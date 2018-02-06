Тундра-фильм

Фотограф Юрий Козырев решил посмотреть, что же на самом деле представляет собой Якутский Голливуд. Он выбрал зиму, потому что холод и Якутия в нашем сознании слиты воедино. Его проводником стал Георгий Николаев, заместитель директора самого большого якутского кинотеатра «Лена». Он и рассказывал много интересных историй про «местное кино», которое сегодня смотрят и по всей России, и за рубежом.

При создании киноиндустрии местные власти, конечно, помогают, но основной бюджет — камера и время. И люди, безусловно. Самые обычные люди, готовые сниматься бесплатно.

Среди историй есть одна — про двух мальчиков, потерявшихся в тундре. Они 45 дней скитались, ползли едва живые… и выжили. Узнав про это, местные киношники разыскали парней, долго уговаривали их сняться в кино. Но они не захотели снова в тундру. Фильм про них все же сняли.

«Якутский Тарантино» Степан Бурнашев (слева), на съемках своего нового фильма ужасов «Черная сила», в котором актера Владимира Седельникова (в центре) будет преследовать виртуальный зомби. Он называет его «экспериментальным» — потому что над фильмом работает команда всего из двух человек — Степан и его приятель Евгений Осипов (справа). Актер Владимир, пилот в реальной жизни, мечтает снять свой собственный фильм — что-то вроде Индианы Джонса. Якутск, Ноябрь. 2015 г. Фото: Юрий КОЗЫРЕВ / «Новая»

Деревенский учитель Дмитрий Давыдов (в синей жилетке) работает над своим вторым фильмом — социальной драмой «Костер», на создание которой он взял кредит 10000 евро. Исполнитель главной роли Алексей Устинов (слева), бывший водитель грузовика. Якутск, Ноябрь. 2015 г. Фото: Юрий КОЗЫРЕВ / «Новая»

Съемки социальной драмы «Костер», режиссера Дмитрия Давыдова. В 2017 году фильм удостоен трех наград Национального кинофестиваля дебютов «Движение» и приза канадского ImagineNATIV. Якутск, Ноябрь. 2015 г. Фото: Юрий КОЗЫРЕВ / «Новая»

Съемки социальной драмы «Костер», режиссера Дмитрия Давыдова. В 2017 году фильм удостоен трех наград Национального кинофестиваля дебютов «Движение» и приза канадского ImagineNATIV. Якутск, Ноябрь. 2015 г. Фото: Юрий КОЗЫРЕВ / «Новая»

Съемки фильма ужасов «Странные мечты», режиссера Константина Тимофеева. Якутск. Ноябрь, 2015 г. Фото: Юрий КОЗЫРЕВ / «Новая»

Репетиция в Якутской опере: «Князь Игорь» Александра Бородина. Андрей Борисов, режиссер оперы и бывший министр культуры Якутска, снял самый дорогой фильм Якутии — о Цхинси-хане. Фильм с треском провалился. Якутск, Ноябрь. 2015 г. Фото: Юрий КОЗЫРЕВ / «Новая»

Репетиция в Якутской опере: «Князь Игорь» Александра Бородина. Якутск, Ноябрь. 2015 г. Фото: Юрий КОЗЫРЕВ / «Новая»

Василий Булатов (справа, в клетчатой рубашке) на съемочной площадке первого якутского ситкома. Команда обычно работает в ночное время, после основной работы, так как сериал делается без средств. Якутск, Ноябрь. 2015 г. Фото: Юрий КОЗЫРЕВ / «Новая»

На съемочной площадке нового новогоднего кино в главной школе-интернате Якутии. В главной роли актер Геннадий Турантаев. Фото: Юрий Козырев / «Новая»