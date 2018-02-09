«Родина в сердце», роботы-официанты и 37 презервативов в одни руки

9 февраля в Пхёнчхане зажжется огонь XXIII зимних Олимпийских игр. Если погода не подведет, они будут самыми холодными и скользкими в истории. Причем во всех смыслах. Градус напряжения и политизированности зашкаливает по самые кольца. Ведь допинговые скандалы и суровые вердикты МОК уже перевернули все с ног на голову, вызвав у большинства иностранных атлетов стойкую неприязнь к российской дружине, которая вынуждена сражаться без флага, гимна и в блеклой форме с аббревиатурой OAR на груди. Но, как сказала Алена Заварзина, «у меня на лице написано, откуда я». А Илья Ковальчук здорово подметил, что «родина — в сердце». Давайте зрить в корень и смотреть на лица. Корейские, французские, итальянские, еврейские, русские… И наслаждаться каждым стартом. Если кто забыл, то Олимпийская хартия (глава 1, статья 6, пункт 1) гласит: «Олимпийские игры — это соревнования не стран, а спортсменов в индивидуальных или командных видах спорта». Да, хартия нынче устарела и не отвечает вызовам времени. Однако в истории медали-то все равно останутся у атлета с тем самым лицом. …И когда, к примеру, прыгунья в высоту Мария Ласицкене стояла на высшей ступени пьедестала в Лондоне, гимн ИААФ и развевающееся белое знамя лично мне никак не мешали радоваться за нее… А двуличным чиновникам, которые выдумывают наказания для невиновных, будет стыдно. Не сегодня, так завтра.

Доказывать, что ты чист, надо не бойкотами, а улыбкой и победами. И пусть потом «будет небесам жарко», и пусть наутро на Западе сочинят о наших героях — чемпионах и призерах — «небылицы пилюльные». Мы посмеемся и послушаем. А свои песни тоже обязательно сложим.

И еще. По большому счету олимпийское движение сейчас все ближе и ближе к идеологическому провалу и закату. Причин тут масса (и не все они, конечно, связаны с допинговыми ребусами). С каждым годом, как это ни печально, все меньше и меньше стран желают проводить Игры… Но они нужны. И единственным светлым пятном ОИ-2018, возможно, станет участие северных корейцев и курс на сближение двух народов с одного полуострова. Разве этого мало?

Фото: РИА Новости

Где и когда

Игры будут проходить с 9 по 25 февраля. Пхёнчхан был выбран столицей зимних сражений 6 июля 2011 года на 123-й сессии МОК в Дурбане. До этого в Азии Белая Олимпиада проходила лишь в Японии (Саппоро-1972, Нагано-1998).

Церемония открытия пройдет на арене без крыши, вмещающей 35 тысяч зрителей, и обещает стать самой «некомфортной». Синоптики прогнозируют, что в этот день столбик термометра опустится до минус 14 градусов по Цельсию. Детали шоу и имя человека, который зажжет олимпийский огонь, держатся в секрете. Зато известно, что Оргкомитет ускорит процедуру проверки при входе на трибуны, установит крупные ветровые щиты, а болельщикам будут выдавать одеяла и маленькие грелки для рук. Также предполагается, что для «согрева» аудиторию вовлекут в специальные мероприятия перед главным действом, которое в прямом эфире (14.00 по московскому времени) покажет «Матч ТВ». «Закроет» же Олимпиаду Первый канал.

13 спортивных объектов расположены в двух кластерах — прибрежном и горном (главный пресс-центр находится на курорте «Альпензия»).

Олимпийский стадион, на строительство которого было затрачено 105 миллионов долларов, — временное сооружение. После Паралимпиады его разберут, а на этом месте появятся музей и центры развлечений. Арена представляет семиэтажный комплекс (один уровень под землей) в форме пятиугольника. Каждый угол символизирует ключевую цель ОИ-2018: культурные, экологичные, экономичные Игры, а также Игры для мира и Игры информационных технологий.

Ледовый дворец на 10 тысяч зрителей в хоккейном центре Каннын, напоминающий по виду большой сугроб, собираются после турнира разрушить, так как организаторы не верят в его будущую рентабельность.

