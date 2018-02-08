Владельца 160 собак обвинили в жестоком обращении. СК начал проверку

Следственный комитет Тверской области начал проверку сообщений СМИ о голодающих 160 собаках в деревне Гущино. Собаки породы хаски и маламуты живут на частном подворье экс-участника гонок на упряжках Николая Рудакова. Вот уже несколько лет он зарабатывает, катая туристов: его пожизненно дисквалифицировали из Федерации ездового спорта России за неуважение к жюри и жестокое обращение с животными.

Следственный комитет обратил внимание на ситуацию после сообщений активистов и СМИ. Так, в конце прошлого года сначала активисты «ТверьОнлайн» обратилиь к пользователям «Вконтакте» с призывом «спасать» отбракованных собак, а затем портал «ЗооТверь» рассказывал о «концлагере» для собак в заброшенной деревне.

В разговоре с «Новой газетой» главный редактор местного издания «Андреапольские вести» Татьяна Бабарыкина, которая в тот же период приезжала к Рудакову вместе с другими активистами, об увиденном рассказывает так: «Когда мы приехали, шел снег. Грязи и особого безобразия на свежем водухе мы не увидели. В помещении бывшей фермы нам не понравилось. Зрелище уже было плачевное. В последнее время собаки стали бесконтрольно плодиться. Хозяин признает, что не следит за этим...»

Активисты предлагали мужчине раздать хотя бы половину собак. Он согласился, но уже появились новые щенки. Зоозащитники обращались в Росприроднадзор, Россельхознадзор и к местным властям.

Юридически важно, что Рудаков не регистрировал питомник для собак — это его частная собственность, содержать которую помогают волонтеры.

«Местные ветеринары к нему приходили, сказали, что все хорошо («Новая газета» направила запрос «Государственной инспекции по ветеринарии» Тверской области, на момент публикации текста ответ мы не получили ответ). Администрация Андреапольского района советовала нам обратиться в суд. Власти предложили нам семь вольеров, чтобы временно разместить собак, а потом найти им хозяев. Сейчас подключился следственный комитет, надеемся, что будет справедливая оценка», — рассказала «Новой газете» одна из авторов петиции, зоозащитник Кристина Мелентьева.

С проверкой к Рудакову приезжала и завотделом по охране окружающей среды из районной администрации. Чиновница отметила, «что ужасного зрелища нет».

По информации местных изданий, Рудакова пожизненно дисквалифицировали из Федерации ездового спорта России, после чего он и занялся катанием туристов на ездовых собаках. В 2014 году клуб владельцев спортивных собак «Рифус» просили организаторов больше не допускать Рудакова и его команду «Спорт-Хаски» к соревнованиям.

«Причинами для данного решения послужило неспортивное поведение Рудакова Николая по отношению к официальным лицам соревнований (организаторам, судьям, ветеринарам) и жестокое отношение к собственным собакам. В нарушение требований правил IFSS по которым проходила гонка «По следам желтых листьев» Н. Рудаков привез на место проведения соревнований 33 собаки без индивидуальных боксов, в связи с чем большинство собак оставались на стейк-ауте без укрытия в течение суток. Несколько собак были в крайне плохом физическом стоянии, что подтверждено ветеринарной бригадой. Эти собаки не были допущены к старту», — сказано в обращении.

Сам Николай Рудаков не ответил на звонки «Новой газеты».

Николай Рудаков. Фото: zoo69

В интернете можно найти сведения за 2011 год, хозяин собак тогда победил в гонке «Землепроходцы-2011» и о себе написал (орфография оригинала сохранена): «Чисто отдушиной наличие в глухомани Тверской области базы (Заброшенная деревня)где кроме трёх лошадей и прочей деревенской живности есть собаки начиная со всеми любимых Хасок так и Аляскинцев и Хасковолков....плавно была сформирована упряжка ..Начались первые выступления правда не всегда удачные и в 46 лет особо на коротких не выиграешь....»

На сайте подворья Рудакова есть объявление о необычной услуге «Будущий хозяин хаски»: щенков (2000 руб.) и взрослых собак (1500 руб.) сдают в посуточную аренду.

Скриншот с сайта Sport-Husky

Ирина Новожилова президент центра защиты прав животных «Вита»

— Проблема с бездомными животными бывает только в тех странах, где никак не контролируется разведение. Есть те, кто плодят ради бизнеса, — класс заводчиков. И те, кто плодят по недомыслию, — это обычные люди, не стерилизующие животных.

В Гражданском кодексе есть статья о том, что если владелец не осуществляет адекватный уход за животными, и это доказано, тогда его животные в судебном порядке могут быть изъяты и переданы другому владельцу. Общий порядок определяется «выкуп животного при ненадлежащим обращении с ним» (статья 241 ГК России).

Но у нас все равно животные — частная собственность. Особого статуса, как за рубежом, у них нет. Но даже в этом случае российское законодательство предусматривает гуманное отношение к этой частной собственности. Это предписано гражданским кодексом, уголовным кодексом (статья о жестоком обращении с животными) и другими законами. Например, «О животном мире».