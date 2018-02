Космос как средство от скуки

Американские СМИ пишут, что компании SpaceX удалось обогнать NASA и «Роскосмос», и предсказывают, что запуск ракеты Falcon Heavy приблизил человечество к полетам на Марс и развитию лунной программы — на новом витке.

Странный случай

Во вторник, 6 февраля, в 15.45 по времени восточного побережья США, частная компания SpaceX запустила с площадки 39А космодрома на мысе Канаверал во Флориде, с которого осуществлялись запуски к Луне по программе «Аполлон», новую, самую мощную на сегодня в мире ракету-носитель Falcon Heavy с 27 двигателями и тремя ускорителями. Вместо научного спутника на орбиту вывели красный электромобиль Tesla Roadster.

East News

За рулем — манекен в специальном скафандре не NASA, а SpaceX (его назвали Starman). На старте из всех динамиков гремела музыка Дэвида Боуи, конечно же, Space Oddity («Странный случай в космосе») и Life on Mars? («Жизнь на Марсе?»). «Красный автомобиль для Красной планеты», — так объяснил свой замысел Илон Маск. Электромобиль Tesla — тоже его создание. Получилось креативно: Маск разместил рекламу своей продукции в космосе. 12 часов — расчетное время работающих в машине батарей. Первые часы с борта Tesla в режиме онлайн мир смотрел на себя со стороны: камера показывала удивительные по красоте виды Земли из космоса. Маск рассчитывает, что полет в космическом пространстве его электромобиля продлится миллионы лет. И если его обнаружат инопланетяне, они смогут найти на борту диск с цифровой записью трех книг из цикла «Основание» любимого писателя Маска Айзека Азимова, пластинку с 6 тысячами имен сотрудников компании SpaceX. И еще — на печатной бортовой плате автомобиля начертано: «Сделано людьми на Земле». «А иначе было бы скучно», — так Илон Маск объяснил выбор выведенного на солнечную орбиту полезного груза.

В 1977 году NASA отправило в космос на борту корабля «Вояджер» два золотых диска с записями голосов и музыки, представлявших все многообразие народов, населяющих планету. Американский астрофизик Карл Саган возглавил комиссию по отбору материала для этих золотых дисков. Через 40 с лишним лет Маск подошел к задаче с юмором и без особых консультаций.

Электромобиль «Тесла» залетел даже дальше, чем планировалось, в сторону «пояса астероидов» между Марсом и Юпитером. А накануне запуска Маск говорил, что шансы на успех: 50 на 50. Оказалось, что всё (почти всё) прошло, как планировалось. Две ракеты-ускорителя вернулись на Землю практически одновременно и сели в запланированных точках. Центральный разгонный блок ракеты рухнул в Атлантический океан на скорости почти 500 км в час, разминувшись на 100 метров с плавучей платформой в 300 милях от побережья Флориды. Не случись этой аварии, успех был бы полным.

Тем не менее американские и зарубежные эксперты говорят о «прорывном достижении». Сверхтяжелая Falcon Heavy является самой крупной ракетой, вышедшей в космос за последние 45 лет, со времен «лунной программы» NASA, и может использоваться в будущем для отправки грузов и людей — на Марс и дальше, хоть к Плутону, отмечает Маск. Его ракета может вывести на околоземную орбиту 64 тонны груза, к Марсу — 17 тонн, к Плутону — 3,5 тонны.

Этот запуск — вишенка на торте. В прошлом году SpaceX провела 18 пусков ракеты-носителя Falcon, все они были успешными. Если в 2013 году доля SpaceX на космическом рынке составляла около 10%, то в 2017-м она достигла 45%, к концу этого года, по замыслу Маска, это должно быть 60%. Стоимость ракеты и запуска — примерно 90 млн долларов, что дешевле, чем у государственных и частных конкурентов. Прямой конкурент, самый богатый человек в мире, основатель компании Amazon.com Джефф Безос, создавший свою аэрокосмическую компанию Blue Origin для коммерческого производства космических ракет многоразового использования, пожелал Маску успеха, а на старт откликнулся в твиттере восторженным «woohoo!». «Да у этой парочки (Маск и Безос) «броманс», как у Трампа с Путиным!» — иронизируют СМИ.

