Провокатор из Каталонии
Альберт Серра — о своих фильмах, актерском тщеславии, алкоголе и поисках божественного
«Рыцарская честь»
Фильмы каталонского режиссера Альберта Серра критики называют «гипнотизирующими», сам он к себе и жизни относится с иронией… Трудно разобраться, в чем он серьезен, а в чем нет. Как и его соотечественник Сальвадор Дали, господин Серра любит провоцировать публику.
Альберт Серра стал в Москве частым гостем: посетил Московский международный кинофестиваль в качестве члена жюри, приехал с циклом лекций в МШНК (Московская школа нового кино). Хотя фильмы господина Серра неподготовленному зрителю могут показаться скучными, но его лекции скучными точно не назовешь: он с легкостью держит аудиторию в напряжении на протяжении трех часов.
У отца был мелкий торговый бизнес, мама работала портнихой (кстати, и до сих пор этим занимается). Он был первым из многих поколений этой фамилии, «кто прочитал больше одной книги». Сейчас Альберт живет в историческом центре Барселоны в 60-метровой студии, где нет ни телевизора, ни радио, а есть только книги и диски с музыкой, которых у него не меньше 500.
Последний фильм господина Серра «Смерть Людовика XIV» был представлен в Каннах в 2016 году и обласкан критикой. На протяжении почти двух часов «король-солнце» в окружении своих придворных умирает в своих покоях. Чем же он вызвал интерес публики и критики?
Альберт признается, что сделал сценарий практически копией исторических хроник. И сам он был немного удивлен, когда публика не сочла фильм скучным.
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Из лекции
- «Обычно аудитория довольно глупа, и если считает что-то скучным, то только потому, что не готова воспринимать сложные вещи. Когда я пересматриваю фильм, там есть много моментов, когда я не знаю, что делает Жан-Пьер Лео (актер, сыгравший короля Людовика XIV), о чем он думает. И у меня есть ощущение, что нечто важное происходит с ним в этот момент, какой-то глубокий мыслительный процесс. И в этом есть кино: вам дается очень сильное переживание, но тайна сохраняется».
Один из первых фильмов Альберта Серра «Рыцарская честь» (вольная адаптация романа Сервантеса «Дон Кихот»), который он снял со своими друзьями, раздобыв у местных меценатов 50 тысяч евро, взяли на Каннский фестиваль. Альберт просто отправил диск с еще не законченным фильмом. Это было почти чудо, потому что к фильму не приложил руку ни один профессионал от кино, все были любителями. Так Альберт создал свой собственный кинематограф, который опирается на недорогие цифровые технологии.
— Я бы никогда не стал режиссером, если бы до сих пор у нас была 35-миллиметровая пленка. Потому что снимать на 35 мм — дорого и скучно. И, конечно, я не хочу провести всю свою жизнь, занимаясь скучными вещами.
…Я никогда не изучал режиссуру. Я расскажу вам секрет, который никто не знает. На первом курсе университета я начал изучать кино. Я поставил рекорд кратковременности обучения. Я заплатил за год, но отучился один день. Мне все там не понравилось: ни люди, ни атмосфера, ни чему там учат.
…Я уже знал, что я художник, но еще не знал, к чему применить свой талант. В литературе мне было скучно читать рассказы (Чехова, например). А вот толстые романы (как у Толстого) — это интересно. Это, конечно, вопрос личных предпочтений, но правда в том, что современные технологии позволили сразу начать с полного метра.
— Почему вы решили, «что уже являетесь художником»?
— Быть художником — это не то же самое, что быть юристом, доктором и кем- либо еще, кому нужна ученая степень.
Для художника главное — его мировоззрение. Это все равно что самому создать армию и назначить себя генералом. Если ты в регулярной армии, ты должен пройти все ступени, но если ты сам создаешь армию, то сразу можешь быть главнокомандующим. Сильное желание и готовность — этого достаточно.
Конечно, ты можешь стать хорошим или плохим художником, можешь развиваться правильным и неправильным способом, даже можешь оказаться ленивым художником и вообще не развиваться… Но, к сожалению для вас и еще многих людей, художник рождается художником.
— В каком возрасте вы это почувствовали?
— В 21 или 22 года.