Высокогорный комплекс Ёнпхён, где пройдут соревнования по гигантскому слалому, принадлежит «Церкви объединения» — секте, которую возглавляет главный религиозный деятель Кореи Мун Сон Мён.

На стадионе в Чунбоне трасса для скоростного спуска у мужчин начинается на высоте 1433 метра, а финиш находится на высоте 540 метров, так что перепад превышает 800 метров, предусмотренных правилами FIS. Лесные массивы местных гор входят в заповедную зону и строго охраняются.

«Бугван Фёникс Парк», где состоятся зарубы сноубордистов, проектировали и строили латвийцы.

Сколько и почем

Бюджет Олимпиады — 12,4 миллиарда долларов. Для сравнения: это в пять раз меньше, чем понадобилось на ярмарку в Сочи-2014.

В эстафете олимпийского огня, продолжавшейся 100 дней, было задействовано 7,5 тысячи факелоносцев.

825 000 билетов продано на Игры-2018 (всего было выпущено 1,06 миллиона «проходок»). Самые «дефицитные» виды — фигурное катание, шорт-трек и кёрлинг. На Паралимпиаду реализовано почти 160 тысяч «пропусков».

78 000 рублей стоит самый дорогой билет Игр (на церемонию открытия).

42 000 квитков будут розданы малоимущим семьям Сеула, для которых организуют бесплатные автобусы до Пхёнчхана, а также еду и напитки. Большая часть этих «флаеров» — на соревнования по лыжным гонкам и биатлону, пользующиеся наименьшим спросом у болельщиков.

8274 человека вмещают в общей сложности две Олимпийские деревни в разных кластерах.

110 000 презервативов раздадут спортсменам, что на 10 тысяч больше, чем в Ванкувере и Сочи (на каждого придется примерно по 37 штук). По словам производителя, «столько контрацептивов выделено для того, чтобы форум прошел успешно».

Освещать Игры, которые обслужат 15 тысяч волонтеров, будут журналисты из 100 стран, а общее количество официальных гостей составит 26 000 человек.

Стоимость поездки российской делегации в Пхёнчхан-2018 составит около 100 миллионов рублей.

Участники

ОИ-2018 побьют рекорд Игр-2014 по количеству участников. В Сочи выступили 2800 атлетов из 88 стран мира. В Корее ждут около 3000 спортсменов из 92 стран.

ОИ-2018 побьют рекорд Игр-2014 по количеству участников. В Сочи выступили 2800 атлетов из 88 стран мира. В Корее ждут около 3000 спортсменов из 92 стран. Американская команда в 14-й раз подряд будет самой многочисленной — 242 человека (это абсолютный рекорд зимних Олимпиад). Канада направит 225 атлетов, Германия — 155, Норвегия — 140, а хозяева выставят 218 бойцов.

После перерыва на зимний фестиваль приедут сборные Боливии, Ганы, Кении, Колумбии, Мадагаскара, Пуэрто-Рико и ЮАР.

Атлеты из Северной Кореи примут участие в четырех видах спорта. А вся делегация сборной КНДР (чиновники, артисты, болельщики и демонстрационная бригада мастеров тхэквондо) насчитывает 550 человек.

Украина на Олимпиаду-2018 послала 33 спортсменов (11 из них — биатлонисты). Это худший показатель страны в ее истории. На подготовку команды к Играм было выделено 4,2 миллиона долларов.

Заявка сборной России (OAR) после всех отсевов и дисквалификаций оказалась самой маленькой с 2006 года — всего 169 спортсменов получили аккредитацию (конькобежка Ольга Граф взяла самоотвод). При этом комиссия по допуску отказала в приглашении высшему спортивному руководству, 22 тренерам и 6 медикам, работавшим в Сочи-2014 (к примеру, президент ФЛГР Елена Вяльбе отправится в Корею в составе группы ветеранов-олимпийцев).

Самое большое представительство у россиян, если не считать хоккеистов, во фристайле — 22 атлета выйдут на старт почти во всех дисциплинах. Меньше всего — в лыжном двоеборье (один участник — Эрнест Яхин).

Павел Дацюк — самый «старый» хоккеист Олимпиады (39 лет), а Шерил Бернар — самая возрастная участница Игр. Кёрлингистке из Канады 51 год.

В сноуборде за честь сборной постоят муж и жена Вик Уайлд и Алена Заварзина, в кёрлинге — семейная пара Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий. А во фристайле — братья Буровы (Максим и Илья), а также сестра и брат (Любовь и Станислав Никитины).

Континентальную хоккейную лигу на турнире представят три главных арбитра — Константин Оленин, Роман Гофман, чех Антонин Ержабек, а также два лайнсмена — Глеб Лазарев и Александр Отмахов.

Талисманами Игр-2018 стали тигренок Сухоран и медвежонок Пандаби (в Паралимпиаде).

Что нового

Фото: EPA

МОК включил шесть новых дисциплин в расписание Олимпиады-2018: в программу добавлены такие «фишки», как биг-эйр в сноуборде (мужчины и женщины), масс-старт в конькобежном спорте (мужчины и женщины), дабл-микст в кёрлинге и командные соревнования в горнолыжном спорте. Таким образом, общее количество дисциплин по сравнению с Сочи-2014 увеличилось на 4 и составило 102.

Впервые на Белых Играх будут представлены такие страны, как Республика Косово, Малайзия, Нигерия, Сингапур, Эквадор и Эритрея.

Команда КНДР и Южной Кореи выступит единым фронтом в женском хоккейном турнире под аббревиатурой COR и специальным флагом. Вместо гимна в ее честь будет исполняться народная песня «Ариран». Все билеты на матчи этой дружины проданы.

Во время Олимпиады пройдут выставочные матчи по снежному волейболу. Мероприятие Snow Volleyball Night состоится 14 февраля в Австрийском доме. Показывать класс собираются такие известные игроки, как бразилец Жиба, серб Владимир Грбич и олимпийский чемпион по пляжному волейболу бразилец Эмануэль.

Журналистам и работникам пресс-центров в Пхёнчхане и Канныне воду и закуски будут предоставлять мини-роботы, которые управляются дистанционно.

Медальные виды

В Пхёнчхане-2018 будет разыграно 102 комплекта наград в 15 видах спорта.

На лицевой стороне каждой медали нанесены диагональные линии, символизирующие историю Олимпиад и решительность атлетов. На оборотной стороне изображены спортивные дисциплины. Ленты для медалей изготовлены из традиционных корейских тканей.

Явными фаворитами, которые должны завоевать в Корее медали высшей пробы, по мнению «Новой», являются: французский биатлонист Мартен Фуркад и его коллега Йоханнес Бё, норвежский лыжник Йоханнес Клэбо и лыжница Марит Бьорген, немецкий саночник Феликс Лох и биатлонистка Лаура Далмайер.

Агентство Gracenote, специализирующееся на обработке статистических данных в спорте, спрогнозировало результаты ОИ-2018. По мнению аналитиков, пятерка лучших выглядит так: 1. Германия (14–11–14), 2. Норвегия (13–13–15), 3. США (11–6–12), 4. Франция (10–8–3), 5. Канада (7–9–12), 14. Россия (2–3–3). А вот мнение аналитиков из AP: 1. Норвегия (19–10–10), 2. Германия (15–7–7), 3. Канада (14–10–12), 4. США (10–14–16), 5. Корея (8–3–1), 10. Россия (4–2–3).

Россия выступит в 14 видах из 15 (кёрлингисты не прошли квалификацию), но в связи с сокращенной квотой поучаствует в розыгрыше 82 комплектов наград.

Поощрения для российских лауреатов Пхёнчхана-2018 по сравнению с Рио-2016 не изменились: победитель Игр получит четыре миллиона рублей, серебряный призер — 2,5 миллиона, бронзовый призер — 1,7 миллиона. По традиции призеры могут рассчитывать на ценные подарки от Фонда поддержки олимпийцев.

Любопытные личности и детали

Нориаки Касай. Фото: EPA