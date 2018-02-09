Судьба пропагандиста в России

Петр Саруханов / «Новая газета». Перейти на сайт художника

Судьба человека из телевизора, в сущности, не так уж и завидна. Пока он в «ящике», его знают, любят или ненавидят, он на виду и, следовательно, на коне. А нет человека в телевизоре — считай, нет вообще. Нет существа более ветреного, нежели телезритель. Забывает былых кумиров в мгновенье ока, выбирая новых (бывают исключения, когда старая любовь не ржавеет годами, но они столь редки, что только подтверждают правило).

Андрей Караулов исчез из «ящика» более года тому назад. Точнее, не сам он исчез, а его программа «Момент истины» лишилась последнего приюта на 5-м канале и до сих пор так и не обрела нового пристанища. Следует отметить, что даже в телевизионной среде, где давно уже не обращают большого внимания на запах, сей телепродукт, прославившийся особой духовитостью, воспринимался с некоторой брезгливостью, а посему и шансов на возвращение его в эфир немного. Сам же его автор время от времени появляется в разных общественно-политических шоу в качестве эксперта по кремлевским тайнам, что, конечно же, вряд ли может удовлетворить амбиции многолетнего ведущего «Момента истины».

Сенсация, появившаяся на минувшей неделе, что называется, взорвала интернет и заставила сетевое сообщество как минимум сутки обсуждать ее героя. В материале, опубликованном Центром управления расследованиями (ЦУР), утверждалось, что молодая жена телеведущего сбежала от него в Киев, где якобы пытается «заказать» мужа кому-нибудь из «бандеровцев». С собой она прихватила часы фирмы Patek Philippе (стоимостью 60 000 евро), уникальный английский сервиз и картину Никаса Сафронова с дарственной надписью (все эти подробности якобы изложены в письме Караулова главе МВД России Колокольцеву, копия которого так же опубликована в материале ЦУР).

Жители дачного поселка, где проживает обманутый супруг, вроде бы подтвердили автору, что сосед просил их обращать особое внимание на усатых мужчин в вышиванках с характерным украинским акцентом и автомобили с «жовто-блакитными» номерами, если таковые будут замечены около его дома, а также в случае чего позаботиться о его питомцах — пираньях и крокодиле, проживающих в его доме.

Все вместе «факты», изложенные в материале ЦУР, разумеется, тянули на полновесный фейк — в особенности пираньи и крокодил, однако именно они-то и оказались чистой правдой. В апреле 2016 года их показал Тимур Кизяков в программе «Пока все дома», когда «гостил» в карауловском поместье. Сутки сетевой народ смаковал подробности и рыдал от смеха, при этом приняв все изложенное в статье за чистую монету. А герой «сенсационного расследования» сполна использовал этот сомнительный повод, чтобы напомнить о себе более широкой аудитории, появившись в студии радиостанции «Комсомольская правда», где его приняли со всем возможным почтением.

«Известный журналист и известнейший телеведущий» (как представили его ведущие программы «Только у нас») отнюдь не казался потерпевшим, а, напротив, выглядел чрезвычайно довольным, что объяснимо: для публичного человека все упоминания хороши, кроме некролога. С ходу назвал автора статьи сумасшедшим со справкой, но такое объяснение было бы слишком простым для Караулова, собаку съевшего на скандалах, расследованиях и закулисных интригах.

«Тут-то истопник нам и открыл глаза». Оказывается, это не просто фейк и бред сумасшедшего, а спланированная информационная атака на него как на автора… «главного фильма» его жизни «Путин как superstar», организованная именно в тот день, когда фильм вышел. Лишенный традиционных эфирных возможностей, Андрей Караулов теперь осваивает интернет, где и выкладывает свои «информационные бомбы». Но никого из телевизионщиков они не заинтересовали, а фейк с «бандеровцами», крокодилом и картиной Никаса Сафронова, видите ли, возбудил всех. За любую дополнительную информацию о нем люди из разных изданий и телеканалов (в частности, РЕН ТВ) предлагали его жене сумасшедшие деньги. «Что с нами произошло? Почему мы вдруг перестали стесняться предлагать миллионы за любое дерьмо? Все на продажу!» — сокрушался этот моральный авторитет, известный в телевизионных кругах кристальной чистотой и честностью.

Из его рассказа выяснилось совсем страшное: все телеканалы наотрез отказываются сегодня показывать его фильмы про Путина, про «Неизвестную Россию» — страну Путина и Москву Собянина, которую тот сделал «самым безопасным городом в мире». «Невозможно, не будет рейтинга», — говорят ему на телеканалах, и это, конечно, совершеннейшая крамола и саботаж. Как Диана Шурыгина девственность восстанавливает — знает вся страна, а «как Путин Россию поднимал, как заводы возрождал — кто-нибудь об этом знает? А о том, что Путин мог погибнуть в первую же ночь своего президентства, кто-нибудь знает»?

Я не поленилась и посмотрела «главный фильм» карауловской жизни «Путин как superstar», выложенный на его официальной странице в интернете. Сильная вещь! Чуть ли не все террористы в мире заинтересованы в устранении Путина и развале России. И будьте уверены — развалили бы, но пришел Мессия и, каждую секунду рискуя собой, спас Россию. Сделанный в традиционной авторской манере, фильм представляет собой малоубедительную нарезку из случайных кадров хроники и обрывков интервью разных персонажей, сопровождаемую патетическим авторским текстом под патетическую же музыку. Особенно же тронули финальные титры: «Идея фильма — Александр Березкин, заслуженный машиностроитель, генеральный директор Гусевского арматурного завода «Гусар».

Похоже, это «главный фильм жизни» не только Караулова, но и директора арматурного завода. И вот от такого шедевра смеют отказываться погрязшие в коммерции и попсе телеканалы. Да они счастья своего не понимают. Впрочем, сам Караулов уверен, что рано или поздно его «Момент истины» вернется на экран, и всем своим творчеством пытается приблизить этот волшебный миг — да что-то пошло не так, и гимны во славу Путина с Собяниным почему-то, напротив, его отдаляют. Видать, даже для привыкших к лести начальников карауловские славословия — too much, что лишний раз доказывает, как важно для пропагандистов держать нос по ветру и не испортить кашу маслом.

В интервью радио «КП», отвечая на вопрос, ощущает ли отчаянный расследователь угрозу своей жизни, Андрей Викторович признал, что риск колоссальный. «Мой друг Василий Павлович Лановой, когда мы встречаемся, всегда спрашивает: «Ты еще живой?» Шутки шутками, а черт его знает. Кеннеди же убили». И, как бы подтверждая реальность угроз, опубликовал на своей страничке в фейсбуке фото квадрокоптера и текст под ним: «Вчера над моим домом летал квадрокоптер. Видимо, скоро появятся новые «сенсации». Поклонники телеведущего на полном серьезе посоветовали пальнуть по нему из ружья или ракетницы.