«Недоприговор» за «недонарод»

9 декабря 2016 года в Минске были арестованы трое авторов информационного агентства «Регнум» — Юрий Павловец, Дмитрий Алимкин и Сергей Шиптенко. 2 февраля года нынешнего их освободили из-под стражи в зале суда. В СИЗО они провели 14 месяцев.

Приговор был обвинительным: всех троих признали виновными в разжигании национальной розни (ч.3 ст.130 УК Беларуси). По части третьей (преступление, совершенное группой лиц) предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет. Правда, в качестве группы лиц их можно представить лишь умозрительно, как авторов одного и того же ресурса. Но в жизни они не имели друг к другу никакого отношения, темы не согласовывали, хором не пели. Юрий Павловец был доцентом университета информатики и радиоэлектроники, Дмитрий Алимкин — ​сторожем в брестской школе, а Сергей Шиптенко когда-то работал в Академии управления, но был уволен именно за сотрудничество с «Регнумом». Всех троих приговорили к пяти годам лишения свободы с отсрочкой исполнения приговора на три года. Отказавшись от комментариев, освобожденные авторы «Регнума» покинули суд.

Приговор получился обвинительный, но символический. На время отсрочки к осужденным не применили никаких правоограничений вроде необходимости отмечаться в милиции, не покидать город, находиться по месту жительства по ночам. Так что де-факто их освободили окончательно. Кроме того, с них сняли обвинение в незаконной предпринимательской деятельности (по версии следствия, незаконным предпринимательством было получение гонораров от «Регнума»).

Конечно, все трое теперь наверняка трижды подумают, прежде чем пламенно вещать в российском информационном пространстве о том, что Беларусь — ​«недогосударство», белорусский язык — ​диалект русского и признак низкого происхождения, а белорусского народа не существует в принципе. И, трижды подумав, они наверняка предпочтут молчать. Или уехать в Россию, где на подобное есть спрос на сайтах вроде «Регнума». И не только его — ​в суде к материалам дела была приобщена экспертиза Роскомнадзора, который ничего противозаконного в публикациях трех авторов не нашел. Хотя вскоре после ареста представитель МИД России Мария Захарова заявляла на брифинге, что употребление слов «недострана» и «недонарод» недопустимо.

Стоило ли держать Шиптенко, Павловца и Алимкина 14 месяцев в СИЗО — ​вопрос, который вызвал немало споров в белорусском журналистском сообществе. Одни говорили: да, все правильно, есть статья Уголовного кодекса и соответствующая ответственность, так что пусть понесут наказание, если публично оскорбляли белорусский народ и его язык. Другие утверждали, что незачем держать их в тюрьме: забыть Герострата — ​и все. На мой взгляд, отправлять их в СИЗО не стоило, конечно. А вот заблокировать в Беларуси доступ к «Регнуму» — ​стоило. Ведь друг и товарищ «Регнума» — ​«Спутник и погром», сайт с тем же контентом — ​в январе прошлого года, спустя месяц после ареста Павловца, Алимкина и Шиптенко, был заблокирован. А «Регнум» — ​нет. Так что и сегодня все их тексты о «недонароде» — ​в открытом доступе.

Еще один вопрос, на который не могут найти ответа белорусские журналисты и аналитики, — ​так почему все-таки этих троих не просто арестовали для острастки, а продержали 14 месяцев в тюрьме и довели дело до суда? Вспоминают очередное обострение белорусско-российских отношений в конце 2016 года, сокращение поставок нефти из России в Беларусь, введение Беларусью безвизового режима, а Россией — ​пограничного. Дескать, оказались не в то время и не в том месте, попали под колеса тенденции. А на самом деле в том, что касается действий белорусской власти, мы все часто совершаем одну и ту же ошибку: ищем логику, вплетаем случаи в геополитические схемы, выстраиваем многочисленные версии государственного и международного значения. Все для того, чтобы дать сложносочиненный ответ на вопрос «почему?». Хотя в действительности нет никаких связей, логики и схем, и единственно верный ответ на этот вопрос — ​«по кочану».