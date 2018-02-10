Геройский жест, просящийся в стишки: разоблаченный потребитель бабы решил ответить Леше по-мужски. Достойнейший ответ. Давно пора бы — прямой ответ про давние грешки, про яхты и сомнительные цацки… Но там же не умеют по-мужски. Они умеют только по-пацански. Мужчинская реакция проста: публичное признанье в адюльтере, отставка с министерского поста или подача в суд, по крайней мере; а то, гляди, — «Не стоит он суда»! Зачем тогда, язвительно осклабясь, они спешили в суд — да не сюда, а в более податливый Усть-Лабинск, — и запрещали Лешино кино? По нашим дням запрет — смешное слово, но лично я не видывал давно поступка, что ли, менее мужского. У них, боюсь, ответить по-мужски — в стилистике блатных иль «Черной сотни», — порвать ли оппонента на куски или начистить рыло в подворотне, но строго впятером на одного. И, вдавливая в глаз ему окурок иль ноги вытирая об него, сказать: «Умей проигрывать, придурок».

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Забавна и реакция страны. Сплошь отзывы: «Какая грязь и слякоть!» Вчера они казались бы странны, сегодня же — нормальны, как покакать. Естественно, начало всех начал — умение подлаживаться гибко: «Копанье в спальне!», «Как он измельчал: когда-то Чайка, а сегодня Рыбка!», «Постыдное отсутствие манер, завистливые фейки святотатца…»

И главное: «А что? Вице-премьер имеет право с другом покататься. Секс, знаете, не только для юнцов. Пусть лучше кувыркаются в постели, чем всех сажать.

Катался же Немцов с Потаниным — и ничего, терпели!» И как-то бесполезно возражать — а то они такого не читали, — что если уж Немцову подражать, то лучше не в потанинском катанье.

Мы в более чем средней полосе — надолго ли? При беспристрастном взгляде мне кажется уже, что Рыбки — все. Сплошные лядвия, сплошные *****. Не «Девять с половиною недель», ни даже серых «Пятьдесят оттенков», а небольшой заблеванный бордель, используемый прежде для застенков. У шлюх, как надо, крест промеж грудей, швейцаром при дверях — судебный пристав… И анекдоты словно у ***** — про пьяных кузнецов и трактористов. И правильно! Пускай стыдится трус. Нам это чувство стало незнакомо. Мы чувствуем, какой брутальный вкус у руководства нашего пубдома.

Откуда тут мужчины? Тут барак для жертв аборта, как сказал бы Бендер. Тут если кто-то бицепсы напряг, то так и знай: перед тобой трансгендер.