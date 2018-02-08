Очень сиротливый экстремизм

Фото из социальных сетей

В Кызыле наступление на власть начали сироты. В очереди на причитающееся по закону жилье в Туве 4611 человек. 1811 из них старше 23 лет, в статусе «детей-сирот» есть даже 40-летние. Естественно, многие уже с детьми. Создали неподконтрольную властям организацию «Сироты Тувы», ее паблик «Право на жилье» за несколько дней собрал 1100 участников и продолжает расти. Провели несколько собраний и в ночь на 6 февраля пришли с матрасами и одеялами в агентство по делам семьи и детей. Говорят, это только начало, придут и в другие конторы. Власть менее чем через сутки перевела разговор с неприятными истеричными мамашами, требующими положенное, в привычное русло — полиции, задержаний, обвинений в политическом провокаторстве.

В законе прописано, что дети-сироты сразу по достижении 18 лет имеют право на внеочередное предоставление жилья. На закон этот, как правило, в российской провинции кладут. Низовое тувинское сообщество начало формироваться с начала этого года, причем власти его заметили, сиротам предложили включаться в деятельность общественных советов, в работу уже существующей организации «Соучастие в судьбе» (6 февраля как раз должны были состояться перевыборы ее руководителя). На прошлой неделе минстрой и агентство по делам семьи провели встречу с активистами. Остро нуждающимся в жилье предложили «пункты временного размещения, где достаточно хорошие условия» (такова оценка властей). Сироты жить в приюте рядом с собранными на улицах бомжами не захотели — многие семейные, с детьми. Тогда же и спросили чиновников: может, к вам прийти? Те пожали плечами: приходите.

Сказано — сделано. Днем 6 февраля сироты продолжали оставаться в конторе. К 15 ночевавшим добавились еще 32 человека. А вечером прошли задержания. После неудачных переговоров с представительной делегацией республиканской власти появилась полиция и начала вытеснять сирот, применяя силу.

Противостояние с жестким контактом продолжилось у стен горотдела полиции. Кроме сирот, среди которых беременная и мать годовалого ребенка, задержали правозащитницу Оюмуу Донгак, возглавившую в республике штаб Ксении Собчак и выступившую на стороне сирот.

Фото из социальных сетей

Так в сиротском деле появилась политика. Власти говорят, что штаб Собчак использует очередников и разбираться в этом теперь будут правоохранительные органы. Вице-премьер Шолбан Хопуя, курирующий соцблок, заявил, что это «четко организованная, но бесперспективная провокация под управлением конкретных лиц, участвующих в текущей предвыборной кампании, а также управляющих экстремистскими пабликами в соцсетях».

«Участники движения «Сироты Тувы» стали пушечным мясом для штаба Собчак», «Сироты Тувы угодили в ловушку Собчак» — заголовки местных СМИ. В курсе ли Ксения Анатольевна, что расставила коварные силки на кызыльских сирот?

Бог с ней, с Собчак, но почему тувинские власти не видят противозаконности в самом факте устроенной очереди на жилье из сирот, а борьбу изначально обездоленной группы населения за свои права и положенное по закону называют экстремизмом и «провокациями»? На гостелеканале «Тува 24» недоумевают, почему вдруг у 47 сирот закончились деньги на аренду жилья, почему их не устраивает хостел за 300 рублей в сутки и почему они такие балованные, что им зарплата в 9 тыс. рублей кажется маленькой. Все это кажется гостелеканалу подозрительным. Послушайте, это не репортаж, песня: «Так называемый протест сирот заполонил соцсети. И вот уже с ними беседуют по телефону неизвестные лица, представляющиеся журналистами, и просят на камеру ответить на вопросы, что и делают сироты, даже не узнав, кому дают интервью. <…> Люди, которым нужна была эта шумиха, очень тонко воспользовались больными точками детей-сирот и их эмоциями».

Фото из социальных сетей

Глава Тувы Шолбан Кара-оол высказал сожаление, что некоторые из «наших сирот» дали втянуть себя «в крайне неприглядную историю, по сути, в самый низкопробный и циничный шантаж. Организаторы «лежачего митинга» пытаются внушить им, что они борются за справедливость. А на самом деле все ради того, чтобы какому-то политтехнологу за счет наших людей выплатили премию за «хорошую» работу по пиару безнадежного кандидата. По рукам надо «бить» политиканов». То, что разговор с представителями вверенного населения переведен в русло полиции вполне осознанно, Кара-оол подтвердил: «Если произошли нарушения, не сами сироты, а зачинщики и явные провокаторы будут отвечать, уверен, правоохранители во всем объективно разберутся».

