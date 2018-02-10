«Газпром ведет себя как дойная корова для подрядчиков»

Строительство газопровода «Турецкий поток» внезапно подорожало с 6 до 7 миллиардов долларов. Об этом на встрече с инвесторами в Лондоне сообщил зампред правления «Газпрома» Андрей Круглов. Причина роста расходов не называется. При этом, по словам Круглова, расходы полностью лягут на госкомпанию, так как заручиться поддержкой европейских банков не удалось. «Новая газета» поговорила со специалистом по нефтегазовому рынку, партнером консалтинговой компании RusEnergy Михаилом Крутихиным о рентабельности проекта.

— Стоимость «Турецкого потока» выросла на миллиард долларов. С чем это может быть связано?

Михаил Крутихин / Facebook

— Скорее всего, выросли аппетиты подрядчиков, поскольку мы видим, что главная задача газопровода не экономическая. «Газпром» уже обозначил, что затраты на строительство будут возмещаться через много-много лет, и убытки будут переноситься на будущее. Единственный смысл проекта — обогащение подрядчиков, пользующихся особыми отношениями с властью. Все становится дороже: мы уже видим, что на строительство подводящих газопроводов еще до получения всяких разрешений на экспорт газа в Евросоюз было потрачено около 17 млрд долларов.

— Кто по факту платит за строительство?

— Сейчас платит «Газпром», и из-за этого, если посмотреть на его финансовые показатели за последние три квартала, то мы увидим, что компания несет убытки, никаких прибылей нет. Все деньги тратятся на проекты, не имеющие реальной рыночной ценности и направленные лишь на удовлетворение мании величия. Аналогичные проекты — «Сила Сибири», «Северный поток-2» или построенный неизвестно зачем газопровод «Сахалин—Хабаровск—Владивосток».

С одного конца нет газа, с другого — потребителей, а миллиарды долларов потрачены.

— «Турецкий поток» также не является рентабельным?

— Коммерческого смысла в этом проекте нет никакого. При этом его подорожание совершенно естественно для «Газпрома», поскольку все сметы проектов компании раздуты в два-три раза в угоду подрядчикам. «Газпром» ведет себя не как коммерческая компания, а как «дойная корова» для подрядчиков. Сейчас у нее и так достаточно труб для того, чтобы вдвое повысить газоснабжение ЕС. Так что строить новые в условиях, когда в Европе не растет потребление газа, и даже будет снижаться, — либо коммерческая авантюра, либо сознательное расхищение бюджетных средств.

— Какое значение проект имеет для Турции?

— Турция спокойно получает столько газа, сколько нужно. Они планировали к 2020 году потреблять примерно 63—64 млрд кубометров в год, а потребляют 46—47 млрд. У них достаточно газа из Азербайджана, они начали получать небольшое количество газа из иракского Курдистана, из России идет по двум маршрутам: по «Голубому потоку» из Черного моря и по «Балканскому», а также есть поставки из Ирана. Расширяется один из двух терминалов по приему сжиженного природного газа.

У Турции газа столько, что они могут им начать торговать.

— Есть ли в строительстве «Турецкого потока» политический смысл?

— Якобы отказавшись от украинского транзита газа, мы идем в «рабство» к туркам, которые не раз уже себя проявляли очень капризным клиентом и ненадежным транзитным поставщиком. Политики нет, зато, повторюсь, есть интересы жадных подрядчиков, которые на завышенных ценах выполняют заказы «Газпрома».