«Лето» придет

Напомним, режиссера арестовали во время съемок этой картины в Петербурге.

По словам продюсера Ильи Стюарта, «практически весь необходимый материал» для фильма «Лето» Серебренников успел отснять до своего ареста: «Несколько неснятых технических сцен удалось доснять по запискам режиссера и по ранее проведенным репетициям».

Первые кадры из фильма о Цое опубликовал уважаемый американский журнал Variety. В статье Серебренников назван «одним из самых смелых и знаменитых русских режиссеров России».

Сценарий, написанный Михаилом Идовым, Лили Идовой и Кириллом Серебренниковым основан на малоизвестных фактах биографии Цоя. Действие происходит летом 1981 года в Ленинграде, где зарождается анде­граундный рок — под влиянием таких западных рок-звезд, как Led Zeppelin, Дэвид Боуи и других музыкантов. 19-летний Цой знакомится с 26-летним Майком Науменко и его женой Натальей, после чего записывает свой первый альбом. Кирилл Серебренников говорил, что хочет снять летнюю романтическую историю про любовь и рок-н-ролл.

Международные права на фильм «Лето» приобретены крупной французской кинокомпанией Charades. «Мы очень ценим поддержку французских коллег, — сказал Илья Стюарт, — и очень рады, что приближаемся к завершению фильма. И — самое важное для нас — фильм смонтирован самим режиссером».

Мировые продажи фильма начнутся на предстоящем Европейском кинорынке, который будет проходить в рамках «Берлинале».

Премьера фильма может состояться на Каннском фестивале.