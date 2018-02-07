Вспышка справа

3 февраля на полуостров прибыла делегация из десяти немецких депутатов, представляющих региональные парламенты Берлина, Баден-Вюртемберга и Северного Рейна-Вестфалии. Их имена не называются, однако часть из них попала на фотографии в аэропорту Симферополя. Это берлинские депутаты Харальд Лаатш, Гуннар Линдеманн, Хью Бронсон и Торстен Вайс, а также дюссельдорфские парламентарии Кристиан Блекс и Рогер Бекамп.

Все прибывшие в Крым немецкие парламентарии представляют партию «Альтернатива для Германии», которую в Европе многие считают националистической, а некоторые даже нацистской. Программа партии — ​это отрицание политики мультикультурализма и закрытие границ. Но хуже программы партии заявления ее членов. Накануне Нового, 2018 года полиция Кельна распространила памятку о мерах безопасности во время праздников на нескольких языках, в том числе и на арабском. Вице-председатель «АдГ» Беатрис фон Шторх отреагировала на это записью в твиттере: «Что, черт возьми, происходит в этой стране? Почему официальная страница полиции Северного Рейна-Вестфалии выставляет твиты на арабском? Они считают, что таким образом утихомирят варварские, осуществляющие групповые изнасилования толпы мужчин-мусульман?» Впоследствии в официальном твиттере «Альтернативы для Германии» появилось пояснение: «Все насильники являются варварами, даже если они мусульмане». Какое отношение к насилию имеет арабский язык — ​в партии не пояснили.

Восприятие истории у «АдГ» тоже неоднозначное. В сентябре прошлого года лидер партии Александр Гауланд заявил, что у Германии «есть все основания гордиться достижениями немецких солдат в двух войнах».

И вот люди с такими убеждениями прилетают на полуостров. Их приветствует председатель Национально-культурной автономии немцев Крыма Юрий Гемпель. Делегация встречается с главой Госсовета республики Владимиром Константиновым. По пути из аэропорта немецкие депутаты отмечают высокое качество крымских дорог, что сразу же подхватывают СМИ. При этом новость встает по соседству с сообщением: «В симферопольской луже маршрутка ушла под землю».

На встрече с Константиновым звучат привычные речи о необходимости снять санкции и на международном уровне признать Крым частью России. Эти слова, как мантру, ежегодно повторяют все прибывающие на полуостров иностранные политики. И, как ни странно, почти все они исповедуют крайне правые взгляды.

«Лайт-версией» заступников за российский Крым были, пожалуй, только французские депутаты, посетившие полуостров в 2015 году. Глава делегации Тьерри Мариани хотя и называл открытость Европы для мигрантов «самоубийством Старого Света», но подчеркивал при этом, что выступает против ксенофобии.

В 2016 году в Крыму побывали депутаты от итальянской партии «Лига Севера», представители которой в борьбе с толерантностью доходили до предложений запретить кебабы. Последний инцидент с «северянами» произошел на днях: баллотировавшийся от партии на муниципальных выборах житель Мачераты Лука Траяни устроил стрельбу по группе афроамериканцев. Ранения получили шесть человек. При задержании Траяни вскинул руку в фашистском приветствии и прокричал: «Да здравствует Италия!»

Братание с крайне правыми можно было бы стыдливо объяснить необходимостью признания российского статуса Крыма и снятия санкций. Но вопрос признания стоит на месте, а санкции лишь усиливаются. Причем в Европе прямо заявляют, что недовольны сотрудничеством России с европейскими националистами.

Нужна ли Крыму, 15% которого составляют мусульмане, поддержка антиисламистов — ​тоже вопрос спорный.

В безусловном выигрыше только сами гости из Европы. В октябре 2016 года в СМИ прошла информация, что власти Крыма подарили итальянскому парламентарию от «Лиги Севера» Стефано Вальдегамбери квартиру в курортном поселке Черноморское. Чиновники эту информацию опровергать не стали, а лишь заявили, что квартира была подарена «в качестве летней резиденции итальянского региона Венето на крымском побережье». Региона, муниципальные депутаты которого первыми в Европе приняли резолюцию о признании Крыма частью России.

Терять репутацию и платить за это — ​удовольствие специфическое. Справедливости ради: в Крыму были бы рады любым иностранным политикам. Но уж какие есть…