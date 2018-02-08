Уголовное дело идет по сценарию

Федора Овчинникова, основателя сети пиццерий «Додо пицца», вызвали на допрос в полицию. У правоохранителей появились подозрения, что бизнес Овчинникова — лишь прикрытие, с помощью которого он распространяет наркотики из стран Латинской Америки. Дело, фабула которого почти совпадает с сюжетом суперпопулярного сериала «Во все тяжкие», имеет еще несколько особенностей. Во-первых, основанием для допроса бизнесмена стало заявление с печатью ФСБ от гражданки, личность которой полиция даже не стала устанавливать. Затем выяснилось, что фамилия заявительницы совпала с фамилией бизнес-партнера Овчинникова, но она заявила, что подпись подделали. В-третьих, Овчинников не стал ждать развития событий, а сразу же рассказал обо всем в фейсбуке. Почему это важно?

Фото: соцсети

«Это все кажется фантастикой? Латинская Америка? Пиццерии заграницей для прикрытия? Я слушал все это, и хотелось себя ущипнуть, чтобы поверить в реальность происходящего. Мне кажется, самому следователю, молодой красивой девушке, было неловко от всего этого», — написал в своем фейсбуке предприниматель после своего допроса в ОВД по району Южное Медведково 30 января.

Дело завели по статье 228.1 пункт 5 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств». Человеку, которому вменяют эту статью, может грозить пожизненное заключение. Овчинникову пока ничего не грозит, обвинений не предъявили, предприниматель находится в статусе свидетеля.

«Закладка» в туалете

23 ноября 2017 года один из сотрудников «Додо пиццы» в районе Южное Медведково нашел в туалете «закладку» — пакет с наркотиками, после чего сообщил об этом в полицию.

«Я даже юридически не имел отношения к этой пиццерии, она принадлежала и управлялась нашим партнером-франчайзи», — объясняет Овчинников.

Из официального сообщения МВД следует, что это был пакет «весом более 550 граммов» с производными Н-метилэфедрона.

На допросе в полиции Овчинников узнал, накануне в том же ресторане нашли еще одну «закладку» — и уже с 200 граммами вещества.

Неуловимые заявители

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Во время разговора со следователем выяснилось: заявление о распространении наркотиков в пиццериях Овчинникова, указав его номер телефона, написала некая «Екатерина Викторовна Пронина», причем таких заявлений было создано два. Одно поступило по электронной почте в ФСБ (его затем переправили в полицию), а другое, письменное, обнаружили в ящике для анонимных заявлений на Петровке, 38.

Когда адвокат предпринимателя попросил ознакомиться с письменным заявлением, он увидел, что «в углу стояла огромная печать с надписью ФСБ и датой 1 ноября», из него же стало понятно, что в ГУВД заявление переправили 9 ноября. То есть — до того, как стало известно даже о первом случае с «закладкой» в туалете пиццерии.

«Кто такая Пронина Е.В., по словам следователя, никто не знает. Мы спросили, будут ли ее искать, и не получили конкретного ответа. Лично с Прониной Е.В., по словам следователя, никто не общался. Никто ее не видел. Личность не устанавливали», — поразился Овчинников.

Как стало известно СМИ, уже после публикации в фейсбуке Овчинникова поста про допрос (с момента его публикации прошло не более 10 часов), стали появляться первые сведения касательно Прониной. В частности, The Bell выяснил, что фамилия и инициалы заявительницы совпадают с фамилиями и инициалами соучредительницы компании «Витаголд», а адрес «Витаголд» совпадает с адресом пиццерии в Люберцах, где обнаружили обе «закладки». Компаньон Прониной и другой соучредитель «Витаголд», Вячеслав Прокудин, подтвердил The Bell, что их компания управляет пиццерией в Люберцах по франшизе, а на вопросы о Прониной отвечать отказался.

Зато с Екатериной Прониной удалось связаться изданию VC. Бизнесвумен заявила журналистам, что никакого заявления не писала, а подпись ее — подделали. «Я сама была не в курсе заявления, что оно подано от моего имени и в другом районе Москвы, я там не проживаю. Подпись там не моя, она сфабрикована, просто взяли фамилию кого-то из инвесторов», —предположила женщина.