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Туву не зря называют сибирской Чечней. Специфика, в частности в том, что внутри республики могут враждовать, но если появляется интерес к этому конфликту извне, тувинцы в конечном итоге привычно обвинят в кознях именно внешние силы, а внутри «своих» найдут решение. Достоин этот, пусть архаичный, принцип уважения или нет, но он — одна из основ местной жизни, и никто не вправе людям диктовать, как им жить, отказываться им от своих принципов или нет. Надо лишь понимать эти особенности и отдавать отчет, что сироты с чиновниками скоро найдут общий язык, а Собчак и ее представителей выставят крайними в проблемах кызыльских сирот, вот посмотрите.

Из 15 человек в околотке позже пятерых отпустили (но 7 февраля и они предстали перед судом). Всем вменили неповиновение полиции, причем протоколы составили только к утру. Донгак тоже отпустили, а девятерых сирот увезли в спецприемник.

Пока они там сидели, пресс-службы распространяли новые сюжеты о том, как «мы заселяем в новенькие дома очередных сирот!» и какие прекрасные комнаты в общежитиях ждут остро нуждающихся.

Суд вечером в среду рассматривал сиротские дела по очереди, затянулось до часу ночи четверга. Почему-то заседания объявили закрытыми. В итоге четверым выписали административный штраф — по 500 рублей, остальные сироты признаны невиновными. Оюмаа Донгак заходила в суд последней — тоже оправдана.

Тува — регион напрочь дотационный, зависимый от федеральных денег. Почти 20 лет, утверждают тувинские власти, денег на жилье сиротам Москва не давала. Просто деньги «на эти цели не закладывались». За это время очередь выросла до 6 тыс. человек. Проблема начала решаться только в 2008 году, когда впервые после долгого перерыва на жилье для детей-сирот в республике было направлено 955 тыс. рублей (причем 800 тыс. — из республиканского бюджета). В общем, сытые нулевые прошли мимо Тувы и ее сирот. Забыли про них. А напомнить было некому, у тувинских начальников приоритеты были другие.

Напомню, что нынешний глава Тувы Шолбан Кара-оол возглавил ее как раз в 2007-м, а до этого ею 15 лет правил Шериг-оол Ооржак. Так что — какие претензии к Кара-оолу? С 2008-го, по данным, предоставленным республиканским правительством, новое жилье получили более 1200 сирот, на это израсходовано 1,5 млрд рублей из бюджетов Тувы (437 млн) и РФ (1059 млн).

Чиновники, однако, забывают рассказать, сколько под их неусыпным контролем крыс обогатилось на сиротских деньгах. Вот, например, в апреле прошлого года прокуратура сообщала, что в Кызыле госучреждение «Госстройзаказ» заключило контракт на строительство 51 квартиры для сирот с компанией «Стройконсалтинг». Потом чиновники подписали акты приемки и перечислили подрядчику 57,2 млн руб. Три сданных дома для заселения сиротами меж тем выглядели так: один построен до окон первого этажа, под второй заложен фундамент, на месте третьего и конь не валялся — пустырь.

За несколько месяцев до этого власть также подарила 17 млн проходимцу — назвался представителем стройкомпании, пообещал за эти деньги 17 жилых помещений для детей-сирот. Получил деньги. И был таков. Позже задержали. О том, как тащат у сирот, продолжил бы, будь газета резиновой. И вот это воровство, понятно, уже не тувинская специфика. Такое в России повсюду.

И это общероссийский тренд — рост числа сирот, что не могут получить квартиру, положенную уже не только по закону, но даже и по суду, по вступившим в силу решениям. За первые пять месяцев 2017 года рост с 29 383 до 31 161 — данные от уполномоченного по правам ребенка Анны Кузнецовой. При этом на 15 октября прошлого года регионы освоили только 63,89% (4,4 млрд руб.) от суммы субсидий, выделенных из федеральной казны на обеспечение сирот жильем. А в шести субъектах — лишь 30%. Народ наш давно и точно заметил: когда сиротку приглашают на танец, музыканты объявляют перерыв.