Все идет по ЦИКу

Центризбирком завершил процедуру регистрации кандидатов в президенты России и назвал их имена. В бюллетенях 18 марта россияне найдут 8 фамилий: Сергея Бабурина (выдвинулся от «Российского общенародного союза»), Павла Грудинина (КПРФ), Владимира Жириновского (ЛДПР), Владимира Путина (самовыдвиженец), Ксению Собчак («Гражданская инициатива»), Максима Сурайкина («Коммунисты России»), Бориса Титова («Партия Роста») и Григория Явлинского («Яблоко»).

Политический ассортимент в этот раз оказался заметно шире, чем на выборах 2012 года, когда биться с третьим сроком Путина вышло всего четыре кандидата: Геннадий Зюганов, Михаил Прохоров, Сергей Миронов и неизменный Жириновский. Впрочем, конструктор, из которого собираются выборы в России, остается неизменным, вплоть до отдельных деталей. Есть недостижимый для всех вместе взятых участников кандидат №1. Есть кандидат, плотно сидящий на теме социальной справедливости, понятной и приоритетной для заметной части граждан. Против этого кандидата по старой — из 1996 года памяти — разворачивается несколько заградотрядов. Часть голосов у него отнимает великодержавный популист, другая часть уходит альтернативным борцам за справедливость (на этих выборах эту роль Миронова играет Сурайкин). При этом кандидат от левых сил должен быть таким, чтобы ни в коем случае не вызывать симпатии у более широких слоев населения. Против расширения электоральной базы здесь хорошо использовать образ сталинистов, тем более что борцы сами всегда рады дать повод.

Великодержавный популист становится легальной отдушиной для тех, кого замучила жизнь в России и кто еще готов видеть причину своего бедственного положения в происках Запада. Наконец, нужен свой кандидат и прозападному российскому меньшинству, выступающему за модернизацию страны и реформы. В 2012 году эту роль неожиданно успешно сыграл бизнесмен Михаил Прохоров, за которого проголосовали миллионы россиян (почти 8%), что позволило ему занять третье место и оттеснить Жириновского. После чего Прохоров решительно потерял интерес к политике и сосредоточился на частной жизни. Шесть лет спустя место в строю заняла Ксения Собчак, которая без особых проблем собрала подписи и ведет полноценную избирательную кампанию, не испытывая недостатка в финансировании. Официальный кандидат для либералов в нашем конструкторе должен иметь тот же изъян, что и кандидат от коммунистов: его должны активно ненавидеть, он должен раскалывать общество в целом и либеральное меньшинство в частности. Опять же Собчак справляется с этим даже лучше, чем Прохоров.

В отсутствие Зюганова как представителя старой гвардии, хорошо узнаваемой телезрителями, на выборы вышел Сергей Бабурин, усы которого памятны россиянам еще по событиям октября 1993 года. Единство либерального кандидата немного разбавлено Борисом Титовым — вреда это не нанесет, но зато косметически подчеркнет российскую заботу о бизнесе. Наконец, до выборов, в отличие от 2012 года, когда ему забраковали подписи после «повторной проверки», допущен Явлинский. Это можно объяснить провалом «Яблока» на выборах в Думу в 2016 году и расширяющимся расколом внутри российской оппозиции. Авторы конструктора не увидели угрозы в Явлинском.

Не вписался в схему ЦИК Алексей Навальный — как на формальном юридическом уровне, так и содержательно, с точки зрения неуместности его роли в схеме, где неприятные либералы сражаются с популистами и спойлерами. Участие Навального ломало бы систему 2012 года, воспроизведенную сегодня. Он вряд ли набрал бы много голосов, но создал бы прецедент объединения либеральной повестки с более левой и отнял часть электората как у коммунистов, так и у других либералов. Запасного конструктора у властей, кажется, в этот раз не было, так что задним числом ясно, что разговоры о возможном чудесном допуске Навального к выборам, которые велись в конце прошлого года, не имели смысла.

Осенью 2017 года мы писали о том, что для правильной организации победы кандидата №1 властям потребуется еще два ярких кандидата — для либералов и национал-консерваторов соответственно. Выдвижение Собчак тогда только обсуждалось как странный слух. На роль консерватора вроде бы проходил кастинг Никита Михалков, но было сразу ясно, что эту роль может достаточно убедительно сыграть и Жириновский. Все в итоге пошло именно по этому плану. При этом рассуждения о политическом конструкторе не следует принимать в том духе, что в Кремле непременно сидит некий манипулятор, который отдает команды и просчитывает схемы. Политический ландшафт в России зачищен до почти стерильного состояния, а это значит, что у властей есть проблема: найти хоть кого-то, кто может участвовать в выборах, и провести, пользуясь выражением Эллы Памфиловой, «достойную кампанию». Единственная политическая цель при этом — продление полномочий президента на следующие шесть лет. Конфигурация выборов возникает не столько в силу кремлевских интриг, сколько по нужде, то есть в силу объективных обстоятельств. И трудно представить, как она могла быть иной.