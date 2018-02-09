«Родина в сердце», роботы-официанты и 37 презервативов в одни руки
Вся Олимпиада в цифрах, буквах и фактах
Фото: РИА Новости
Андрей Успенскийкорреспондент
9 февраля в Пхёнчхане зажжется огонь XXIII зимних Олимпийских игр. Если погода не подведет, они будут самыми холодными и скользкими в истории. Причем во всех смыслах. Градус напряжения и политизированности зашкаливает по самые кольца. Ведь допинговые скандалы и суровые вердикты МОК уже перевернули все с ног на голову, вызвав у большинства иностранных атлетов стойкую неприязнь к российской дружине, которая вынуждена сражаться без флага, гимна и в блеклой форме с аббревиатурой OAR на груди. Но, как сказала Алена Заварзина, «у меня на лице написано, откуда я». А Илья Ковальчук здорово подметил, что «родина — в сердце». Давайте зрить в корень и смотреть на лица. Корейские, французские, итальянские, еврейские, русские… И наслаждаться каждым стартом. Если кто забыл, то Олимпийская хартия (глава 1, статья 6, пункт 1) гласит: «Олимпийские игры — это соревнования не стран, а спортсменов в индивидуальных или командных видах спорта». Да, хартия нынче устарела и не отвечает вызовам времени. Однако в истории медали-то все равно останутся у атлета с тем самым лицом. …И когда, к примеру, прыгунья в высоту Мария Ласицкене стояла на высшей ступени пьедестала в Лондоне, гимн ИААФ и развевающееся белое знамя лично мне никак не мешали радоваться за нее… А двуличным чиновникам, которые выдумывают наказания для невиновных, будет стыдно. Не сегодня, так завтра.
Доказывать, что ты чист, надо не бойкотами, а улыбкой и победами. И пусть потом «будет небесам жарко», и пусть наутро на Западе сочинят о наших героях — чемпионах и призерах — «небылицы пилюльные». Мы посмеемся и послушаем. А свои песни тоже обязательно сложим.
И еще. По большому счету олимпийское движение сейчас все ближе и ближе к идеологическому провалу и закату. Причин тут масса (и не все они, конечно, связаны с допинговыми ребусами). С каждым годом, как это ни печально, все меньше и меньше стран желают проводить Игры… Но они нужны. И единственным светлым пятном ОИ-2018, возможно, станет участие северных корейцев и курс на сближение двух народов с одного полуострова. Разве этого мало?
Где и когда
- Игры будут проходить с 9 по 25 февраля. Пхёнчхан был выбран столицей зимних сражений 6 июля 2011 года на 123-й сессии МОК в Дурбане. До этого в Азии Белая Олимпиада проходила лишь в Японии (Саппоро-1972, Нагано-1998).
- Церемония открытия пройдет на арене без крыши, вмещающей 35 тысяч зрителей, и обещает стать самой «некомфортной». Синоптики прогнозируют, что в этот день столбик термометра опустится до минус 14 градусов по Цельсию. Детали шоу и имя человека, который зажжет олимпийский огонь, держатся в секрете. Зато известно, что Оргкомитет ускорит процедуру проверки при входе на трибуны, установит крупные ветровые щиты, а болельщикам будут выдавать одеяла и маленькие грелки для рук. Также предполагается, что для «согрева» аудиторию вовлекут в специальные мероприятия перед главным действом, которое в прямом эфире (14.00 по московскому времени) покажет «Матч ТВ». «Закроет» же Олимпиаду Первый канал.
- 13 спортивных объектов расположены в двух кластерах — прибрежном и горном (главный пресс-центр находится на курорте «Альпензия»).
- Олимпийский стадион, на строительство которого было затрачено 105 миллионов долларов, — временное сооружение. После Паралимпиады его разберут, а на этом месте появятся музей и центры развлечений. Арена представляет семиэтажный комплекс (один уровень под землей) в форме пятиугольника. Каждый угол символизирует ключевую цель ОИ-2018: культурные, экологичные, экономичные Игры, а также Игры для мира и Игры информационных технологий.
- Ледовый дворец на 10 тысяч зрителей в хоккейном центре Каннын, напоминающий по виду большой сугроб, собираются после турнира разрушить, так как организаторы не верят в его будущую рентабельность.
- Высокогорный комплекс Ёнпхён, где пройдут соревнования по гигантскому слалому, принадлежит «Церкви объединения» — секте, которую возглавляет главный религиозный деятель Кореи Мун Сон Мён.
- На стадионе в Чунбоне трасса для скоростного спуска у мужчин начинается на высоте 1433 метра, а финиш находится на высоте 540 метров, так что перепад превышает 800 метров, предусмотренных правилами FIS. Лесные массивы местных гор входят в заповедную зону и строго охраняются.
