Понарожали, но не понастроили
Малыши периода беби-бума подросли и готовы идти в школу. Но там для них не хватает мест
Фото: Матвей Фляжников / «Новая газета»
Надежда Андреевасобкор по Саратовской области
С 1 февраля в российских школах начался прием заявлений от родителей будущих первоклассников. Сесть за парту готовятся малыши, появившиеся на свет во время беби-бума 2010—2012 годов. Не всем из них вовремя досталось место в детском саду, а теперь мамы и папы предсказуемо столкнулись с нехваткой школ. Жители Саратова собрали больше тысячи подписей под обращением к президенту с просьбой построить новую школу в поселке Солнечный-2: в имеющемся здесь учебном заведении всего 100 свободных мест, а в первый класс должны пойти почти 600 человек.
«Пришлось озвереть»
Родители собираются у пустыря на улице Гришаева, где должна быть новая школа. Сейчас здесь горы земли с соседних строек, заваленные свежим снегом. Возмущенные мамы говорят вполголоса — самые маленькие участники схода граждан спят в колясках. Рядом копаются в сугробах старшие. В покупку квартиры многие вложили материнский капитал, благо жилье в поселке эконом-класса. Всего здесь живут 11 тысяч человек.
«Меня скоро бить начнут за то, что я людям обещала. Я риелтор, продавала здесь квартиры и сама купила, потому что была уверена: в этом дворе будет школа», — Мария открывает на телефоне сайт застройщика.
В разделе «Инфраструктура жилого комплекса» белым по красному выведено: «Помимо жилых домов здесь будут возводиться школы и детские сады». В 2016 году, когда микрорайон заселялся, вокруг пустыря стоял строительный забор. Новые жильцы верили, что работы начнутся не сегодня-завтра. Чиновники, приезжающие в Солнечный-2 перерезать ленточки (по федеральной программе здесь выстроили несколько домов для переселенцев из аварийного жилья), жителей не разубеждали. «В прошлом году тут «пиджаки» важные ходили. Я их спрашивала: успеете к 1 сентября со школой? Они даже посмеялись: были бы бюджетные деньги, мы за три месяца что хочешь построим!» — рассказывает местная жительница Ольга.
Осенью младший сын Ольги пошел в первый класс школы № 56 соседнего Ленинского района. Туда же ездит учиться средняя дочь. «Выходим из дома в 7.00. Десять минут идем до ближайшей остановки. Если повезет, с первого раза втиснемся в маршрутку — они всегда полные, транспорта здесь мало. Едем 40 минут, если без особых пробок, — описывает Ольга свое обычное утро. — Уроки у первоклассников заканчиваются в 11.20. Как забирать ребенка? У большинства семей ипотека, мама не может себе позволить не работать или нанять няню. Если бы школа была рядом с домом, дети могли сами ходить».
Подтягиваются папы. Антон описывает маршрут, по которому старшая дочь должна будет ездить в первый класс с 1 сентября. «Нас прикрепили к школе № 101 Ленинского района. Это восемь остановок на автобусе и еще полкилометра пешком. Младшей дочке полтора года. С коляской в маршрутку не залезешь. Я уезжаю на работу рано утром, часто бываю в командировках. Жена, конечно, соберет волю в кулак, но в такую погоду, — Антон показывает на непролазные сугробы вокруг, — до школы они не доберутся».
Спрашиваю, как родители решили писать президенту? «Пришлось озвереть, — разводят руками мамы. — Девочки звонили в районную администрацию, в мэрию, в министерство строительства — везде «футбол». Перекидывают от одного начальника к другому. Все мило улыбаются и говорят: на школу денег нет».
Протестующие создали группу в вайбере. Активисты взялись за сбор подписей. Молодая мама Аня ходила по квартирам в своей многоэтажке. До декрета девушка работала в отделе взысканий банка, поэтому, как она говорит, перед незнакомыми людьми не робеет. Дочке собеседницы всего девять месяцев. Но «выбивать школу» уже пора: как убедилась Анна, слишком многие социальные обязательства власти остаются неисполненными, несмотря на заявления о «перезагрузке демографической политики».
