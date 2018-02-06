«Патриоты» проиграли, и все обнялись

В ночь на 5 февраля в Москве собрались пятьсот российских фанатов «Супербоула» — так называют финальный матч за звание чемпиона в американском футболе. В это воскресенье событие, давно ставшее национальным праздником в США, прошло в 52-й раз. Корреспондент «Новой» тоже приехал на Superbowl Party — чтобы узнать, каких людей в момент глубочайшего кризиса взаимоотношений с американцами продолжает привлекать праздник, ставший таким идеологически чуждым.

«Я прямо сейчас в их джерси (спортивная кофта — Ред.)! «Сехакс» не играют, конечно. Надеемся на следующий год. А ты за кого болеешь?» — пишет Диана, знакомая из Штатов. Я в Москве, в «Йота-Арене». Время: два часа ночи. Начинается одно из самых необычных спортивных событий в современной России — Superbowl party. Там вообще всё про американцев. На улице снегопад. У входа в «Йота-арену» шестеро в форме американских футбольных команд. Неподалеку останавливается такси, из него выходит мужчина с сыном, сын в такой же спортивной форме американской команды. Ощущение, что я не в Москве, а в Миннеаполисе, где неожиданно наступила зима.

В это же время в настоящем Миннеаполисе, штат Миннесота, начинается 52-й матч «Супербоула» —матч за звание чемпиона НФЛ и главное спортивное событие США, сравнимое с Олимпиадой со всей ее зрелищностью. Вот и пять сотен россиян (треть — не москвичи, география — больше 70 городов России), а еще латыши, украинцы, белорусы и почему-то несколько ребят из Сан-Франциско съехались сюда, чтобы вместе посмотреть на это в Москве. За свой счет. Кто-то уже в 11-й раз.

«Люди реально объединились против Патриотов»

Записываться сюда надо было заранее. И теперь в холле «Йота-Арены» большая очередь — люди ждут по полтора часа на улице, когда их фамилию проверят по спискам. Мужики бородатые, мужики безбородые, мужики в формах американских команд, в фирменных кепках, в разноцветных толстовках и худи, в темно-зелёных, красно-белых, синих со звёздами и красно-чёрных с красным рычащим тигром футболках. Девушек мало, и они явно ничего не понимают в американском футболе. Я тоже еще ничего не понимаю.

— Здесь стоят люди, которые приезжают не в первый раз, — говорит Андрей Герасименко организатор Superbowl Party, который сам болеет за «Патриотов» («Нью-Ингленд Пэтриотс», одна из двух команд суперфинала]. — Комьюнити американского футбола очень дружное. Нас мало, и пати получается очень душевное.

— А как же все эти антиамериканские настроения?

— Не знаю. Да, это американский футбол. Но мы просто приезжаем посмотреть. Кто с таким настроением, тот просто не будет смотреть футбол, вот и все.

Почти у всех на плечах, рукавах и кепках эмблема NFL. Аббревиатура NFL расшифровывается не только, как «Национальная футбольная лига». Not for long («Не надолго» — англ.), еще один девиз этого изменчивого вида спорта.

Но сегодня на поле выйдут бостонские «Нью-Ингленд Пэтриотс», которые этот девиз до сих пор успешно опровергали. «Патриоты» побеждали в «Супербоуле» пять раз. И именно из-за этого они жутко всех бесят!

— Люди реально объединились против «Патриотов», потому что они много раз выигрывали и в последний раз не очень честно. Все болеют за «Иглс» несмотря на то, что их болельщики «славятся» излишней агрессивностью, — комментирует мне Диана по телефону — сама она смотрит матч по телевизору вместе со всей Америкой.

Фото: Сергей Маркелов, для «Новой»

«Одна игра — одно братство»

В зале, где идет трансляция, большой экран и музыканты. На входе выдают фиолетовый шарф с символикой «Супербоула». Место похоже на большую американскую столовую — люди в форме американских футболистов, в бейсболках или шапках пьют пиво и едят за длинными столами. Пиво бесплатное и безлимитное. У меня на руке розовый браслет с надписью: «Одна игра — одно братство» на английском, который дает право заказать еду на 1000 рублей.

В полтретьего ночи по залу проносится гул. Музыка замолкает. Кто-то, смеясь, встает на колено, пока на большом экране американские ветераны поют гимн. Рядом скандируют: «USA! USA! USA!» Потом начинается самая дорогая американская реклама, а затем на поле выбегают игроки «Нью Инглэнд Пэтриотс» и «Филадельфиан Иглз». Пятьсот человек в зале «Йота Арены» вокруг меня поднимают оглушительный гул.

— Ты можешь уехать из Чикаго! Но Чикаго не уедет из тебя! — кричат за столом какому-то игроку на экране.

Трансляция идет так: 12 минут матч, затем рекламная пауза, снова матч, а через 12 минут опять реклама. Зрители комментируют происходящее, ругают игроков, делают вслед за тренером «турновер» — круговые движения руками, показывающие, к какой команде перешел мяч.

На диване довольная пара из Обнинска. Девушка ничего не понимает, но смотрит футбол, как и другие. В этом ничего страшного нет.В самой Америке почти 30% телезрителей смотрят «Супербоул» не из-за матча, а из-за рекламы. Это как раз в основном женщины. Крупные компании специально готовят рекламные к трансляции «Супербоула». Стоимость одного 30-секундного видео в 2018 году достигало 5 миллионов долларов. Но в американском футболе нет ни одной команды, которая бы стоила менее миллиарда долларов. В общем, на финальную игру идут колоссальные деньги.

Поскольку перерывов много, болельщики успевают делать селфи с символикой американского футбола. В зеленой тюбетейке и с остро закрученными усами по залу бредет Роман из Москвы.

— Я фанат американской поп-культуры. А это главное поп-культурное событие страны, — объясняет он.

Фото: Сергей Маркелов, для «Новой»

«Стоит заикнуться о политике, и футболу придёт конец»

Короткий ликбез на тему американского футбола во время последнего перерыва мне проводит Петр Болычев из Мурманска, фанат с 1988 года.

— Обычный футбол — это симуляция, коррупция и порнография. В американском футболе судят семь судей. В американском футболе тренер может дважды за матч оспорить судейское решение. И каждый спорный момент пересматривают на видео. Игра заточена на то, чтобы все было по-честному. Я думаю, это многих и привлекает. И потом, многие ездили сюда еще до того, как Америка стала для России такой, как сегодня. А в нашей группе «ВКонтакте» много украинцев. За 5 лет не помню ни одного случая, чтобы кто-то говорил о политике. Люди понимают, что стоит заикнуться о политике, и футболу придет конец.

Вдруг сидящие подскакивают с мест и обнимаются. Еле успеваю схватить фотоаппарат, чтобы запечатлеть этот момент единения.

Фото: Сергей Маркелов, для «Новой»

Только в 5:30 утра официанты снова начинают принимать заказы. В перерыве суперкубка выступают лучшие американские звезды. Сегодня на сцене посреди стадиона выступает Джастин Тимберлейк. В прошлом году была Леди Гага. Если вам что-то говорят эти имена.

В Москве болельщики снова обнимаются и танцуют, фотографируются, бурно обсуждают игру.

— Безусловно — хороший матч, хорошие люди! Ура! — поднимают тост за столом.

...Этот матч «Орлов» против «Патриотов» стал историческим. Филадельфийские «Орлы» впервые победили в «Супербоуле», обыграв «Патриотов» со счетом 43:33. Если вам, конечно, что-то говорят эти цифры.

Сергей Маркелов, специально для «Новой», Москва