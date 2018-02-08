Новая газета
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«Эти произведения являются освобожденными». Видео

Наталья Поклонская опубликовала книгу своих интервью, не указав авторства журналистов

Общество

Надежда Мироненкокорреспондент видеоотдела

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8 февраля в книжном магазине «Библио-глобус» прошла презентация книги Натальи Поклонской «Преданность Вере и Отечеству». В ней собраны интервью с депутатом без указания их авторов. Это вызвало большое недоумение в среде журналистов. Поклонская и ее издатель ответили, что «произведения, собранные в книге, являются освобожденными, и их можно использовать свободно».

Интервью Поклонской со спецкором Павлом Каныгиным почему-то решили не брать. Но его всегда можно найти здесь:

Теги:
книги, поклонская

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