— Не слишком рано…
— Потому что это надо осознать, это не какое-то эфемерное чувство… Ты должен выработать определенное понимание своего пути. А что-то конкретное ты и так сделаешь рано или поздно. Если ты чувствуешь свое предназначение, другой дороги нет в этом мире. Иначе придется совершить самоубийство.
— У вас уникальный путь в кино: один день в киношколе — полнометражный фильм — Канны. Это как?
— На самом деле я много учился, но по-другому: с детства много читал, восхищался книгами и реальными людьми. Уже тогда я понимал важность судьбы, веры в себя (в работе я имею в виду). Все это — пробуждающие вещи. И когда ты впервые чувствуешь реальное желание быть художником, что ты избран Богом и что у тебя появляются силы воплотить это каким-то конкретным образом, то весь предыдущий опыт — он уже с тобой. Очень многое ко мне пришло из литературы, современного искусства. Но затем ты создаешь свою собственную методологию, собственную систему. Для этого тебе уже никто не нужен.
— Вы считаете, вам повезло или, может быть, это было предначертано?
— Мне нравится высказывание одного уважаемого мною миллиардера Чарльза Мангера. Когда его спросили, какая самая короткая дорога к успеху, он в возрасте 90 с чем-то лет сказал: «По моему опыту, самая короткая дорога к успеху — это заслужить его».
Моя главная идея — не снимать идеи!
- — У нас всех, наверное, была такая ситуация: субботним вечером сидишь в компании с друзьями, выпиваешь, разговариваешь. Но из всех таких субботних вечеров только один обладает каким-то волшебством. Это как чувство влюбленности… У всех, наверное, был такой опыт. Все дело в нашем восприятии.
- И мне стало интересно, сможет ли видеокамера запечатлеть это волшебство без какой-либо интерпретации с моей стороны? Без выстраивания мизансцен, без навязывания моих идей? Можно ли просто поставить камеру, включить ее и запечатлеть магию, которая существует только в нашем воображении? Я был одержим этой идеей. И цифровые технологии — это был единственный вариант попробовать это осуществить. Главным для меня было то, что при цифровой съемке тебе не нужна идея!
- Например, у меня есть камера. Передо мной есть вы. И когда я вижу что-то интересное — лицо, что-то еще — я снимаю. Если мне это надоело, кажется скучным, я переставляю камеру и снимаю что-то другое. Это очень просто. И мне не нужны заранее придуманные идеи и объяснения, зачем я это снимаю. К примеру, веселье ведь нельзя подготовить, оно рождается спонтанно. Вы ведь не можете сказать: давайте встретимся за 15 минут и подготовим все волшебство этого вечера. Так в реальной жизни не происходит, потому что это не работает. Но в кино почему-то считается, что так должно быть. Это подделка. Это абсолютно предсказуемо.
- Что я делаю? Стараюсь воссоздать волшебство реальной жизни. И моя главная идея — не иметь идей — очень важна, потому что в самой жизни уже есть поэзия. Мы просто должны быть восприимчивы к тому, что дает нам реальность.
— Критики называют ваши фильмы религиозными — не в том смысле, что они посвящены религиозной тематике, а потому, что божественное присутствует в них как празднование бытия.
— Жизнь — это и есть празднование. Ритуальное празднование самое себя. Это и есть религиозный подход. И если его нет, то все это просто гедонизм и эгоизм. В эгоизме нет никакого празднования — это просто потребление. Празднование значит — ты отдаешь. В гедонизме — только получаешь.
Смысл в моих фильмах появляется в самый последний момент
Поскольку отправной точкой творческого метода Альберта Серра была спонтанность и импровизация, а также «отсутствие идеи», соответственно, ему нечего было сказать актерам и другим членам группы перед съемками. Так родился его метод: использовать время как основной инструмент съемки. Он вмешивается в съемочный процесс, только чтобы внести какие-то изменения. Актерам предоставлена большая свобода, но они обязаны реагировать на любые его замечания, не выходя из роли.
- Я хочу от актера спонтанных реакций, интересное выражение лица, интенсивность, энергию, поэзию. Мы все согласны с тем, что в кино эмоция приходит от актера, а не от изображения.
- Моя задача как режиссера — воспламенить актера. Но актеры — идиоты, они не знают, как что-то делать.
