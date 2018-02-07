Понарожали, но не понастроили

С 1 февраля в российских школах начался прием заявлений от родителей будущих первоклассников. Сесть за парту готовятся малыши, появившиеся на свет во время беби-бума 2010—2012 годов. Не всем из них вовремя досталось место в детском саду, а теперь мамы и папы предсказуемо столкнулись с нехваткой школ. Жители Саратова собрали больше тысячи подписей под обращением к президенту с просьбой построить новую школу в поселке Солнечный-2: в имеющемся здесь учебном заведении всего 100 свободных мест, а в первый класс должны пойти почти 600 человек.

«Пришлось озвереть»

Родители собираются у пустыря на улице Гришаева, где должна быть новая школа. Сейчас здесь горы земли с соседних строек, заваленные свежим снегом. Возмущенные мамы говорят вполголоса — самые маленькие участники схода граждан спят в колясках. Рядом копаются в сугробах старшие. В покупку квартиры многие вложили материнский капитал, благо жилье в поселке эконом-класса. Всего здесь живут 11 тысяч человек.

«Меня скоро бить начнут за то, что я людям обещала. Я риелтор, продавала здесь квартиры и сама купила, потому что была уверена: в этом дворе будет школа», — Мария открывает на телефоне сайт застройщика.

В разделе «Инфраструктура жилого комплекса» белым по красному выведено: «Помимо жилых домов здесь будут возводиться школы и детские сады». В 2016 году, когда микрорайон заселялся, вокруг пустыря стоял строительный забор. Новые жильцы верили, что работы начнутся не сегодня-завтра. Чиновники, приезжающие в Солнечный-2 перерезать ленточки (по федеральной программе здесь выстроили несколько домов для переселенцев из аварийного жилья), жителей не разубеждали. «В прошлом году тут «пиджаки» важные ходили. Я их спрашивала: успеете к 1 сентября со школой? Они даже посмеялись: были бы бюджетные деньги, мы за три месяца что хочешь построим!» — рассказывает местная жительница Ольга.

Фото: Матвей Фляжников / «Новая газета»

Осенью младший сын Ольги пошел в первый класс школы № 56 соседнего Ленинского района. Туда же ездит учиться средняя дочь. «Выходим из дома в 7.00. Десять минут идем до ближайшей остановки. Если повезет, с первого раза втиснемся в маршрутку — они всегда полные, транспорта здесь мало. Едем 40 минут, если без особых пробок, — описывает Ольга свое обычное утро. — Уроки у первоклассников заканчиваются в 11.20. Как забирать ребенка? У большинства семей ипотека, мама не может себе позволить не работать или нанять няню. Если бы школа была рядом с домом, дети могли сами ходить».

Подтягиваются папы. Антон описывает маршрут, по которому старшая дочь должна будет ездить в первый класс с 1 сентября. «Нас прикрепили к школе № 101 Ленинского района. Это восемь остановок на автобусе и еще полкилометра пешком. Младшей дочке полтора года. С коляской в маршрутку не залезешь. Я уезжаю на работу рано утром, часто бываю в командировках. Жена, конечно, соберет волю в кулак, но в такую погоду, — Антон показывает на непролазные сугробы вокруг, — до школы они не доберутся».

Спрашиваю, как родители решили писать президенту? «Пришлось озвереть, — разводят руками мамы. — Девочки звонили в районную администрацию, в мэрию, в министерство строительства — везде «футбол». Перекидывают от одного начальника к другому. Все мило улыбаются и говорят: на школу денег нет».

Протестующие создали группу в вайбере. Активисты взялись за сбор подписей. Молодая мама Аня ходила по квартирам в своей многоэтажке. До декрета девушка работала в отделе взысканий банка, поэтому, как она говорит, перед незнакомыми людьми не робеет. Дочке собеседницы всего девять месяцев. Но «выбивать школу» уже пора: как убедилась Анна, слишком многие социальные обязательства власти остаются неисполненными, несмотря на заявления о «перезагрузке демографической политики».

