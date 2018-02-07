Явка на понижение

Алексей Навальный неожиданно обвинил Явлинского, Собчак и остальных кандидатов (видимо, кроме Путина) в фальсификации подписей избирателей. По его мнению, сборщики «Яблока» подделали 60% подписей, сборщики остальных кандидатов — ​все 99%. Дискуссия развернулась в твиттере оппозиционера, причем конкретных подтверждений для своих выводов Навальный не привел. Представители новосибирского отделения «Яблока» заметили, что такими обвинениями политик дискредитирует работу тысяч сборщиков подписей по всей стране. Навальный — ​вновь без предъявления аргументов — ​заявил в ответ: «Нет никаких тысяч сборщиков, и вы отлично это знаете».

Заметим, что полемика состоялась, когда Центризбирком готовился к финальной стадии регистрации кандидатов в президенты России. «Новая» попросила экспертов объяснить, в чем, на их взгляд, состоит политический смысл атаки Навального на конкурентов из демократического лагеря.

Дмитрий Орешкин политолог:

— В этой ситуации проигрывает Навальный. Он как бы выпал из борьбы, и ему теперь остается только ругаться. Сказать, что «да, меня обыграли», — ​он не может. Поэтому начинает наезжать на системных либералов. Он считает, что и Явлинский, и Собчак наверняка имеют, что называется, разрешение от Кремля. А Навальный его не имеет, и это несправедливо, обидно. Но заявление о том, что «60% подписей Явлинского фейк», — ​очень грубо подставляет самого Навального. Он считал? Кто-нибудь давал ему эти подписи проверять? Более того, это бросает тень на его предыдущие расследования, появляются сомнения: а в прошлом, когда ты считал чьи-то доходы, ты так же легко бросался цифрами? Мне кажется, что потенциальный электорат Навального будет разочарован в таких его заявлениях. Понятно, что власть очень умно загнала его в узкий коридор диссидентства, и ему оттуда не остается ничего другого, кроме как ругать всех вокруг.

Проблема в том, что Навальный промахнулся мимо своего целевого электората. Его сторонники — ​это легалистский рационалистически мыслящий городской средний класс. Небедный, бывающий за рубежом и требующий от власти, по сути, одного — ​соблюдения закона. Навальный действовал правильно, публикуя разоблачающие материалы о коррупции, потому что это возмущает этот самый легалистский электорат. Но потом начались ошибки: он рассказывает своему электорату, что его обязаны будут зарегистрировать на выборах, но это представляет собой обман. А обманывать рационального избирателя опасно. Было понятно, что ЦИК, кто бы им ни руководил, не мог его зарегистрировать. Конституционный суд — ​единственный, кто имеет право интерпретировать Конституцию. И он ее проинтерпретировал таким образом, что норма, в соответствии с которой Навального отстранили, является конституционной. Можно хоть лоб разбить, пробивая стену, но правового основания для регистрации не было. И Навальный это прекрасно знал как юрист. Тем не менее он создавал для своего электората сказочный мир — ​мы на власть надавим, она нас зарегистрирует. И — ​не случилось. Легалистский базовый электорат Навального испытал некое разочарование.

Аббас Галлямов политолог:

— Навальный обвинил Собчак и Явлинского, чтобы напомнить о себе своим сторонникам: «Смотрите, я жив, и я по-прежнему главный враг режима. Не перепутайте меня с Собчак и Явлинским». Навальный понимает, что однажды выпав из повестки, вернуться в нее трудно, поэтому он предпринимает все, чтобы остаться ньюсмейкером. Конечно, такие вещи не понравятся большинству оппозиционно настроенных граждан. Они бы предпочли, чтобы оппозиционеры не ругались, а выступили против режима единым фронтом. Думаю, и Навальный это понимает, но, выбирая между консолидацией оппозиции и собственным лидерством в отдельном ее сегменте, предпочитает второе.

Алексей Макаркин политолог:

— Конкурентам очень трудно договориться, когда у кого-то нет явного преимущества в рейтинге. Вот если у тебя 15%, а у других по одному проценту, то тогда все должны договариваться, даже если они не очень любят того, у кого 15%. А здесь рейтинги примерно сходные. К Навальному интерес в обществе выше, но Навального и побаиваются: кто-то опасается, что он слишком авторитарен, кто-то — ​что вообще «американский шпион». Или — ​если он сейчас не может договориться и пойти на коалицию, то что же будет дальше?

Навальный играет на себя, и другие кандидаты играют на себя. Навальному нужно максимально дискредитировать эти выборы и всех участников. Его задача — ​это максимальный бойкот выборов. Интересы тех, кто за ним не идет, его мало волнуют. И пока в оппозиции нет фигуры, за которой будут общепризнанные перспективы, что она может чего-то добиться на выборах, — ​все это будет продолжаться.