«Эти произведения являются освобожденными». Видео

8 февраля в книжном магазине «Библио-глобус» прошла презентация книги Натальи Поклонской «Преданность Вере и Отечеству». В ней собраны интервью с депутатом без указания их авторов. Это вызвало большое недоумение в среде журналистов. Поклонская и ее издатель ответили, что «произведения, собранные в книге, являются освобожденными, и их можно использовать свободно».

Интервью Поклонской со спецкором Павлом Каныгиным почему-то решили не брать. Но его всегда можно найти здесь: