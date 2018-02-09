Профилактика благонадежности

Петр Саруханов / «Новая газета». Перейти на сайт художника

7 февраля стало известно, что в Санкт-Петербурге на профилактический учет поставлены как минимум 15 человек, участвовавших в несогласованных акциях Навального. Юрист Московской Хельсинкской группы Александр Передрук рассказал «Новой», что два его клиента получили повестки. При этом один из них уже оплатил штраф, выписанный ему за участие в несанкционированном митинге на Марсовом поле 12 июня, и тем не менее был поставлен на учет.

— К нему пришел домой участковый и сообщил об этом. Попросил также дать объяснения по поводу участия в акции, но мой клиент отказался, сославшись на 51-ю статью Конституции, — сообщает юрист.

К другому молодому человеку пришли по делу 26 марта. Бумагу в дверях квартиры о том, что ему нужно явиться к начальнику полиции «для решения вопроса о постановке на учет», он нашел только 7 февраля.

— Участковый, который приходил к моему клиенту, сообщил, что в Петербурге, насколько ему известно, таких 15 человек «политических», как он выразился, — рассказывает Передрук. — Существует приказ МВД, согласно которому профилактические меры применяются в отношении лиц, совершивших нарушение на митинге. Причем даже такое формальное, как просто выход на несогласованное мероприятие. Но не очень понятно, ставят ли на учет всех задержанных или как-то выборочно. Как долго этот учет длится — тоже неясно.

Во Владимирской области 6 февраля полицейские по делам несовершеннолетних поставили на учет двух подростков — Виталия Александрова и Данилу Белякова. По информации штаба Навального во Владимире, к Александрову после 28 января полицейские несколько раз приходили в школу и требовали от учителей составить «рекомендации» на ученика. Инспектор оформила постановление на учет задним числом на 26 января — по ее словам, чтобы «пораньше снять с него». На мать Виталия Александрова составили протокол об административном правонарушении — за «ненадлежащее воспитание» сына.

Второго подростка, как оказалось, поставили на учет еще осенью — за участие в акции 12 июня, просто тогда не оповестили об этом. В штабе заявили, что обжалуют эти решения в отношении подростков.

Тем временем 7 февраля в Тюмени волонтера штаба Навального арестовали на семь суток за использование нецензурной лексики на митинге 28 января. В Кемерове сотрудник местного штаба получил письмо с угрозами убийства (о чем сообщил в полицию). О штрафе в 250 тысяч рублей, выписанном задним числом, «Новой» рассказал журналист газеты «Левиафан» (она принадлежит Фонду борьбы с коррупцией) Тимофей Мартыненко.

22 января Пролетарский районный суд в Ростове-на-Дону оштрафовал Мартыненко на 250 тысяч рублей за участие в «несанкционированном массовом мероприятии». Но «несанкционированным мероприятием» суд назвал не митинг 28 января, а собрание инициативной группы по выдвижению Алексея Навального в президенты, состоявшееся 24 декабря.

— Выписали протоколы и штрафы не только мне, а еще многим сотрудникам штаба и нескольким волонтерам, — рассказал «Новой» Мартыненко. — У меня самый большой штраф за повторное нарушение — участие в несогласованной акции. Следующий за мной по величине штраф сотруднику штаба — 75 тысяч. Но собрание инициативной группы по закону не требует согласования с администрацией, там присутствовали даже представители региональной избирательной комиссии.

2 февраля Мартыненко подал жалобы на действия сотрудников полиции в Следственный комитет и потребовал проверить, есть ли в действиях полиции и суда состав ст. 144 УК (воспрепятствование законной деятельности журналиста).