Засуха не в ванной, а в головах

В городе Кейптауне скоро не будет воды. Совсем.

Власти города с 1 февраля снизили норму потребления до 50 литров на человека. Кроме того, они предупредили, что с 12 апреля вода из кранов перестанет течь вообще, и заявили, что создают в городе 200 мест, где каждый сможет получить свою водяную пайку — 25 литров на человека.

В Кейптауне живет 4,3 млн человек. Это — ежедневная очередь в 20 тысяч человек.

При этом речь идет только о личном потреблении граждан. О том, что значит отсутствие воды для бизнеса и сельского хозяйства, — страшно даже говорить.

Виновато в этой неожиданной катастрофе, свалившейся на городские спецслужбы Кейптауна, как снег на голову московским коммунальщикам в январе, — разумеется, глобальное потепление.

Климатические алармисты по всему миру уже принялись описывать Кейптаун как трагическое будущее всего человечества. «Ощущение катастрофы, нависшей над Кейптауном, — это то, что все мы должны испытывать перед лицом неизбежных потрясений, связанных с изменением климата», — сообщает Bloomberg.

Фото: Reuters

Это несколько удивительно. Конечно, климат — система со множеством переменных, но в общем потепление увеличивает влажность, а не уменьшает ее. Это можно объяснить на пальцах: когда у вас тепло, ледяные шапки на полюсах тают, и атмосфера насыщается влагой. Когда у вас холодно, влага осаждается в виде водяных шапок на полюсах и изымается из обращения. Иначе говоря, глобальное потепление — это глобальное увлажнение и глобальное озеленение, и в том числе и поэтому наша планета за последние четверть века стала зеленей и нарядней (другой, еще более главный фактор — увеличение содержания в воздухе CO2).

Вопрос: как именно Кейптаун умудрился засохнуть во время глобального увлажнения и нет ли еще каких-либо факторов, способствовавших тому, что мегаполис вот-вот останется без воды, как деревня в Намибии?

Такие факторы есть.

Городские власти утверждают, что нехватка воды явилась результатом неожиданной засухи. Между тем — сюрприз, сюрприз — даже Википедия сообщает, что городская система водоснабжения дотянет в лучшем случае до 2019 года.

Эти сведения Википедия взяла не откуда-нибудь, а из официального документа Департамента водных и лесных дел ЮАР, подготовленного в 2009 году. Этот документ, до сих пор доступный он-лайн, сообщал, что существующих водных мощностей Кейптауна хватит до 2013 года.

До этого аналогичные отчеты подготавливались в 2001-м, 2002-м и 2007 годах.

Кейптаун имеет мягкий средиземноморский климат. Он расположен на берегу моря у подножия Столовых Гор, и основная масса воды поступает в него из шести водохранилищ. Водохранилища наполняются в дождливые зимние месяцы, с мая по август. Однако у этой системы есть недостаток: примерно раз в 10 лет зима бывает недостаточно влажной. На этот раз недостаточно влажной зима была три года подряд — из-за климатического явления, получившего название Эль Ниньо.

С 1995 года население Кейптауна возросло почти вдвое: с 2,4 млн до 4,3 млн человек. За это время водные резервуары не только практически не увеличивались, но и не чистились. В 2005 году водохранилища были почти так же пусты, как сейчас, но в это время в Кейптауне было просто меньше народа, а в водохранилищах — меньше ила.

В 50 км от Кейптауна расположен город Стенд, в котором находится штаб-квартира GrahamTek — ведущей мировой компании по опреснению воды, чей руководитель, Кери (Koeri) Грехем, является изобретателем революционной технологии обратного осмозиса, радикально удешевившей процесс опреснения.

Это благодаря GrahamTek в Израиле сейчас поливают опресненной водой посадки в горах. GrahamTek построила 130 заводов в 16 странах и буквально завалила власти Кейптауна предложениями о сотрудничестве. Но компания, которая разрешила проблему нехватки воды в Израиле и Сингапуре, оказалась недостаточно хороша для властей Кейптауна. Причина? Ее несоответствие стандартам BEE (Black Economic Empowerment). В переводе: в GrahamTek работают белые.

В конце 70-х министра иностранных дел ЮАР Боту пригласили рассказать в ООН о самой главной проблеме ЮАР. Все думали, что он будет говорить об апартеиде. Бота говорил о нехватке воды. Слова «глобальное потепление» в это время были вообще еще неизвестны. В это время климатологи боролись еще против глобального похолодания.

