговаривала право дружинников на газовое и травматическое оружие. Но закон гласил: без координации с МВД и пограничниками, а также за пределами обозначенных полномочий дружины не имеют права действовать.

Руководители «Дружин» задавали встречные риторические вопросы. Разве криминогенная ситуация в стране, где длится военный конфликт, не требует вмешательства добровольцев так же, как оборона Украины от агрессора в 2014 году? Разве ресурса полиции достаточно для обеспечения безопасности законопослушного населения? Разве воспитание здоровой, спортивной, патриотичной молодежи противоречит интересам общества?

«Порыв — святое дело. Реализация порыва — только в сотрудничестве с нами», — настаивали спикеры от МВД, напоминая о прерогативе на насилие со стороны государства и о качестве силовых органов после реформы (110 тысяч полицейских, из них свыше 40 процентов — с опытом боевых действий, 60 тысяч нацгвардейцев, из них 30 процентов — воевали, у пограничников таких больше половины личного состава). Способны, мол, остудить излишне горячие головы. Дружинники соглашались: конечно-конечно, как же без сотрудничества! Плюс уроки мужества в школах…

Для юристов контекст был очевидным: впереди — конкуренция с полицией за доверие территориальных громад, которые, кстати, не делегировали новоявленной организации право себя охранять, воспитывать и наказывать.

Однако большинство украинцев скорее поддержат «Дружины» — есть в стране общественный запрос на порядок. Такой вот феномен. На Майданы выходят и голосуют за «сильного лидера» одни и те же люди…

Сомнительно выглядела и заявленная «Дружинами» цель защищать малый и средний бизнес. В дискуссиях смогли вспомнить лишь разборки с застройками, где участвуют, стенка на стенку, кулачные бойцы с арматурой и в балаклавах, но без опознавательных знаков, и разгромленный в столице, в ноябре прошлого года, ряд киосков лотереи «МолодьСпортЛото» — в рамках борьбы с игроманией. За «МСЛ», по данным «Азова», стоял российский капитал, которому потворствовала власть. Очевидцы рассказывали, как разгоряченные активисты предлагали заодно сносить палатки «Национальной лотереи Украины», попадавшиеся по пути, чтобы молодняк с гарантией пошел в спортзал, а не деньги просаживать. Но получили жесткий отказ: «Этих — ни в коем случае не трогать!»

По словам командиров, финансирование организации осуществляют сознательные анонимные бизнесмены, но много средств пока не нужно. Ведь тренировки три раза в неделю в спорткомплексе завода «АТЕК», где база «Азова», для дружинников бесплатны. А брендовую единообразную форму каждый купил за свои. «В военторге?» — язвили журналисты.

Печать храброго князя

О том, что под масками дружинников скрываются простые «титушки» — тупой ресурс для корпоративных войн, я бы не говорила. Идейная мотивация участников, «железного кулака авангарда украинского национализма», высока.

Назвать дружинами «карманной армии» кого-то из верхушки нынешней власти? «Ни Аваков, ни Порошенко для нас не являются даже минимально авторитетными государственными лицами. Эта власть упустила шанс», — позицию командира Игоря Михайленко целиком разделяли его соратники. Последние сомнения, не игра ли для отвода глаз, развеяло заявление министра МВД Авакова, долгое время опиравшегося на «Азов»:

«Я как министр не позволю, чтобы были параллельные структуры, которые пытаются на улицах вести себя как альтернативные милитарные формирования».

На «Дружины» имеет влияние единственная политическая фигура. Андрей Билецкий идеально попадает в образ современного князя Святослава Храброго: воин, интеллектуал, спортсмен, радикальный националист, в коррупции не замечен. Минувшим летом Билецкий заявил о своих президентских амбициях. А к парламентским выборам пообещал объединить весь правый фланг — «Свободу», «Правый сектор» (запрещенный в РФ. — Ред.) и так дальше.

Пока намерения выглядят политической декларацией.

Киев