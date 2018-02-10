Евросоюз открывает двери Западным Балканам

В последние годы в странах Западных Балкан не раз звучали обиженные на Евросоюз голоса, упрекавшие Брюссель в том, что он совсем утратил интерес к региону, плохо помогает проводить реформы, а во время миграционного кризиса 2015 года вообще бросил на произвол судьбы. Европейских политиков обвиняли в поверхностном отношении к местным проблемам и навязывании решений без учета специфических национальных и этнических особенностей, а главное — в отсутствии четкого ответа на вопрос о перспективах вступления в ЕС. На прошедшей неделе Еврокомиссия, наконец, обнародовала документ о своих стратегических планах в отношении западнобалканских государств.

Шесть стран Балканского полуострова, а именно: Албания, Босния и Герцеговина, Македония, Сербия, Черногория и республика Косово давно мечтают увидеть себя в общеевропейской семье народов. Для правящих элит этих стран вступление в ЕС является не просто первоочередной политической задачей, а тем волшебным ключиком, который откроет дверь в мир новых экономических и социальных возможностей. Но пока все они пребывали в зале ожидания без четкого представления о том, когда же подойдет их очередь.

И вот Брюссель, опубликовав «дорожную карту» под многообещающим названием «Достойная перспектива расширения и активизация взаимодействия ЕС с Западными Балканами», подал сигнал — очередь подошла.

Однако «дорожная карта» недаром упирает на перспективу. Разработчики документа поставили ее реализацию в зависимость от выполнения балканскими странами-кандидатами конкретных требований. Речь идет, прежде всего, о последовательном реформировании законодательств и правоохранительных систем, чтобы обеспечить верховенство закона и исключить политическое вмешательство в деятельность органов правосудия.

Не менее важными документ называет проблемы экономического развития — усиление поддержки частному бизнесу, создание новых рабочих мест, особенно, для молодежи, расширение энергетической интеграции, переход к цифровой экономике. Параллельно с этим страны региона должны уделить повышенное внимание кооперации в области безопасности и контролю за миграционными процессами.

И еще. «Дорожная карта» особым критерием вступления в ЕС оговаривает окончательное решение всех пограничных споров и установление добрососедских отношений.

Что же касается сроков, то здесь ЕК предпочла проявить разумную осторожность. «Нам не следует повторять ошибок прошлого», — подчеркнул еврокомиссар по вопросам расширению ЕС Йоханнес Хан, явно намекая на поспешное в свое время принятие в члены Союза Болгарии и Румынии.

Тем не менее, в документе говориться, что наиболее реальные шансы войти в ЕС ориентировочно к 2025 году имеют Черногория и Сербия. Из шести претендентов только с ними уже открыт переговорный процесс. Правда, он еще очень далек от завершения. Сербия из 34 обязательных разделов ведет переговоры и консультации с Брюсселем по 12 и только 2 позиции закрыла. У Черногории показатели лучше — обсуждаются 30 разделов, завершены 3.

Но самой серьезной проблемой Белграда является нормализация отношений с Косово. Обе стороны вроде бы начали нащупывать почву для налаживания диалога, как случилось убийство известного сербского политика Оливера Ивановича в Митровице. Страсти опять накалились.

Все же сербский президент Александр Вучич не намерен отступать от своей цели привести страну в ЕС. Он в конце января (спустя всего несколько дней после покушения на Ивановича) заявил, что готов в течение двух месяцев вынести свои предложения по Косово на национальный референдум. Скорее всего, главным вопросом плебисцита станет установление границы с самопровозглашенной республикой.

Вучичу приходится не впервой играть ва-банк. Тем более, что он как искушенный политик знает, когда и на что делать ставку. По последним опросам примерно 62% сербов поддерживают вступление страны в ЕС.

С середины нулевых годов дожидаются своей очереди в приемной ЕС Албания и Македония.

Албанские политики уже неоднократно выражали свое недовольство затянувшимся процессом. Так, премьер-министр Эди Рама в одном из интервью открыто критиковал Брюссель за непоследовательность. Албания, мол, с 2009 года состоит в НАТО, ведет по рекомендациям ЕС борьбу с коррупцией, вносит изменения в законодательство, но почему-то переговорный процесс открыли не с Тираной, а с Подгорицей и Белградом.

И теперь албанские правящие круги без восторга восприняли брюссельские перспективы для Западных Балкан. Местные наблюдатели не исключают того, что в этой связи Тирана демонстративно продолжит разыгрывать собственную карту в регионе, поддерживая этнических албанцев в Македонии и активно сближаясь с Косово.

Для Македонии, в свою очередь, главным препятствием на пути в ЕС стало имя страны. Соседняя Греция категорически возражает против того, чтобы Македония называлась Македонией, и обещает наложить вето на начало переговоров по вступлению в ЕС. Греческие контраргументы имеют в основном исторические и территориальные обоснования.

Современная Македония, считают в Афинах, не имеет права ассоциировать с древней Македонией и претендовать на ее историю. Тем более, что территориально более 50% исторической Македонии являются ныне частью Греции.

В Скопье при прежнем консервативном правительстве также упрямо настаивали на том, что их страны имеет полное право называться Македонией. Подвижки начались с приходом социал-демократов к власти.

Премьер Зоран Заев предложил вынести на референдум несколько вариантов измененного названия страны. В качестве первого жеста доброй воли местные власти уже переименовали аэропорт столицы и главную автомагистраль, носивших до этого имя Александра Великого (имелся ввиду Александр Македонский).

Греческое правительство во главе с Алексисом Ципрасом положительно восприняла сигналы из Скопье. Однако правые националистические силы, находящиеся в оппозиции к левому кабинету министров, обострили ситуацию, организовав в ряде городов массовые антимакедонские протесты.

Так что перспективы Македонии наконец-то приступить к переговорному процессу остаются туманными, как и Косово с Боснией и Герцеговиной, хотя две последние страны также упомянуты в «дорожной карте» Еврокомиссии в качестве потенциальных претендентов. Ожидается, что определенную ясность в то, как на практике будет реализовываться намеченная Брюсселем западнобалканская стратегия, внесут визит в феврале председателя европравительства Жан-Клод Юнкера в столицы всех шести государств и запланированный на май саммит ЕС в верхах в столице Болгарии.