«Американская изобретательность в лучшем виде»

Так прокомментировал достижение SpaceX в своем твиттере президент США Дональд Трамп. У двух миллиардеров — непростые отношения. Илон Маск вышел из состава президентского совета по предпринимательству, протестуя против политики Трампа в отношении климатических изменений (отказ от Парижского соглашения). Но сейчас бизнесмен поблагодарил главу государства, отметив, что «впереди нас ждет захватывающее будущее».

2,3 млн человек наблюдали за стартом ракеты в YouTube. «Мне кажется это сюрреализмом, самые сумасшедшие вещи могут оказаться правдой», — сказал на пресс-конференции 46-летний Маск, уроженец ЮАР, получивший канадское и американское гражданство. Он призвал к новой космической гонке в космосе. «Космическая гонка волнует», — признался миллиардер (состояние 20,7 млрд долларов и 50-е место в списке Forbes).

Раньше освоение космоса было прерогативой государств, вкладывавших громадные суммы не только в научные исследования, но и в оборонные проекты. Космические технологии шли нога в ногу с разработками сверхоружия. Частный предприниматель Маск, создав новый бизнес — компактный, быстрореагирующий и экономный, снизив цену на космические аппараты, еще и снижает пафос, сопровождавший космическое противостояние, в первую очередь СССР и США. Чего стоит название автоуправляемой океанической платформы, на которую должен был приземлиться центральный ракетный блок-ускоритель: Of Course I Still Love You (Конечно, я все еще люблю тебя)!

Как отмечают американские СМИ, цель новой космической гонки в понимании Маска — не создание оружия, а скорейшее освоение Марса, куда миллиардер планирует отправить на своем корабле первую экспедицию уже в течение ближайших 6–8 лет.

Новая космическая гонка должна подстегнуть интерес школьников к космическим полетам и научному творчеству. А для самого Маска, отмечают американские эксперты, программа полета к Марсу стала лучшим средством преодоления «кризиса среднего возраста» и личных разочарований. После двух официальных разводов — с канадской писательницей Джастин Уилсон и английской актрисой Талулой Райли, в прошлом году Маск расстался с американской актрисой Амбер Хёрд. У него пять сыновей от первого брака: двойняшки и тройняшки. Для Маска космос — это и грандиозное приключение, и лучшее средство от скуки.

«Ракета Falcon Heavy может делать все что угодно, — сказал Маск на пресс-конференции. — Вы можете отправить людей на Луну, осуществлять многоразовые запуски, производить перезарядку прямо на орбите. Два или три Falcon Heavy равны по массе полезной нагрузки Сатурну V — ракетной системе, которая отправила астронавтов на Луну».

Falcon Heavy будет совершать несколько полетов в год. Также SpaceX планирует завершить испытания капсулы для астронавтов Dragon 2. Контракт с двумя космическими туристами, чьи имена пока не разглашаются, уже подписан. Они отправятся в недельный полет вокруг Луны.

Следующий проект BFR (ББР) — «Большая будущая ракета». Раньше ее называли «Межпланетной транспортной системой». Проект призван как доставлять людей на околоземную орбиту, на Луну и другие планеты, так и совершать пассажирские перевозки. Например, из Нью-Йорка в Шанхай — за 39 минут.

Прямые конкуренты Маска в новой космической гонке — уже упоминавшийся Безос и британец Ричард Брэнсон с его Virgin Galactic. А что государства — Америка, Россия, Китай, Европейское космическое агентство? В этом году NASA отмечает 60-летний юбилей. Агентство по аэронавтике и исследованию космического пространства строит собственную тяжелую ракету-носитель SLS, которая должна быть задействована в новой лунной программе США и призвана «вернуть людей на Луну». Но первый полет SLS ожидается в конце 2019 года, и в этом деле — задержки более чем вероятны (сам Маск планировал запустить Falcon Heavy на 5 лет раньше, в 2013-м). Поэтому SpaceX на данный момент является единственной компанией, готовой вывести в космос большие грузы на рекордные расстояния.