«Дворец водных видов спорта шестой год строят, и конца не видно. Детский сад открыли, но на всех мест не хватило. В нашем огромном микрорайоне, где в каждой квартире минимум по одному ребенку, даже поликлиники нет». Аня возит дочку к педиатру в соседний Ленинский район. Как она говорит, «очереди неимоверные»: несмотря на электронную запись, приходится ждать по 30—40 минут. Для посещения врача нужно вызывать такси: пешком с малышом по поселку не пройдешь, «тротуаров нет, а дороги разбиты строительной техникой».

Это фантастика

Аня ведет нас к единственной в поселке школе. Каждое утро ученики должны переходить три дороги с оживленным движением, светофор есть только на одной.

Справа — пятиэтажная «заброшка», знаменитый среди обманутых дольщиков объект казенного предприятия «Госжилстрой». Рабочие ушли отсюда пять лет назад. Говорят, что достроить дом вряд ли удастся. Бетонные плиты исписаны красным: «Путин, помоги, SOS!» Аня говорит, что вечером здесь жутковато: уличных фонарей в микрорайоне нет, «все освещение — лампочки у подъездов».

Фото: Матвей Фляжников / «Новая газета»

Новенькое бело-оранжевое здание лицея кажется фантастическим. Над входом светится надпись «Солярис». Школа была построена за счет госпрограммы по созданию новых мест в общеобразовательных учреждениях. Федеральный бюджет выделил на это больше полумиллиарда рублей. Губернатор Валерий Радаев назвал «Солярис» «школой будущего»: здесь есть детская лаборатория технического университета, бассейн, футбольный стадион, хоккейная коробка, баскетбольная площадка, гимнастический зал и т.д. Лицей с помпой открыли в декабре 2016 года и с тех пор используют как площадку для чиновничьих мероприятий с участием столичных гостей.

Еще до начала первого в «Солярисе» учебного года, весной 2017-го, разразился скандал. Жители Солнечного-2 заявили журналистам, что их детей не зачисляют в элитное заведение, отдавая места ученикам из обеспеченных семей, живущих в других районах. Губернатор поручил контролировать набор в «Солярис» региональному министерству образования. Списки детей, желающих учиться в лицее, изучали в мэрии и городской думе. Как выяснилось, на 1100 мест было подано 2700 заявлений. Официально заявлялось, что никаких вступительных испытаний при приеме в новую школу не должно быть.

Городской комитет образования рекомендовал жителям поселка, чьи дети не попали в число счастливчиков, «выбрать другие близлежащие школы». Загвоздка в том, что других школ здесь нет.

Осенью нынешнего года в первый класс должны пойти 578 малышей из Солнечного-2. В «Солярисе» для первоклассников предусмотрено 100 мест.

«Путин знает всё»

У лицейских ворот назначен второй сход граждан (сюда приходят те, кто уже передвигается без коляски и более мобилен). Заметив фотокамеру, родители просят: «Давайте отойдем за угол. Уже всех пугают полицией. Главное — без выкриков и без лозунгов. Мы не хотим политизировать. Нам все равно, кто у власти, лишь бы школу построили».

У школьного забора встает участковый с кожаной папкой. Подходит пеший патруль с блестящими бляхами.

Фото: Матвей Фляжников / «Новая газета»

Неожиданно появляются мэр Саратова Михаил Исаев и заместитель председателя областного правительства Александр Буренин. Судя по всему, тушить народный гнев их отправили в срочном порядке — без консультантов из пресс-службы и аппарата. Горожане обступают начальство кольцом. «Я хочу видеть инициаторов! Неужели мы будем стоять здесь и друг на друга смотреть?» — требует зампред и признается, что «отвечает за все что угодно, только не за образование». В то, что мамы и папы могли по собственной инициативе «взбунтоваться» из-за какой-то школы, представители властей явно не верят. Чиновники нервничают: недавно прошла «Забастовка избирателей», до выборов рукой подать, на «родине Володина» никак нельзя допустить проявлений недостаточной восторженности.

Фото: Матвей Фляжников / «Новая газета»

«Вы, конечно, можете написать президенту. Никто не ограничивает ваших прав. Но Путин знает всё.

Президент дал указание по детсадам, и мы их пять лет усердно строим. Теперь он принял программу по школам. Сейчас демографический взрыв, и мы пытаемся за ним успеть», — объясняет собравшимся зампред Буренин.