- Ты встаешь пред основополагающим выбором: быть частью реальной жизни, иметь это удовольствие, веселиться и просто жить или жить жизнью, сфокусированной на том, какое изображение ты получишь в конце работы. Поэтому мой путь как режиссера и главная борьба — это борьба за воздействие на актера.
- Артисты жалуются на режиссеров. Помните, актриса, сыгравшая в «Последнем танго в Париже», жаловалось на Бертолуччи: что он оказывал на нее невероятное давление, заставлял по-настоящему заниматься сексом, совершенно не заботился о ее чувствах, и что это стало для нее травмой на всю жизнь.
- Актеры хотят получать удовольствие от кино, восхищения публики, признания, денег. Потом они едут на кинофестивали, ими восхищаются. Актеры живут преувеличенной жизнью по сравнению с жизнью обычного человека. Этот мыльный пузырь раздувает тщеславие, преувеличенные реакции окружающих людей.
- Потом режиссер начинает манипулировать актером, потому что интерес режиссера абсолютно противоположен: сдуть этот пузырь и получить плоский иконический образ. И тогда они говорят: «О, он разрушил мою жизнь…» Конечно, он разрушил твою жизнь! Ты здесь только потому, что режиссер тебя выбрал. Он манипулирует тобой, чтобы создать наилучший образ для экрана, а не для тебя, идиот! В этом все дело!
- Ненавижу актеров. Они для меня, как собаки, как домашние животные. Если вы позволите им взять фильм под контроль, они уничтожат его органичность. Они ничего не знают о фильме, но думают, что они в центре его. И это правда, но не по той причине, по которой они так думают. (Редакция может не разделять точку зрения, высказанную в интервью.) В целом я работаю с непрофессиональными актерами, я выбираю их, потому что они мне нравятся по каким-то причинам, но это не профессиональные причины. Я их выбираю, потому что чувствую, что в них есть киногеничность в широком духовном смысле. Потом я должен начать их ненавидеть. Потому что если во время съемок ты продолжишь их любить — будешь находиться на том же уровне восприятия, что и до съемок, будешь подчеркивать и иллюстрировать то, что и так уже про них знаешь, а это неинтересно.
- Вы должны проявить все смыслы, которые заложены в фильм, на как можно более позднем этапе.
Альберт Серра всегда снимает тремя камерами, делая большое количество импровизаций на тему каждой сцены. У его актеров, как правило, нет сценария, и сам он в него заглядывает довольное редко. Исходные материалы к двухчасовому фильму «История моей смерти» составили 450 тысяч часов, каждый из которых Альберт отсмотрел самым внимательным образом, что заняло почти полгода. Метод работы Альберта: «убить» сценарий на съемках, а на монтаже «убить» съемки. Так он добивается появления на экране ощущения непредсказуемости и того самого «волшебства».
— Главным умением режиссера вы считаете манипулирование актерами. Вы даже сделали довольно шокирующее заявление, что актеры для вас «как собаки: чем больше ты их бьешь, тем больше они тебя любят».
— Потому что их работа — это мазохизм. Чем больше ты на них давишь, тем больше у них вдохновения. Я наказываю и унижаю актеров не потому, что мне это нравится. Я делаю это, потому что считаю, что так будет лучше для фильма, что они будут лучше играть. Никакого удовольствия от этого я не получаю.
— А если какой-нибудь режиссер предложит вам сняться в его фильме и будет вести себя с вами так же, как вы со своими актерами, вы согласитесь с ним работать?
— Если мне понравится режиссер и если мне заплатят. Потому что основная причина страданий актеров именно в этом — им платят ни за что. И их расплата — немного пострадать и подвергнуться унижению. Платить за актерство — это аморально на самом деле.
— То есть вы готовы к тому, что вас будут унижать?
— Если мне за это платят, то да.
— Деньги — насколько это важно для вас?
— Все вещи на земле сделаны при участии денег. Я не люблю деньги, но люблю делать что-то при их помощи.
— Многие считают, что для художника деньги — это зло…
— Мои отношения с собой как художником абсолютно чисты и бескомпромиссны. Я ни малейшего движения в своем творчестве не сделал и не сделаю под давлением денег. Именно поэтому предпочитаю быть богатым, а не бедным, и иметь богатых друзей.
— Существуют ли для вас какие-то моральные ограничения на площадке, что-то, что вы никогда не попросите сделать своих артистов?
