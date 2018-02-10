Экономика по Трампу

Американский фондовый рынок лихорадило всю неделю. Промышленный индекс Dow Jones дважды обновлял исторические антирекорды, обваливаясь более чем на 1000 пунктов в течение одного торгового дня. Индекс крупнейших акционерных компаний США S&P 500 продемонстрировал худшую динамику за последние 7 лет. По сравнению с пиковыми значениями января ключевые индексы просели примерно на 11%. Турбулентность перекинулась c американского рынка на европейские и азиатские фондовые площадки. За короткий промежуток времени инвесторы со всего мира потеряли более $5 трлн.

Фото: AP / TASS

Первый обвал 5 февраля совпал с выступлением Дональда Трампа в Огайо, на котором президент рассказывал публике о превосходном состоянии экономики США.

Консервативный Fox News, любимый телеканал Трампа, был вынужден прервать трансляцию его речи, чтобы сообщить зрителям срочную новость: подъем на американском рынке, продлившийся почти два года подряд, сменился массовой распродажей активов.

Рынок покатился вниз настолько стремительно, что аналитики лишь пожимали плечами, неуверенно объясняя рекордную волатильность влиянием алгоритмического трейдинга. В последующие два дня появилась надежда на то, что рынок нащупал дно, но 8 февраля падение возобновилось с новой силой. Трамп, который долго не мог нарадоваться «все новым и новым рекордам на фондовом рынке», после продолжительного молчания назвал происходящее «большой ошибкой».

Коррекция на американском фондовом рынке назревала давно: дискуссии о «перегреве» на фоне аномального роста в 2017 году велись последние несколько месяцев, и все знали, что стоимость активов серьезно переоценена. В этом отношении психологическое состояние рынков заметно отличается от прошлых финансовых кризисов, которые обычно застигали инвесторов врасплох и провоцировали панические настроения. В относительном выражении коррекция тоже не выглядит катастрофой: во время «черного понедельника» в 1987 году Dow Jones за один день обрушился на 23%. Охлаждение рынка состоялось — теперь интрига в том, перейдет ли коррекция в «медвежий» тренд или нет. В пятницу торги закрылись на позитивной ноте, но инвестбанкиры и трейдеры замерли в напряженном ожидании.

Интересная особенность ситуации состоит в том, что фундаментальные причины для затяжного кризиса в США напрочь отсутствуют. Наоборот!

Все настолько хорошо, что любая позитивная новость — высокие темпы роста глобальной экономики, рост занятости и зарплат в США, нормализация темпов инфляции — заставляют рынки подозревать ФРС в том, что на фоне благоприятных условий регулятор станет более агрессивно ужесточать денежно-кредитную политику. Повышение процентных ставок, которые находятся на ультранизком уровне в течение последних 10 лет, увеличит стоимость заемных средств для компаний, отрицательно скажется на привлекательности акций и замедлит общий рост американской экономики.

Еще одна причина стресса на рынке связана с неортодоксальной экономической политикой Трампа. Помимо сомнений в том, понимает ли американский президент значение термина «финансовый пузырь», экономисты с большим скепсисом относятся к налоговой реформе республиканцев. Со времен Великой депрессии фискальные стимулы принято использовать во время экономического спада, а при подъеме деловой активности приводить государственные финансы в порядок. Трамп же поступает ровно наоборот: при здоровой экономике его правительство наращивает расходы и сокращает налоги, из-за чего бюджет потеряет более $700 млрд в течение двух лет. Двукратный рост дефицита бюджета США (с $665 млрд в 2017 году до $1,2 трлн в 2019 году) будет толкать процентные ставки вверх со всеми последствиями для фондовых рынков.

Спад на крупнейших торговых площадках мира традиционно ведет к выходу инвесторов из высокорисковых активов развивающихся стран. На прошлой неделе новости из США вкупе с падением цен на нефть оказывали давление на рубль, который подешевел до 58,5 рубля за доллар. Правительство и Центробанк, впрочем, пока не проявляют признаков беспокойства и действуют по собственной повестке, несмотря на риски новых шоков на мировых рынках. В пятницу ЦБ опустил ключевую ставку на 0,25 процентных пункта (до 7,5%) на фоне рекордно низкой инфляции, а Минфин ранее разместил очередной выпуск облигаций госдолга.

В ближайшие дни стоимость российской валюты будет складываться под влиянием цен на нефть и состояния американского рынка, но сильных колебаний аналитики не прогнозируют.

Впрочем, в среднесрочной перспективе предчувствие конца периода «дешевых денег» в развитых странах может еще не раз привести к высокой волатильности на мировых рынках и резкой распродаже рублевых активов.