МРОТ фронт

Петр Саруханов / «Новая газета». Перейти на сайт художника

Хорошо живем. Минимальная зарплата достигла 23 тысяч рублей. С такой зарплатой — хоть в ресторан. Там филе-миньон из вагю стоит как раз 23 тысячи. Плохо только то, что официанту на чай ничего не останется.

Предвижу вопросы. Несколько человек спросят, что такое вагю и где этот ресторан? И несколько миллионов искренне поинтересуются, где это у нас минимальная зарплата — 23 тысячи? Давайте по порядку. Вагю — это японская корова, которую кормят как на убой (что в дальнейшем и подтверждается) и поят пивом. А также дают этой корове крепкий напиток саке, который она пьет как лошадь. Ресторан находится в Москве (адрес в распоряжении редакции имеется). А минимальная зарплата в 23 тысячи рублей теперь будет выплачиваться в Магаданской области. Кто гонится за длинным рублем, тому — на Колыму.

В остальной России рубли покороче. Даже после недавней прибавки, которую назвали принципиальной, минимальный размер оплаты труда (МРОТ) установлен в размере лишь 9489 рублей в месяц. Это уже не на ресторан. Хотя в привокзальной стекляшке с такими деньгами посидеть можно.

Почему декабрьскую прибавку назвали принципиальной? Потому что правительство гуманно довело МРОТ до прожиточного минимума. Как же 5 миллионов работающих граждан великой страны жили на зарплату, которая была ниже прожиточного минимума? Спрашивать об этом — все равно что интересоваться, как в древности люди дожили до первой зарплаты.

И вот теперь этим миллионам работников осталось дотянуть до прибавки.

Тут кто-то может удивиться: «Так ведь уже дотянули! Федеральный закон «О минимальном размере оплаты труда» в новой редакции вступил в силу с 1 января. Иди к окошечку кассы и любуйся суммой прописью».

Да, вроде можно пойти и полюбоваться. Тем более что в некоторых регионах установили повышенный МРОТ. Пусть не такой оглушительный, как в Магаданской области, но все же и не 9489 рублей. Так, в Марий Эл минимальная зарплата довольно щедро установлена в размере 10 047 рублей. Но с ее получением возникли временные трудности. Сразу 230 руководителей предприятий республики отказались платить работникам эти немыслимые деньги. Не совсем отказались, а отложили прибавку — кто на сентябрь, а кто и на декабрь. Кто от бедности, а кто и от жадности. Оказывается, законодательство это допускает — лишь бы в 2018 году прибавили. И тем, кто в ожидании ходит мимо бухгалтерии на цыпочках и боится сбить главбуха со счета, остается порадоваться, что год не високосный — иначе прибавку лишний день ждали бы.

Ясное дело, не торопятся с прибавками не только работодатели в Марий Эл. Вот и в Башкирии, где новый МРОТ аж 10 912 рублей, только за один январский день Центр занятости населения при министерстве труда республики выставил 81 вакансию с зарплатой и пониже, и потоньше. На такие жалованья любезно приглашаются фельдшеры, медсестры, воспитатели детских садов… Портал Proufu.ru сообщает, что самая низкая из предлагаемых зарплат — 4330 рублей.

Вот так. А мы с вами — про корову вагю. Да за 4330 рублей вам подадут только стакан молока от этой коровы.