— Нет
— Почему?
— Им платят за то, чтобы они исполняли мои желания, а мое желание — это иметь в результате иконическое изображение. Все, что я прошу их делать, — не для моего удовольствия, а ради конечного результата.
— С вашей точки зрения, художник находится вне морали.
— Да, абсолютно. Если ты руководствуешься моралью, то эстетические принципы отходят на второй план. А для художника на первом месте эстетическая цель. Мораль — на втором.
— Вы можете попросить актеров заниматься на площадке сексом по-настоящему?
— Конечно. Я этого никогда прежде не делал, но не вижу проблем. Это зависит от эстетической задачи фильма.
О балансе в творчестве и в жизни
- — Я решил стать режиссером, чтобы получать удовольствие. Я не хочу на съемках проводить время в слезах, в криках, нервничать. Если бы я этого хотел, я бы уже торговал на фондовом рынке и был бы миллионером, потому что я очень умный. Да, был бы миллионером наверняка.
- Но поскольку я решил стать режиссером и не иметь денег, то, по крайней мере, я должен получать удовольствие от того, что я делаю. Ощущение работы мне не нужно. Я хочу ощущение, что я на рок-концерте: расслабленный, веселый, с музыкой, с ритмом.
- Однако без напряжения не будет хорошего результата — это точно. Поэтому нужно найти способ создавать напряжение, не разрушая веселую атмосферу.
— Как вы считаете, вы добились успеха?
— Я горжусь некоторыми своими фильмами и некоторыми моментами в моих фильмах. Думаю, что они успешны, потому что уникальны и вносят ценный вклад в историю искусства.
— Какой из своих фильмов вы любите больше всего?
— «История моей смерти» (Гран-при фестиваля в Локарно).
— Вы начали работать с продюсерами и профессиональными актерами. Это не повлияло на вашу свободу?
— Нет, потому что моя система работы настолько хаотична, что даже профессиональный актер теряется в ней и становится невинным, как ребенок.
— А продюсеры тоже теряются?
— Я — свой главный продюсер, и я стараюсь не теряться и не терять деньги.
— Изменилось ли с годами ваше восприятие жизни?
— Не в базовых вещах, потому что для меня есть только одна основополагающая ценность — уважение к искусству и к художнику. И это никогда не изменится. Может быть, какие-то второстепенные вещи изменились, но это только обогатило мое творчество. И я не вижу, как может измениться мое восприятие жизни, если мое восприятие искусства не изменится.
— Человеческие отношения для вас менее важны, чем искусство?
— Ничто для меня не является важным, кроме искусства: ни семья, ни здоровье, ничего! И, конечно, не деньги.
— Вы испытывали любовь к кому-то?
— Да, испытывал, но это было вторично по отношению к моей цели как художника. И если любовное чувство может быть интегрировано в мое движение к этой цели, тогда да. Если нет, то нет.
— То есть вы никогда не переживали чувство, которое было бы сильнее вас?
— Есть только одно чувство, которое сильнее меня, — желание быть художником. И от этого я никуда не могу убежать.
— В вашем кино есть баланс хаоса и порядка.
— Это интересная вещь. Нужно увеличивать хаос и увеличивать порядок, насколько это возможно, но до того момента, пока они совместимы. Вот главная цель. Если они несовместимы — вы проиграли. А я не хочу быть проигравшим.
— В вашем офисе в холодильнике лежит только алкоголь, это так?
— Да, по-моему, это отличный баланс, в офисе, где работаешь, в холодильнике иметь алкоголь. Иначе было бы слишком много порядка. Разве не так?
— А на съемках вы тоже используете алкоголь?
— Очень много. Даю актерам, техническим сотрудникам, немного себе.
— В связи с этим у вас возникают проблемы?
— Да, но я делаю это потому, что результат, который могу получить, будет лучше, чем без алкоголя.
— То есть вы делаете это с весьма прагматичной целью. Но сами-то получаете удовольствие?
— Как можно пить алкоголь и избежать удовольствия, не понимаю. Только если ты депрессивный парень, но я — нет.
— Самый эпатажный поступок в вашей жизни?
— Пять колец от Картье на одной руке.
— Зачем?
— Провокация.
Яна Чернуха —
специально для «Новой»