«Дворец водных видов спорта шестой год строят, и конца не видно. Детский сад открыли, но на всех мест не хватило. В нашем огромном микрорайоне, где в каждой квартире минимум по одному ребенку, даже поликлиники нет». Аня возит дочку к педиатру в соседний Ленинский район. Как она говорит, «очереди неимоверные»: несмотря на электронную запись, приходится ждать по 30—40 минут. Для посещения врача нужно вызывать такси: пешком с малышом по поселку не пройдешь, «тротуаров нет, а дороги разбиты строительной техникой».
Это фантастика
Аня ведет нас к единственной в поселке школе. Каждое утро ученики должны переходить три дороги с оживленным движением, светофор есть только на одной.
Справа — пятиэтажная «заброшка», знаменитый среди обманутых дольщиков объект казенного предприятия «Госжилстрой». Рабочие ушли отсюда пять лет назад. Говорят, что достроить дом вряд ли удастся. Бетонные плиты исписаны красным: «Путин, помоги, SOS!» Аня говорит, что вечером здесь жутковато: уличных фонарей в микрорайоне нет, «все освещение — лампочки у подъездов».
Новенькое бело-оранжевое здание лицея кажется фантастическим. Над входом светится надпись «Солярис». Школа была построена за счет госпрограммы по созданию новых мест в общеобразовательных учреждениях. Федеральный бюджет выделил на это больше полумиллиарда рублей. Губернатор Валерий Радаев назвал «Солярис» «школой будущего»: здесь есть детская лаборатория технического университета, бассейн, футбольный стадион, хоккейная коробка, баскетбольная площадка, гимнастический зал и т.д. Лицей с помпой открыли в декабре 2016 года и с тех пор используют как площадку для чиновничьих мероприятий с участием столичных гостей.
Еще до начала первого в «Солярисе» учебного года, весной 2017-го, разразился скандал. Жители Солнечного-2 заявили журналистам, что их детей не зачисляют в элитное заведение, отдавая места ученикам из обеспеченных семей, живущих в других районах. Губернатор поручил контролировать набор в «Солярис» региональному министерству образования. Списки детей, желающих учиться в лицее, изучали в мэрии и городской думе. Как выяснилось, на 1100 мест было подано 2700 заявлений. Официально заявлялось, что никаких вступительных испытаний при приеме в новую школу не должно быть.
Городской комитет образования рекомендовал жителям поселка, чьи дети не попали в число счастливчиков, «выбрать другие близлежащие школы». Загвоздка в том, что других школ здесь нет.
Осенью нынешнего года в первый класс должны пойти 578 малышей из Солнечного-2. В «Солярисе» для первоклассников предусмотрено 100 мест.
«Путин знает всё»
У лицейских ворот назначен второй сход граждан (сюда приходят те, кто уже передвигается без коляски и более мобилен). Заметив фотокамеру, родители просят: «Давайте отойдем за угол. Уже всех пугают полицией. Главное — без выкриков и без лозунгов. Мы не хотим политизировать. Нам все равно, кто у власти, лишь бы школу построили».
У школьного забора встает участковый с кожаной папкой. Подходит пеший патруль с блестящими бляхами.
Неожиданно появляются мэр Саратова Михаил Исаев и заместитель председателя областного правительства Александр Буренин. Судя по всему, тушить народный гнев их отправили в срочном порядке — без консультантов из пресс-службы и аппарата. Горожане обступают начальство кольцом. «Я хочу видеть инициаторов! Неужели мы будем стоять здесь и друг на друга смотреть?» — требует зампред и признается, что «отвечает за все что угодно, только не за образование». В то, что мамы и папы могли по собственной инициативе «взбунтоваться» из-за какой-то школы, представители властей явно не верят. Чиновники нервничают: недавно прошла «Забастовка избирателей», до выборов рукой подать, на «родине Володина» никак нельзя допустить проявлений недостаточной восторженности.
«Вы, конечно, можете написать президенту. Никто не ограничивает ваших прав. Но Путин знает всё.
Президент дал указание по детсадам, и мы их пять лет усердно строим. Теперь он принял программу по школам. Сейчас демографический взрыв, и мы пытаемся за ним успеть», — объясняет собравшимся зампред Буренин.