Фото: Матвей Фляжников / «Новая газета»

Мэр Исаев просит родителей «подавать индивидуальные заявления»: «Пишите прямо на мое имя. Наша задача — сделать так, чтобы все дети 1 сентября пошли в школу, а не надувать здесь пузырь». Дедушка одного из учеников просит визитку для прямой связи. «У меня визиток нет», — сразу отвечает зампред. Мэр хлопает по карманам: «А я не взял с собой».

В 2005 году земельный участок в Солнечном-2 был продан застройщику с аукциона. Спрашиваю, прописано ли в договоре строительство не только жилья, но и социальных объектов? «Давайте отойдем, людям инвестиционный договор неинтересен», — предлагает зампред и отступает к школьному забору. Кивает полицейским: «Вы нас от граждан охраняете? Не волнуйтесь, они нас бить не будут». «Дай-то бог», — отвечают патрульные без улыбки.

Буренин рассказывает, что в договоре упомянуто «комплексное развитие территории». Власти считают, что это подразумевает, в том числе, строительство школ за счет застройщика. Застройщик имеет свое мнение. Указаны ли в контракте конкретные объекты и суммы, чиновник не знает — документа он не читал: «Я задание дал, у меня юристы занимаются. Потом либо в суд пойдем, либо будем договариваться».

Жителям чиновники пообещали внести строительство новой школы в федеральную программу, по которой были выделены деньги на «Солярис». «Но только в 2019 году, — уточнил Александр Буренин. — Это ближайший срок».

Когда рак на горе свистнет

Прошлым летом с похожим обращением к президенту выступили жители Энгельса из поселка Шурова гора. «Здравствуйте, Владимир Владимирович! Нас здесь 10 тысяч человек. 90 процентов — семьи с детьми. Мы вас очень просим, чтобы нам построили детский садик, нормальную школу и больницу», — говорили мамы в ролике, снятом на детской площадке. Вряд ли это единственное подобное видео из регионов. Но именно запись из Саратовской области показали в программе «Время» на Первом канале накануне президентской прямой линии.

Районные чиновники сначала не поняли и ответили жалобщикам, как обычно: новая школа стоит 700—800 миллионов рублей, в бюджете денег нет, а застройщик на такие траты не пойдет. Но уже через полтора месяца новый глава Энгельсского района Александр Стрелюхин лично отправился на Шурову гору знакомиться с «недостатками благоустройства» и объявил, что федеральный бюджет оплатит строительство современного лицея на 1100 мест.

В ноябре стройка началась, правда, во дворе единственной в поселке школы № 14. Здание действующей школы снесли в середине учебного года. 500 учеников с Шуровой горы теперь каждый день возят автобусами в соседний поселок Тинь-Зинь в кадетскую школу «Патриот», рассчитанную на 350 мест. «Мы потерпим. Очень хочется новую школу», — говорит мама второклассника Евгения. Для перевозки детей наняли пассажирские автобусы, которые обычно ходили между Энгельсом и Саратовом. С родителей денег за транспортные услуги не берут. В пути колонну сопровождает ГАИ. В каждом автобусе находятся три педагога. Лишнего бензина не тратят, поэтому малыши ждут, пока закончатся уроки у старшеклассников, и возвращаются в поселок вместе.

После перевода в здание «Патриота» сын Евгении стал учиться во вторую смену. Пришлось перенести занятия в кружках и секциях. Некоторые ученики были вынуждены отказаться от дополнительного образования. Но, как уверена собеседница, это временные неудобства, ведь новую школу обещают открыть уже в сентябре. На сайте районной администрации еженедельно выкладывают сводку строительных работ. В январе в двадцатиградусные морозы забивали сваи. В феврале планируют монтировать фундаментные блоки и начинать кирпичную кладку.

Родители считают, что новый энгельсский лицей будет не хуже саратовского «Соляриса». «Слухи идут, что сюда повезут детей со всего города, — говорит Евгения. — Но ведь здание запланировано огромное! Школа будет под окнами, смешно думать, что нам там места не достанется — так не бывает!».

Родители с Шуровой горы просили еще и детский сад (в микрорайоне 1250 детей и ни одного муниципального дошкольного учреждения). О нем чиновники стараются теперь не упоминать. Несвоевременно это, ведь в декабре на большой пресс-конференции президент сказал, что задача обеспечения местами в детских садах по майским указам выполнена на 98 процентов.