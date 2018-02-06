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Тундра-фильм

Якутское кино — это территория, существующая отдельно от российской. Фотографии шестикратного лауреата World Press Photo Юрия Козырева

Общество

Юрий КозыревНовая газета

 

Фотограф Юрий Козырев решил посмотреть, что же на самом деле представляет собой Якутский Голливуд. Он выбрал зиму, потому что холод и Якутия в нашем сознании слиты воедино. Его проводником стал Георгий Николаев, заместитель директора самого большого якутского кинотеатра «Лена». Он и рассказывал много интересных историй про «местное кино», которое сегодня смотрят и по всей России, и за рубежом. 

При создании киноиндустрии местные власти, конечно, помогают, но основной бюджет — камера и время. И люди, безусловно. Самые обычные люди, готовые сниматься бесплатно.

Среди историй есть одна — про двух мальчиков,  потерявшихся в тундре. Они 45 дней скитались, ползли едва живые… и выжили. Узнав про это, местные киношники разыскали парней, долго уговаривали их сняться в кино. Но они не захотели снова в тундру. Фильм про них все же сняли.

«Якутский Тарантино» Степан Бурнашев (слева), на съемках своего нового фильма ужасов «Черная сила», в котором актера Владимира Седельникова (в центре) будет преследовать виртуальный зомби. Он называет его «экспериментальным» — потому что над фильмом работает команда всего из двух человек — Степан и его приятель Евгений Осипов (справа). Актер Владимир, пилот в реальной жизни, мечтает снять свой собственный фильм — что-то вроде Индианы Джонса. Якутск, Ноябрь. 2015 г. Фото: Юрий КОЗЫРЕВ / «Новая»

 

Деревенский учитель Дмитрий Давыдов (в синей жилетке) работает над своим вторым фильмом — социальной драмой «Костер», на создание которой он взял кредит 10000 евро. Исполнитель главной роли  Алексей Устинов (слева), бывший водитель грузовика. Якутск, Ноябрь. 2015 г. Фото: Юрий КОЗЫРЕВ / «Новая»
Съемки социальной драмы «Костер», режиссера Дмитрия Давыдова. В 2017 году фильм удостоен трех наград Национального кинофестиваля дебютов «Движение» и приза канадского ImagineNATIV. Якутск, Ноябрь. 2015 г. Фото: Юрий КОЗЫРЕВ / «Новая»
Съемки социальной драмы «Костер», режиссера Дмитрия Давыдова. В 2017 году фильм удостоен трех наград Национального кинофестиваля дебютов «Движение» и приза канадского ImagineNATIV. Якутск, Ноябрь. 2015 г. Фото: Юрий КОЗЫРЕВ / «Новая»
Съемки фильма ужасов «Странные мечты», режиссера Константина Тимофеева. Якутск. Ноябрь, 2015 г. Фото: Юрий КОЗЫРЕВ / «Новая»
Репетиция в Якутской опере: «Князь Игорь» Александра Бородина. Андрей Борисов, режиссер оперы и бывший министр культуры Якутска, снял самый дорогой фильм Якутии — о Цхинси-хане. Фильм с треском провалился. Якутск, Ноябрь. 2015 г. Фото: Юрий КОЗЫРЕВ / «Новая»
Репетиция в Якутской опере: «Князь Игорь» Александра Бородина. Якутск, Ноябрь. 2015 г. Фото: Юрий КОЗЫРЕВ / «Новая»
Василий Булатов (справа, в клетчатой рубашке) на съемочной площадке первого якутского ситкома. Команда обычно работает в ночное время, после основной работы, так как сериал делается без средств. Якутск, Ноябрь. 2015 г. Фото: Юрий КОЗЫРЕВ / «Новая»
На съемочной площадке нового новогоднего кино в главной школе-интернате Якутии. В главной роли актер Геннадий Турантаев. Фото: Юрий Козырев / «Новая»
Команда ДетСат, сокращенно от «Дети Саха-театра», славится своими комедиями. Их фильмы — блокбастеры в Якутске. Алексей Егоров (крайний справа) в настоящее время является руководителем местного театра, Дмитрий Шчаддрин (в центре, в капюшоне) стал режиссером фильма государственной кинокомпании Саха, а Степан Порядин (в красной куртке) — новая молодая звезда кино Якутии. Фото: Юрий Козырев / «Новая»

 

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