- «Бугван Фёникс Парк», где состоятся зарубы сноубордистов, проектировали и строили латвийцы.
Сколько и почем
- Бюджет Олимпиады — 12,4 миллиарда долларов. Для сравнения: это в пять раз меньше, чем понадобилось на ярмарку в Сочи-2014.
- В эстафете олимпийского огня, продолжавшейся 100 дней, было задействовано 7,5 тысячи факелоносцев.
- 825 000 билетов продано на Игры-2018 (всего было выпущено 1,06 миллиона «проходок»). Самые «дефицитные» виды — фигурное катание, шорт-трек и кёрлинг. На Паралимпиаду реализовано почти 160 тысяч «пропусков».
- 78 000 рублей стоит самый дорогой билет Игр (на церемонию открытия).
- 42 000 квитков будут розданы малоимущим семьям Сеула, для которых организуют бесплатные автобусы до Пхёнчхана, а также еду и напитки. Большая часть этих «флаеров» — на соревнования по лыжным гонкам и биатлону, пользующиеся наименьшим спросом у болельщиков.
- 8274 человека вмещают в общей сложности две Олимпийские деревни в разных кластерах.
- 110 000 презервативов раздадут спортсменам, что на 10 тысяч больше, чем в Ванкувере и Сочи (на каждого придется примерно по 37 штук). По словам производителя, «столько контрацептивов выделено для того, чтобы форум прошел успешно».
- Освещать Игры, которые обслужат 15 тысяч волонтеров, будут журналисты из 100 стран, а общее количество официальных гостей составит 26 000 человек.
- Стоимость поездки российской делегации в Пхёнчхан-2018 составит около 100 миллионов рублей.
Участники
- ОИ-2018 побьют рекорд Игр-2014 по количеству участников. В Сочи выступили 2800 атлетов из 88 стран мира. В Корее ждут около 3000 спортсменов из 92 стран.
- Американская команда в 14-й раз подряд будет самой многочисленной — 242 человека (это абсолютный рекорд зимних Олимпиад). Канада направит 225 атлетов, Германия — 155, Норвегия — 140, а хозяева выставят 218 бойцов.
- После перерыва на зимний фестиваль приедут сборные Боливии, Ганы, Кении, Колумбии, Мадагаскара, Пуэрто-Рико и ЮАР.
- Атлеты из Северной Кореи примут участие в четырех видах спорта. А вся делегация сборной КНДР (чиновники, артисты, болельщики и демонстрационная бригада мастеров тхэквондо) насчитывает 550 человек.
- Украина на Олимпиаду-2018 послала 33 спортсменов (11 из них — биатлонисты). Это худший показатель страны в ее истории. На подготовку команды к Играм было выделено 4,2 миллиона долларов.
- Заявка сборной России (OAR) после всех отсевов и дисквалификаций оказалась самой маленькой с 2006 года — всего 169 спортсменов получили аккредитацию (конькобежка Ольга Граф взяла самоотвод). При этом комиссия по допуску отказала в приглашении высшему спортивному руководству, 22 тренерам и 6 медикам, работавшим в Сочи-2014 (к примеру, президент ФЛГР Елена Вяльбе отправится в Корею в составе группы ветеранов-олимпийцев).
- Самое большое представительство у россиян, если не считать хоккеистов, во фристайле — 22 атлета выйдут на старт почти во всех дисциплинах. Меньше всего — в лыжном двоеборье (один участник — Эрнест Яхин).
- Павел Дацюк — самый «старый» хоккеист Олимпиады (39 лет), а Шерил Бернар — самая возрастная участница Игр. Кёрлингистке из Канады 51 год.
- В сноуборде за честь сборной постоят муж и жена Вик Уайлд и Алена Заварзина, в кёрлинге — семейная пара Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий. А во фристайле — братья Буровы (Максим и Илья), а также сестра и брат (Любовь и Станислав Никитины).
- Континентальную хоккейную лигу на турнире представят три главных арбитра — Константин Оленин, Роман Гофман, чех Антонин Ержабек, а также два лайнсмена — Глеб Лазарев и Александр Отмахов.
- Талисманами Игр-2018 стали тигренок Сухоран и медвежонок Пандаби (в Паралимпиаде).
Что нового
- МОК включил шесть новых дисциплин в расписание Олимпиады-2018: в программу добавлены такие «фишки», как биг-эйр в сноуборде (мужчины и женщины), масс-старт в конькобежном спорте (мужчины и женщины), дабл-микст в кёрлинге и командные соревнования в горнолыжном спорте. Таким образом, общее количество дисциплин по сравнению с Сочи-2014 увеличилось на 4 и составило 102.
- Впервые на Белых Играх будут представлены такие страны, как Республика Косово, Малайзия, Нигерия, Сингапур, Эквадор и Эритрея.