Мэр Исаев просит родителей «подавать индивидуальные заявления»: «Пишите прямо на мое имя. Наша задача — сделать так, чтобы все дети 1 сентября пошли в школу, а не надувать здесь пузырь». Дедушка одного из учеников просит визитку для прямой связи. «У меня визиток нет», — сразу отвечает зампред. Мэр хлопает по карманам: «А я не взял с собой».
В 2005 году земельный участок в Солнечном-2 был продан застройщику с аукциона. Спрашиваю, прописано ли в договоре строительство не только жилья, но и социальных объектов? «Давайте отойдем, людям инвестиционный договор неинтересен», — предлагает зампред и отступает к школьному забору. Кивает полицейским: «Вы нас от граждан охраняете? Не волнуйтесь, они нас бить не будут». «Дай-то бог», — отвечают патрульные без улыбки.
Буренин рассказывает, что в договоре упомянуто «комплексное развитие территории». Власти считают, что это подразумевает, в том числе, строительство школ за счет застройщика. Застройщик имеет свое мнение. Указаны ли в контракте конкретные объекты и суммы, чиновник не знает — документа он не читал: «Я задание дал, у меня юристы занимаются. Потом либо в суд пойдем, либо будем договариваться».
Жителям чиновники пообещали внести строительство новой школы в федеральную программу, по которой были выделены деньги на «Солярис». «Но только в 2019 году, — уточнил Александр Буренин. — Это ближайший срок».
Когда рак на горе свистнет
Прошлым летом с похожим обращением к президенту выступили жители Энгельса из поселка Шурова гора. «Здравствуйте, Владимир Владимирович! Нас здесь 10 тысяч человек. 90 процентов — семьи с детьми. Мы вас очень просим, чтобы нам построили детский садик, нормальную школу и больницу», — говорили мамы в ролике, снятом на детской площадке. Вряд ли это единственное подобное видео из регионов. Но именно запись из Саратовской области показали в программе «Время» на Первом канале накануне президентской прямой линии.
Районные чиновники сначала не поняли и ответили жалобщикам, как обычно: новая школа стоит 700—800 миллионов рублей, в бюджете денег нет, а застройщик на такие траты не пойдет. Но уже через полтора месяца новый глава Энгельсского района Александр Стрелюхин лично отправился на Шурову гору знакомиться с «недостатками благоустройства» и объявил, что федеральный бюджет оплатит строительство современного лицея на 1100 мест.
В ноябре стройка началась, правда, во дворе единственной в поселке школы № 14. Здание действующей школы снесли в середине учебного года. 500 учеников с Шуровой горы теперь каждый день возят автобусами в соседний поселок Тинь-Зинь в кадетскую школу «Патриот», рассчитанную на 350 мест. «Мы потерпим. Очень хочется новую школу», — говорит мама второклассника Евгения. Для перевозки детей наняли пассажирские автобусы, которые обычно ходили между Энгельсом и Саратовом. С родителей денег за транспортные услуги не берут. В пути колонну сопровождает ГАИ. В каждом автобусе находятся три педагога. Лишнего бензина не тратят, поэтому малыши ждут, пока закончатся уроки у старшеклассников, и возвращаются в поселок вместе.
После перевода в здание «Патриота» сын Евгении стал учиться во вторую смену. Пришлось перенести занятия в кружках и секциях. Некоторые ученики были вынуждены отказаться от дополнительного образования. Но, как уверена собеседница, это временные неудобства, ведь новую школу обещают открыть уже в сентябре. На сайте районной администрации еженедельно выкладывают сводку строительных работ. В январе в двадцатиградусные морозы забивали сваи. В феврале планируют монтировать фундаментные блоки и начинать кирпичную кладку.
Родители считают, что новый энгельсский лицей будет не хуже саратовского «Соляриса». «Слухи идут, что сюда повезут детей со всего города, — говорит Евгения. — Но ведь здание запланировано огромное! Школа будет под окнами, смешно думать, что нам там места не достанется — так не бывает!».
Родители с Шуровой горы просили еще и детский сад (в микрорайоне 1250 детей и ни одного муниципального дошкольного учреждения). О нем чиновники стараются теперь не упоминать. Несвоевременно это, ведь в декабре на большой пресс-конференции президент сказал, что задача обеспечения местами в детских садах по майским указам выполнена на 98 процентов.