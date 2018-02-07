«Лето» придет
Кирилл Серебренников, находясь под домашним арестом, сумел смонтировать фильм о солисте группы «Кино» Викторе Цое
Кадр из фильма
Лариса Малюковаобозреватель «Новой»
Напомним, режиссера арестовали во время съемок этой картины в Петербурге.
По словам продюсера Ильи Стюарта, «практически весь необходимый материал» для фильма «Лето» Серебренников успел отснять до своего ареста: «Несколько неснятых технических сцен удалось доснять по запискам режиссера и по ранее проведенным репетициям».
Первые кадры из фильма о Цое опубликовал уважаемый американский журнал Variety. В статье Серебренников назван «одним из самых смелых и знаменитых русских режиссеров России».
Сценарий, написанный Михаилом Идовым, Лили Идовой и Кириллом Серебренниковым основан на малоизвестных фактах биографии Цоя. Действие происходит летом 1981 года в Ленинграде, где зарождается андеграундный рок — под влиянием таких западных рок-звезд, как Led Zeppelin, Дэвид Боуи и других музыкантов. 19-летний Цой знакомится с 26-летним Майком Науменко и его женой Натальей, после чего записывает свой первый альбом. Кирилл Серебренников говорил, что хочет снять летнюю романтическую историю про любовь и рок-н-ролл.
Международные права на фильм «Лето» приобретены крупной французской кинокомпанией Charades. «Мы очень ценим поддержку французских коллег, — сказал Илья Стюарт, — и очень рады, что приближаемся к завершению фильма. И — самое важное для нас — фильм смонтирован самим режиссером».
Мировые продажи фильма начнутся на предстоящем Европейском кинорынке, который будет проходить в рамках «Берлинале».
Премьера фильма может состояться на Каннском фестивале.