- Команда КНДР и Южной Кореи выступит единым фронтом в женском хоккейном турнире под аббревиатурой COR и специальным флагом. Вместо гимна в ее честь будет исполняться народная песня «Ариран». Все билеты на матчи этой дружины проданы.
- Во время Олимпиады пройдут выставочные матчи по снежному волейболу. Мероприятие Snow Volleyball Night состоится 14 февраля в Австрийском доме. Показывать класс собираются такие известные игроки, как бразилец Жиба, серб Владимир Грбич и олимпийский чемпион по пляжному волейболу бразилец Эмануэль.
- Журналистам и работникам пресс-центров в Пхёнчхане и Канныне воду и закуски будут предоставлять мини-роботы, которые управляются дистанционно.
Медальные виды
- В Пхёнчхане-2018 будет разыграно 102 комплекта наград в 15 видах спорта.
- На лицевой стороне каждой медали нанесены диагональные линии, символизирующие историю Олимпиад и решительность атлетов. На оборотной стороне изображены спортивные дисциплины. Ленты для медалей изготовлены из традиционных корейских тканей.
- Явными фаворитами, которые должны завоевать в Корее медали высшей пробы, по мнению «Новой», являются: французский биатлонист Мартен Фуркад и его коллега Йоханнес Бё, норвежский лыжник Йоханнес Клэбо и лыжница Марит Бьорген, немецкий саночник Феликс Лох и биатлонистка Лаура Далмайер.
- Агентство Gracenote, специализирующееся на обработке статистических данных в спорте, спрогнозировало результаты ОИ-2018. По мнению аналитиков, пятерка лучших выглядит так: 1. Германия (14–11–14), 2. Норвегия (13–13–15), 3. США (11–6–12), 4. Франция (10–8–3), 5. Канада (7–9–12), 14. Россия (2–3–3). А вот мнение аналитиков из AP: 1. Норвегия (19–10–10), 2. Германия (15–7–7), 3. Канада (14–10–12), 4. США (10–14–16), 5. Корея (8–3–1), 10. Россия (4–2–3).
- Россия выступит в 14 видах из 15 (кёрлингисты не прошли квалификацию), но в связи с сокращенной квотой поучаствует в розыгрыше 82 комплектов наград.
- Поощрения для российских лауреатов Пхёнчхана-2018 по сравнению с Рио-2016 не изменились: победитель Игр получит четыре миллиона рублей, серебряный призер — 2,5 миллиона, бронзовый призер — 1,7 миллиона. По традиции призеры могут рассчитывать на ценные подарки от Фонда поддержки олимпийцев.
Любопытные личности и детали
- 45-летний прыгун с трамплина Нориаки Касай станет первым спортсменом, который примет участие в 8-й (!) зимней Олимпиаде. На счету японца серебро Лиллехаммера-1994 в командном первенстве, а также серебро и бронза Сочи-2014 в индивидуальных стартах и командном турнире.
- Конькобежка Клаудиа Пехштайн превратится в рекордсменку по количеству попаданий на Белые Игры среди женщин. Для 45-летней немки, пятикратной олимпийской чемпионки, ОИ-2018 будут седьмыми!
- Тхэквондист из Королевства Тонга Пит Тауфатофуа сменил «ориентацию» и приехал в Пхёнчхан в качестве… лыжника. Деньги на подготовку, палки и другие необходимые причиндалы ему собирали болельщики.
- 36-летняя Симиделе Адеагбо «влетит» в историю первой нигерийской атлеткой и первой темнокожей спортсменкой, которая будет состязаться в скелетоне. А ее соотечественницы — Сиун Адигун, Нгози Анвумере и Акуома Омеога будут сражаться за свою страну в бобслее, чего до них тоже никто не делал.
- Южноафриканец Каусиль, являющийся одним из сильнейших бегунов на роликах, поменял колесики на лезвия, сумел пройти «ледовый» отбор и выступит в Корее на дистанции 500 и 1000 метров. В этом виде ЮАР никогда представлена не была.
- МОК обратился к голкиперу сборной Кореи Мэтту Далтону с требованием сменить изображение на шлеме до начала хоккейных баталий. Дело в том, что на защитной маске вратаря изображен адмирал Ли Сун Син, внесший вклад в победу над Японией в 1598 году. А согласно пункту 51, «спортсменам запрещено демонстрировать политическую и религиозную пропаганду…».
- Во время ОИ-2018 русских атлетов поддержат корейские болельщики. Посол страны в России У Юн Гын отметил, что «на местах для этого уже созданы специальные группы».
- В Пхёнчхане впервые будет исполнен «новый» вариант канадского гимна. Сенат страны одобрил законопроект и изменил строчку «Патриотизм — удел твоих сынов» на «Патриотизм — удел всех нас».