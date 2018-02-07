Наш друг Валера Васильев

Умер наш друг, бессменный член правления «Новой газеты» Валерий Викторович Васильев.

Создатель одной из самых продвинутых компаний в области связи, он многократно и заинтересованно поддерживал «Новую газету», начиная фактически с ее первых номеров.

После сложной операции на сердце Валера не изменил себе, по-прежнему не берег себя, оставался широким, щедрым, сильным человеком, раздававшим друзьям и семье радости жизни, которые он добывал для всех нас.

…В воскресенье он прокладывал дорогу на снегоходе, стал вытаскивать застрявшую машину, не выдержало сердце. Он всегда прокладывал дорогу сам и упрямо тащил все на себе.

Наша дружба с ним останется бесконечной.