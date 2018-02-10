Счастливого тормозного пути!

Такая уж у нас страна, что ее население делится на тех, кто пьет, и тех, кто уже выпил. Те, кто выпил, обычно без промедления садятся за руль, а те, кто еще пьет, приветливо машут им вслед.

У гаишников с пьяным водителем — уйма хлопот. Надо помочь ему выбраться из-за руля, поднять упавшую шапку, потом поднять его самого, довести до патрульной машины, усадить, составить протокол, разбудить, показать ему, где расписаться, и выслушать в ответ, какой ты козел.

Но вот теперь гаишникам будет легче. Отпала целая категория водителей, на которых распространялись их полномочия. Вступил в силу приказ МВД России: сотрудники ГИБДД больше не имеют права отстранять от управления автомобилем нетрезвых судей и направлять их на медицинское освидетельствование. То есть едет пьяный судья, и пусть себе едет, пока не протрезвеет и не сделается вменяемым участником дорожного движения.

Конечно, до того, как хмель из судьи выветрится, тот может врубиться в столб и лишить электроснабжения небольшой поселок, но зато будет соблюден принцип независимости наших судей, о которой как раз и проявлена забота в новом приказе. Кстати, в документе не предусмотрены более сложные дорожные ситуации, а надо бы. Например, судья мало того, что нетрезв, так он нарушает еще один пункт ПДД — разговаривает за рулем по мобильному телефону. Тут неплохо бы выяснить содержание разговора. Если судья на ходу получает указание, какой вынести приговор, то это — по делу, и придираться к нему не следует. А если он болтает про футбол, то хотя бы за это следовало бы оштрафовать его в соответствии с административным кодексом. Надо же хоть в чем-то соблюсти равенство перед законом, которое те же судьи, как мы знаем, отстаивают в залах заседаний.

Разумеется, сразу же нашлись юристы, которые толково подтвердили целесообразность нововведения. Так, СМИ приводят мнение полномочного представителя правительства РФ в высших судебных инстанциях Михаила Барщевского: «Если мы хотим иметь независимое правосудие, мы должны сделать так, чтобы судья был огражден законом от любых возможных злоупотреблений». То есть надо защитить судей от всяких способов влиять на них и давить. «Не дело постового милиционера контролировать судью», — полагает видный специалист.

Это интересно. А независимую прессу вы не хотите иметь? Ждем исключений из ПДД для нетрезвых журналистов.

На очереди — остро нуждающиеся в независимости рыбинспекторы с охотинспекторами и еще газовики, проверяющие вытяжную вентиляцию.

Не станем преувеличивать проблему. Наверное, во многих случаях нетрезвые судьи успешно маневрируют в потоке машин, с первого взгляда отличают зеленый от красного и без навигатора находят дорогу домой. Но бывают у них и аварии. Вспоминается ДТП на мосту через Волгу в Ульяновске, где по вине управлявшего джипом пьяного подмосковного судьи погибли двое во встречных «Жигулях». Бывают и наезды на пешеходов со смертельным исходом. Рассказывая о таком случае в Казани, СМИ приводили впечатляющую подробность: норма алкоголя в крови судьи-автолюбителя оказалась превышенной в девять раз. Возможно, случалось подобное и где-то еще. Страна велика, судей у нас много, а пешеходов — даже немного лишнего.