Партия АНК находится у власти в ЮАР уже 24 года. За это время ЮАР построила 7 дамб, которые поставляют воду для населения. 3 из этих дамб были, собственно, просто достроены. Остальные находились в разных стадиях проектирования.

Что же касается режима апартеида, преступлениями которого правящая АНК объясняет все нынешние трудности ЮАР, то он за предыдущие 24 года построил 77 дамб.

Первая и очевидная мера в городе, которому угрожает дефицит воды, — это поднять цену на воду. Власти Кейптауна этого не сделали. Когда в январе стало ясно, что кругом каюк, поступило другое предложение — ввести повышенные тарифы. Власти Кейптауна провалили и это предложение. Почему? Правильно, чтобы не огорчить избирателей.

Вместо этого они попросили население не употреблять больше 50 литров в день и украсили все заборы Кейптауна красочной агитацией, точь-в-точь напоминающей советские плакаты типа «Слава труду!»

Очередь за водой, Кейптаун. Фото: Reuters

Агитация — агитацией, но никаких способов контролировать, что происходит на самом деле, у властей нет. Для начала — в городе, который расположен в засушливой стране, нет современных счетчиков. Кроме этого, неизвестно, сколько народу в квартирах живет. Обитатели Кейптауна и так не платят за 37% использованной воды, а еще 25% уходит через дыры и трещины.

Застройка Кейптауна за последние 24 года велась исключительно беспорядочно. Частично она представляла «точечную застройку» — то есть заведомо коррупционную схему, при которой на существующую городскую инфраструктуру вешались новые здания повышенной этажности. Частично это были самопальные трущобы, в которых за воду никто не платит вообще. Частично, наконец, это было явление, которое имело некоторые аналоги с революционным уплотнением в 1920-х годах в России. А именно — когда группа Шариковых из местного бантустана занимала оставленный белыми многоэтажный дом или бизнес-центр.

Понятно, что размер водопотребления в таких южноафриканских коммуналках, как и в российских, определялся количеством незавернутых кранов и протекающих уплотнителей.

Если власти и не подозревали о грозящем бедствии, то горожане были прекрасно о нем осведомлены. И в богатых пригородах Кейптауна их обитатели давно пробурили артезианские скважины. Хозяева тамошних вилл продолжают купаться в бассейнах, и разбрызгиватели там исправно орошают газоны.

Для тех, кто живет в квартирах, есть и другие опции. К примеру, домашний AWG (атмосферный водяной генератор) за 2 тыс. долларов, который генерирует в средиземноморском климате около 30 литров атмосферного конденсата в день. Даже из приличного кондиционера за день вытекает несколько литров воды.

То же — бизнес. Артезианскими скважинами обзавелись все фермеры. Крупная гостиничная сеть Tsogo Sun оборудовала скважинами все свои отели в Кейптауне. Финансовая компания Old Mutual снабдила бизнес-центр фильтрационным заводом, позволяющим вторично использовать воду. Инвестиционная компания Allan Gray поставила себе опреснительный завод и готова была продавать излишки воды соседним бизнесам. Мэр запретил это делать, чтобы не нарушать городской монополии.

К тому же в 2009 году в Кейптауне на выборах победил «Демократический альянс», состоящий в оппозиции правящей АНК, погрязшей в коррупции. Как легко понять, коррупционеры из государственного Водного департамента существуют не для того, чтобы давать деньги на инфраструктурные проекты в городе, где правят чужие коррупционеры. В результате все просьбы городских властей о финансировании были проигнорированы.

Иначе говоря, Кейптаун представляет собой очень интересный case study того, что ждет крупные мегаполисы XXI века, управляемые коррумпированными и популистскими элитами.

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В принципе для традиционного общества норма потребления по 50 литров на человека в день отнюдь не является катастрофой. Наоборот — она является недостижимой мечтой.

В детстве я летом жила на даче, где всю воду носили из колодца. Это была моя задача — каждый день привезти на руле велосипеда два здоровенных пятнадцатилитровых ведра. Туалет типа сортир обходился вовсе без воды, а мылись в тазике. Я могу честно сказать, что 50 литров на человека в сутки в этих, вполне щадящих, условиях, было излишней и ненужной роскошью.

Трындец наступает только тогда, когда вы пытаетесь совместить инфраструктуру высотного мегаполиса (ванны, души, туалеты) с тотальной коррупцией и популизмом, которые приводят к тому, что власти поощряют «точечную застройку», не вкладываются при этом в инфраструктуру и не спешат, чтобы не разозлить избирателей, повышать коммунальные платежи.