Овчинников уверяет, что не знал лично своего партнера-франчайзи по фамилии Пронина и отверг возможность их внутреннего конфликта. «Это похоже на чью-то глупость», — предполагает предприниматель. Он не спешит связывать всю историю с давлением на его бизнес и попыткой его отобрать.

Федор Овчинников пока считает происходящее «глупостью». Фото из архива

Бизнес выбирает публичность

Публичность этой истории — «главный рычаг и защита» фирмы, уверен Федор Овчинников. Бизнесмен подтвердил, что комментировать детали полицейского следствия в фейсбуке и предъявлять к полиции претензии ему бояться не стоит: «Компания работает совершенно открыто, скрывать нечего, мы публикуем даже наши доходы. А вот если мы не расскажем об этом, то дадим возможность другим манипулировать и фальсифицировать», — пояснил предприниматель.

Публичность в качестве защиты от давления бизнес до недавнего времени выбирал редко. Но в последнее время ситуация изменилась.

В середине января о необычном «контакте» с московской полицией решил рассказать основатель сети ресторанов «Мясо и Рыба» Сергей Миронов. Полицейские из Кунцевского отделения пришли в ресторан и увезли с собой повара, кондитера и бармена, чтобы «пробить их по базе» — все интересующие полицию документы были у этих сотрудников на руках.

«Никакие аргументы менеджера, что у нас полная посадка (в ресторане нет свободных мест — М. П.), что мы просто не сможем дальше работать, потерпим ужасные убытки, у нас недовольные гости… Полицию это не трогало», — написал бизнесмен.

Выручать коллег из отдела полиции поехал кадровик предприятия. Вот как она описала разговор с начальником отделения полиции: «Там он ласково и с ощутимым превосходством произнес: вы понимаете, нам нужно три скидочные карты вашего ресторана на 50%. И добавил: безымянные».

Взамен на три скидочные карты полиция пообещала прекратить «проверку» и отпустить задержанных, написал Миронов.

«Кадровик немедленно связалась со мной. Я, недолго думая, попросил ее доходчиво объяснить г-ну полицейскому, что это вообще-то уголовно-наказуемое деяние (ну смешно же, да?) и что так делать блюстителю закона не то, что не рекомендуется, а как бы запрещено вовсе», — рассказывает бизнесмен в своем фейсбук-посте, ставшем популярным.

Когда сотрудник отдела кадров ресторана отказала начальнику отделения, посоветовав им приобрести скидочные карты, полицейский, с ее слов, ответил так: «Это подарок от нас очень важным людям, поэтому по-хорошему просим, а то будет хуже!». Но к вечеру, по мере того, как о задержании становилось известно все большему кругу людей, персонал отпустили из отделения.

О похожей «проверке» недавно рассказывала и другой предприниматель, основательница сети кафе и кондитерских «АндерСон» Анастасия Татулова. Она также написала обращение в фейсбуке, правда, в посте идет речь о поиске юриста, который бы мог помочь «отбиться» от претензий различных надзорных инстанций.

«Трепка нервов, вымогательство, хамство. Приводят подставных людей, чтобы мы им продали алкоголь, когда не получается — пишут в акте, что увидели муху и бдительно не смогли пройти мимо», — жаловалась Татулова.

Ее история лишь немного отличается от того, что рассказал Миронов. Силовики с автоматами наперевес пришли в кафе и потребовали, чтобы персонал поехал в отделение. На на месте проверять документы они отказывались. «На все вопросы и жалобы отвечают одно: у нас ориентировка, вы похожи на террористов, мы задержим вас на 48 часов, и нам за это ничего не будет…» — жаловалась женщина журналу «Секрет Фирмы».

В результате Татуловой найти юриста удалось — в фейсбуке она получила «очень много предложений», и по всем 11 внеплановым проверкам, которые прошли в кафе «АндерСон» в течение трех месяцев, свои права она отстояла.