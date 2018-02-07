Холодные игры

Открытие Олимпиады уже послезавтра, а радостного предвкушения как не было, так и нет. Пожалуй, такое впервые — ​даже перед Рио‑2016, в разгар скандалов и разбирательств, такого опустошения не чувствовал. Предвкушение бывает сильнее самого события. Во всяком случае, раньше с ощущением безотчетной радости было куда как лучше. А нынче все заинтересованные лица постарались сделать так, что Игр ожидаешь, как продолжения судебного процесса. Он, собственно, сегодня утром и продолжился, и непосредственно в Пхенчхане — ​тоже.

В контратаку пошли самые обиженные: те 32 российских спортсмена, которые проблем с допингом не имели, но которых не пригласили на Игры согласно 17 критериям. Шансы на то, что выездная сессия Спортивного арбитражного суда и на этот раз проявит отличную от МОК принципиальную позицию и порекомендует допустить к участию в Олимпиаде Ана, Устюгова, Шипулина, Столбову, Букина и других, близки к нулевым.

Арбитраж уже понял, что после оправдания 28 российских спортсменов он сам попадает под раздачу, — ​президент МОК Томас Бах публично выразил недовольство решением и обещал реформировать «последнюю инстанцию». 15 реабилитированных россиян, обратившихся к МОК с просьбой допустить их к участию в Играх, заведомо получили отказ.

Валери Фурнейрон как руководитель осуществлявшей фильтрацию комиссии МОК заявила, что найдены новые свидетельства причастности россиян к допинговым махинациям — ​без указания фамилий, но с намеком на бесполезность усилий. Член исполкома МОК Ричард Паунд, с которого два с лишним года назад и начиналась эпопея борьбы с российским допингом, посетовал на слишком мягкую позицию МОК по отношению к России. Отдельные зарубежные спортсмены пригрозили бойкотом в случае допуска к Играм реабилитированных россиян. 132-я сессия МОК, проходящая в Пхенчхане, подавляющим большинством голосов поддержала позицию организации по отношению к России, в том числе одобрила приостановление членства ее Олимпийского комитета. Критерии восстановления ОКР в правах четкостью не отличаются, и пронесет ли российская делегация флаг страны на церемонии закрытия, зависит от решения рабочей группы МОК под руководством Николь Ховерц, которая будет «оценивать общий настрой» спортсменов, тренеров, болельщиков.

Не считая присутствующих в Пхенчхане, общий настрой российской стороны сочетает не выбирающий выражений праведный гнев со стремлением выполнить все условия, какими бы драконовскими они ни были. Глас народа — ​«разогнать МОК», рекомендации властных структур звучат чуть мягче: реформировать зловредную организацию. Воодушевившись положительным решением арбитража по 28 спортсменам, все едины в требованиях как минимум засудить и разорить конкретных «врагов».

В раже патриотических митингов Россия забыла о том, что без повода не заварилась бы каша с не знающим границ бесконечным допинговым разбирательством. Спортивные чиновники «забыли» и о том, что согласились с декабрьским решением МОК допустить к участию в Играх только получивших специальные персональные приглашения. То, что это решение противоречит олимпийской хартии и общепринятым юридическим нормам, следовало оспорить сразу, но у нас предпочли закрыть глаза на возможные последствия. Обе стороны оказались в тупике, выхода из которого на момент начала Олимпиады не видит никто.

Коллективный иск 32 российских спортсменов поступил не только в арбитраж, но и в Суд первой инстанции трибунала Лозанны. В числе оснований — ​противоправный характер решения МОК, дискредитация по принципу гражданства, нанесение ущерба репутации, достоинству и профессиональной карьере. Это очень серьезные претензии, но рассмотрение их в короткий срок (в сущности, за один день) вряд ли возможно. Но проходящими в экспресс-режиме заседаниями дело вряд ли ограничится, что очень хорошо понимают и в МОК. Один из членов исполкома выразил сожаление, что Россию следовало лишить Олимпиады сразу и всю — ​меньше было бы хлопот.

Все хороши. Хотели как лучше, а получилась ерунда. МОК считает, что система беспрецедентных наказаний помогает России очиститься. Россия в большинстве своем считает, что организация выполняет заказ мировой закулисы, и реагирует на принимаемые меры соответственно. Попытки следовать указаниям МОК иначе, как унижение, не расцениваются. Отказ бронзовой медалистки Игр‑2014, конькобежки Ольги Граф от приглашения выступить в Пхенчхане очень многими одобрен как пример правильного отношения к происходящему и по-настоящему патриотический поступок.

Олимпиада уже пострадала. Меньше звезд — ​ниже конкуренция. Ниже конкуренция — ​меньше интерес, в том числе со стороны спонсоров. А от них во многом зависит благополучие и процветание олимпийского движения. Но еще хуже ситуация с атмосферой. Когда одни считают, что их унижают, а другие — ​что наказали слишком мягко, выветривается дух честного соперничества. Добавляет абсурда и то, что МОК планировал ради восстановления справедливости вручить отнятые у россиян медали Сочи‑2014 не где-нибудь, а именно в Пхенчхане. Как теперь быть с тем, что арбитраж признал лишение большинства из этих наград незаконным? И что обиженными и оскорбленными оказались и те, и другие?

МОК старательно делает вид, что все идет по плану, и не выражает сомнений в качестве своих решений по отношению к России. Но стремление навести порядок далеко не всегда выглядит таким честным, каким его хотят представить. Соответственно, атмосфера, в которой начинаются Игры, не дает больших оснований для оптимизма. «Олимпийским атлетам из России», допущенным к Играм, не позавидуешь. Лидеров и претендентов на медали осталось немного, психологическое напряжение зашкаливает, а любой промах по части той же атрибутики, будьте уверены, отследят как специальные люди, так и добровольцы.

В этих условиях было не до привычных разговоров о шансах и принципах формирования команд в том или ином виде спорта. Но уже сейчас ясно, что в том же биатлоне можно было предвосхитить грядущие потери и как-то смягчить ситуацию. В том, что биатлон будет представлен всего четырьмя российскими спортсменами, есть и собственная вина — ​кто мешал подтянуть резерв? Хотя бы от участия молодежи была бы польза, особенно с учетом того, что сезон у отстраненных лидеров — ​провальный.

Конечно, будут моменты, которые могут вернуть ощущение праздника. Их не может не быть: в самой природе грандиозного олимпийского форума заложено их наличие.

Но пока в Пхенчхане холодно. И не только в буквальном смысле.